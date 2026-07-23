Nga công bố phát hiện gây chú ý: Ba năm tìm kiếm đổi lấy kết quả không thể mỹ mãn hơn

Mỏ vàng quặng lớn nhất được phát hiện ở Nga vào năm 2025 nằm ở biên giới giữa vùng Khakassia và Kemerovo. Báo cáo kỹ thuật từ đợt thăm dò do Tập đoàn Địa chất Quốc gia Rosgeologia phối hợp cùng các đối tác thực hiện cho thấy, tổng trữ lượng vàng của mỏ Fedorovsko - Kedrovskoye được xác định lên tới khoảng 28 tấn metal.

Trong đó, trữ lượng quặng đã được kiểm chứng thuộc các cấp C1 và C2 đạt mức 21,7 tấn. Chỉ số này phản ánh độ tin cậy cao về mặt địa chất, sẵn sàng cho công tác quy hoạch thiết kế và chuẩn bị cho các bước khai thác công nghiệp tiếp theo.

Chất lượng quặng tại khu vực này cũng ghi nhận các thông số tương đối khả quan đối với mô hình khai thác quy mô lớn. Hàm lượng vàng trung bình đạt 1,56 gam trên mỗi tấn quặng, tạo nền tảng vững chắc cho việc tối ưu hóa chi phí xử lý và tuyển quặng sau này. Bên cạnh phần trữ lượng chính, các nhà kỹ thuật còn ghi nhận khoảng 6,3 tấn vàng nằm ở phân khúc trữ lượng ngoài cân đối, tức là vị trí của chúng nằm bên ngoài biên giới moong khai thác lộ thiên dự kiến theo thiết kế ban đầu.

Hành trình ba năm tìm kiếm

Để đạt được những kết quả địa chất rõ ràng tại mỏ Fedorovsko - Kedrovskoye, đội ngũ chuyên gia và kỹ sư đã phải trải qua quá trình làm việc liên tục kéo dài suốt ba năm. Đây là công đoạn đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa các phương pháp trắc địa truyền thống và các công cụ xử lý dữ liệu địa lý tiên tiến nhằm đảm bảo tính chính xác cho từng mũi khoan và từng mẫu thử.

Hình minh họa. Ảnh: FOTODOM

Quá trình triển khai bắt đầu từ các bước tìm kiếm ban đầu, khảo sát thực địa cho đến khâu đánh giá chi tiết cấu trúc lòng đất. Đội ngũ khảo sát đã tiến hành xây dựng một mô hình địa chất ba chiều phức hợp của toàn bộ khu vực, hỗ trợ đắc lực cho việc mô phỏng chính xác hình dáng, hướng kéo dài cũng như sự phân bố của các thân quặng vàng gốc. Mô hình số hóa này đóng vai trò quyết định trong việc tính toán chính xác khối lượng quặng và giảm thiểu rủi ro sai số trong công tác dự báo.

Đại diện từ Rosgeologia nhận định rằng sự thành công của dự án khảo sát lần này đến từ việc áp dụng một chiến lược tiếp cận toàn diện đối với công tác thăm dò. Việc kết hợp chặt chẽ giữa năng lực chuyên môn kỹ thuật của các nhà địa chất với nguồn lực thực thi từ các nhà đầu tư đã giúp quá trình đưa ra các báo cáo đánh giá được diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo mọi tiêu chuẩn khắt khe về mặt pháp lý và kỹ thuật ngành khoáng sản.

Dư địa phát triển và tiềm năng mở rộng diện tích khảo sát

Giá trị của phát hiện tại mỏ Fedorovsko - Kedrovskoye không chỉ dừng lại ở con số 28 tấn vàng đã được thống kê. Theo phân tích của các chuyên gia địa chất, các vùng cấu tạo địa chất lân cận nằm trong diện tích giấy phép hoạt động vẫn còn ẩn chứa nhiều tiềm năng chưa được khai quật hết, mở ra triển vọng tiếp tục gia tăng trữ lượng trong các giai đoạn tiếp theo.

Trong suốt quá trình triển khai công tác thăm dò rộng khắp, các nhà kỹ thuật đã phát hiện nhiều đới khoáng hóa có hàm lượng vàng tăng cao cùng sự xuất hiện của các thân quặng có chiều dày lớn. Đây là những tín hiệu địa chất rất khả quan, cho thấy hệ thống khoáng hóa trong khu vực có sự phân bố rộng và giàu tiềm năng hơn so với những dự đoán sơ bộ trước đó.

Nhằm tận dụng tối đa tiềm năng tài nguyên của vùng, kế hoạch trong thời gian tới của các đơn vị chuyên môn là tiếp tục bước vào giai đoạn đánh giá chi tiết và chuyên sâu đối với các vùng phụ cận này. Việc mở rộng phạm vi khảo sát hứa hẹn sẽ bổ sung thêm những số liệu quan trọng, tạo tiền đề cho việc hợp nhất các điểm quặng và gia tăng tổng quy mô trữ lượng cho toàn bộ khu vực trong tương lai gần.

Hình minh họa. Ảnh: Magnific

Cơ sở cho bước tiến kinh tế và hạ tầng công nghiệp liên vùng

Sự kiện xác nhận trữ lượng lớn tại mỏ Fedorovsko-Kedrovskoye mang ý nghĩa thiết thực đối với định hướng phát triển kinh tế của cả hai địa phương Khakassia và Kuzbass. Việc đưa một mỏ vàng gốc quy mô lớn vào lộ trình chuẩn bị khai thác sẽ tạo ra làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật, từ giao thông vận tải cho đến mạng lưới cung cấp năng lượng liên vùng.

Khi dự án tiến lên các giai đoạn xây dựng nhà máy và vận hành công nghiệp, nhu cầu về nhân lực chuyên môn cao cũng như lao động kỹ thuật tại địa phương sẽ tăng vọt. Sự hình thành của một trung tâm khai thác khoáng sản mới sẽ thúc đẩy việc tạo ra hàng loạt việc làm ổn định, đồng thời đóng góp nguồn thu ngân sách đáng kể thông qua các khoản thuế tài nguyên và thuế doanh nghiệp cho khu vực Nam Siberia.

Nhìn một cách tổng thể, phát hiện địa chất tại Fedorovsko - Kedrovskoye là minh chứng cho thấy hiệu quả của việc kết hợp giữa dữ liệu khảo sát thực địa và công nghệ mô hình hóa hiện đại. Dự án không chỉ dừng lại ở một thành tựu kỹ thuật của ngành địa chất mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững của toàn vùng trong nhiều thập kỷ tới.