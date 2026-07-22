Hàng loạt nhà kinh tế dự báo thời điểm Fed tăng lãi suất đến rất gần: Đó là khi nào?

Theo kết quả khảo sát mới nhất của Reuters đối với các nhà kinh tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn trong thời gian còn lại của năm 2026 để tiếp tục kiềm chế lạm phát.

Khảo sát được thực hiện từ ngày 17-21/7 với 104 chuyên gia cho thấy đa số người được hỏi đều dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%-3,75% trong cuộc họp chính sách ngày 28-29/7.

Trong số này, 78 chuyên gia dự báo Fed sẽ không thay đổi lãi suất cho đến hết năm. Tuy nhiên, quan điểm trên thị trường đang có sự thay đổi đáng chú ý. Đa số chuyên gia hiện cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay đã ở mức cao, trái ngược với khảo sát tháng trước khi phần lớn nhận định khả năng này thấp.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh giá dầu tăng gần 25% sau khi xung đột tại Trung Đông leo thang trở lại. Điều này làm dấy lên lo ngại đà hạ nhiệt của lạm phát trong tháng trước chỉ mang tính tạm thời. Hiện lạm phát tại Mỹ vẫn cao gần gấp đôi mục tiêu 2% của Fed.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh tuần trước tiếp tục khẳng định ưu tiên hàng đầu là đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%. Đây là con số mà Fed chưa đạt được trong hơn 5 năm qua. Tuy nhiên, ông chưa công bố nhiều chi tiết về cách thức thực hiện.

Chuyên gia kinh tế cấp cao Jeremy Schwartz của Nomura cho rằng một số nhà đầu tư kỳ vọng ông Warsh sẽ sớm tăng lãi suất. Dù vậy, Nomura nhận định Chủ tịch Fed hiện vẫn ưu tiên duy trì lập trường chờ đợi và củng cố niềm tin của thị trường hơn là vội vàng thắt chặt chính sách.

Ở một câu hỏi riêng trong khảo sát, 44/67 chuyên gia, tương đương 66%, đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay là cao. Trong khảo sát tháng trước, đa số người tham gia lại cho rằng khả năng này thấp.

Theo nhà kinh tế trưởng khu vực Mỹ Jan Groen của Societe Generale, nếu Fed thực sự muốn đưa lạm phát về 2%, thời điểm tăng lãi suất đang đến gần. Tuy nhiên, ông vẫn dự báo Fed sẽ chưa điều chỉnh lãi suất trong năm nay.

Các chuyên gia cũng nhận định Fed sẽ chưa tăng lãi suất trong giai đoạn 2027-2028, dù chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - được dự báo vẫn cao hơn mục tiêu trong suốt thời gian này. Chỉ số PCE tháng 5 hiện ở mức 4,1%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ được dự báo duy trì quanh 4,2%, trong khi tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 2%. Điều này đồng nghĩa thị trường lao động và tăng trưởng chưa tạo đủ áp lực để buộc Fed phải nới lỏng chính sách nếu lạm phát vẫn ở mức cao.

Theo JPMorgan, các quyết định chính sách trong thời gian tới cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ các nhóm công tác mới do Chủ tịch Kevin Warsh thành lập. Những nhóm này quy tụ nhiều nhà kinh tế, lãnh đạo doanh nghiệp và cựu lãnh đạo ngân hàng trung ương nhằm đưa ra các khuyến nghị về truyền thông chính sách, quản lý bảng cân đối kế toán và kiểm soát lạm phát.

Theo Reuters