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Nga, Trung Quốc cùng tính việc lớn

| | Tài chính quốc tế

Dự án được kỳ vọng giải quyết các điểm nghẽn trên bộ và đường thủy giữa hai nước.

Trung Quốc đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt xuyên biên giới thứ 5 kết nối với Nga trong bối cảnh hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại.

Tuần trước, chính quyền tỉnh Hắc Long Giang đã phát hành hồ sơ mời thầu cho giai đoạn nghiên cứu khả thi và thiết kế sơ bộ của dự án đường sắt mới.

Tuyến đường dự kiến sẽ nối thành phố Heihe của Trung Quốc với thành phố Blagoveshchensk ở vùng Viễn Đông Nga.

Nếu được triển khai, đây sẽ là tuyến đường sắt xuyên biên giới thứ 5 giữa Trung Quốc và Nga, bên cạnh bốn cửa khẩu đường sắt hiện có là Manzhouli, Suifenhe, Tongjiang và Hunchun.

Điểm đáng chú ý của dự án là tuyến đường sẽ băng qua sông Hắc Long – đoạn sông tạo thành một phần đường biên giới giữa hai nước – trước khi kết nối với tuyến đường sắt xuyên Siberia của Nga.

Hiện nay, hoạt động vận chuyển hàng hóa và hành khách giữa Heihe và Blagoveshchensk chủ yếu dựa vào một cây cầu đường bộ thu phí và tuyến vận tải đường thủy ngắn qua sông Amur.

Tuy nhiên, hoạt động vận tải đường sông thường bị hạn chế nghiêm trọng trong mùa đông do thời tiết khắc nghiệt.

Hồ sơ mời thầu yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án kết nối hiệu quả với mạng lưới đường sắt của Nga. Tuyến đi cụ thể, vị trí các ga và nguồn vốn đầu tư hiện vẫn đang được xác định.

Hiện Manzhouli là cửa khẩu đường bộ nhộn nhịp nhất giữa Trung Quốc và Nga, nằm trên tuyến đường sắt xuyên Siberia, đóng vai trò trung chuyển hàng công nghiệp, gỗ, nông sản và các đoàn tàu container giữa Trung Quốc, Nga và châu Âu.

Giới chức Hắc Long Giang kỳ vọng tuyến đường sắt mới giữa Heihe và Blagoveshchensk sẽ thúc đẩy thương mại với vùng Viễn Đông Nga, đồng thời hỗ trợ phát triển du lịch nhờ thỏa thuận miễn thị thực song phương.

Việc xúc tiến dự án diễn ra sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 5.

Trong bối cảnh chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga ngày càng dựa vào thương mại với Trung Quốc như một động lực quan trọng cho nền kinh tế.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung năng lượng từ Nga giúp Trung Quốc giảm thiểu rủi ro từ các biến động tại Trung Đông, trong khi các thương hiệu Trung Quốc, từ ô tô đến điện tử, ngày càng mở rộng thị phần tại Nga.

Trong chuyến thăm của ông Putin, hai nước cũng thống nhất xây dựng một tuyến đường sắt mới giữa Zabaykalsk (Nga) và Manzhouli (Trung Quốc).

Dự án này dự kiến sử dụng khổ đường ray tiêu chuẩn quốc tế, qua đó nâng công suất thông quan và kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt rộng khắp của Trung Quốc.

Hiện nay, mọi chuyến tàu hàng qua biên giới đều phải bốc dỡ hàng hóa hoặc thay bánh xe do Trung Quốc và Nga sử dụng hai khổ đường ray khác nhau.

Theo số liệu hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga trong nửa đầu năm 2026 đạt 134,1 tỷ USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo SCMP﻿

Y Vân

Nhịp sống Thị trường

Từ Khóa:
trung quốc, nga

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