Giá vàng đứt mạch tăng, sụt 22%, có NHTW rục rịch đi bán, chuyên gia tiết lộ "đây là cơ hội mua vào": Vì sao?
Giá vàng đã trải qua vài tháng đầy biến động, khiến xu hướng tăng kéo dài nhiều năm bị gián đoạn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vàng vẫn là tài sản quan trọng trong danh mục đầu tư và đợt giảm giá hiện nay có thể là cơ hội để mua vào.
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Điều đáng chú ý là đà giảm của vàng lại diễn ra sau khi xung đột Iran bùng phát. Kể từ khi giao tranh bắt đầu vào ngày 28/2, giá vàng đã giảm khoảng 22%. Diễn biến này đi ngược với quan điểm truyền thống rằng vàng thường hưởng lợi khi bất ổn địa chính trị.
Theo giới phân tích, thị trường đang đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Điều này khiến vàng kém hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lãi.
Chiến lược gia hàng hóa Giovanni Staunovo của UBS Chief Investment Office cho biết vàng thường hoạt động tốt nhất khi lãi suất thực (lãi suất sau khi điều chỉnh theo lạm phát) giảm.
Ngoài ra, thị trường cũng xuất hiện nhiều đồn đoán rằng một số ngân hàng trung ương tại Trung Đông đã bán vàng để bổ sung thanh khoản trong thời gian xung đột. Tuy nhiên, theo ông Staunovo, thương vụ được xác nhận duy nhất là Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ. Trong nửa đầu năm, nước này đã bán 81 tấn vàng, tương đương khoảng 10,6 tỷ USD theo giá hiện tại.
Dù giảm mạnh, vàng vẫn ghi nhận mức tăng 21% trong 12 tháng qua, nhỉnh hơn mức tăng của chỉ số S&P 500.
Các chuyên gia cũng cho rằng việc một số ngân hàng trung ương sử dụng vàng để huy động tiền mặt trong khủng hoảng không làm suy yếu vai trò của kim loại quý này. Ngược lại, điều đó cho thấy vàng vẫn là tài sản dự trữ có tính thanh khoản cao trong những thời điểm căng thẳng.
Theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương đã duy trì ở mức cao kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022. Xu hướng này phản ánh nỗ lực đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD. Không chỉ Nga hay Trung Quốc, Ba Lan mới là quốc gia mua ròng nhiều vàng nhất trong nửa đầu năm.
Trong khi đó, hướng đi của Fed vẫn còn nhiều bất định. Giá dầu đã tăng trở lại sau khi xung đột Trung Đông leo thang, nhưng thị trường vẫn chưa chắc chắn Fed có nâng lãi suất hay không. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 hiện vào khoảng 50%.
Chủ tịch Fed Kevin Warsh đến nay mới chỉ nhấn mạnh mục tiêu ổn định giá cả, đồng thời thành lập nhiều nhóm nghiên cứu về lạm phát, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng suất. Kết quả từ các nhóm này có thể phải đến cuối năm mới được công bố.
Theo giới phân tích, nếu Fed phản ứng chậm với cú sốc giá dầu hoặc nới lỏng chính sách trong bối cảnh đầu tư AI hạ nhiệt nhưng giá năng lượng vẫn ở mức cao, lãi suất thực có thể giảm. Đây đều là những kịch bản có lợi cho vàng.
Một yếu tố khác khiến vàng vẫn được đánh giá cao là thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong phần lớn thời gian xảy ra xung đột. Nhà đầu tư vẫn rất lạc quan với AI và dường như chưa phản ánh đầy đủ các rủi ro địa chính trị.
Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng việc một phần cho vàng trong danh mục đầu tư vẫn là lựa chọn hợp lý để phòng ngừa những rủi ro khó lường. Khi thị trường chứng khoán đang phản ánh kịch bản quá lạc quan, vàng vẫn có giá trị như một công cụ phòng thủ.
Theo WSJ
Anh Dũng
An Ninh Tiền Tệ