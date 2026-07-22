Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt nhà kinh tế dự báo thời điểm Fed tăng lãi suất đến rất gần: Đó là khi nào?

| | Tài chính quốc tế

Hàng loạt nhà kinh tế dự báo thời điểm Fed tăng lãi suất đến rất gần: Đó là khi nào?

Theo kết quả khảo sát mới nhất của Reuters đối với các nhà kinh tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn trong thời gian còn lại của năm 2026 để tiếp tục kiềm chế lạm phát.

Theo kết quả khảo sát mới nhất của Reuters đối với các nhà kinh tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn trong thời gian còn lại của năm 2026 để tiếp tục kiềm chế lạm phát.

Khảo sát được thực hiện từ ngày 17-21/7 với 104 chuyên gia cho thấy đa số người được hỏi đều dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%-3,75% trong cuộc họp chính sách ngày 28-29/7.

Trong số này, 78 chuyên gia dự báo Fed sẽ không thay đổi lãi suất cho đến hết năm. Tuy nhiên, quan điểm trên thị trường đang có sự thay đổi đáng chú ý. Đa số chuyên gia hiện cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay đã ở mức cao, trái ngược với khảo sát tháng trước khi phần lớn nhận định khả năng này thấp.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh giá dầu tăng gần 25% sau khi xung đột tại Trung Đông leo thang trở lại. Điều này làm dấy lên lo ngại đà hạ nhiệt của lạm phát trong tháng trước chỉ mang tính tạm thời. Hiện lạm phát tại Mỹ vẫn cao gần gấp đôi mục tiêu 2% của Fed.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh tuần trước tiếp tục khẳng định ưu tiên hàng đầu là đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%. Đây là con số mà Fed chưa đạt được trong hơn 5 năm qua. Tuy nhiên, ông chưa công bố nhiều chi tiết về cách thức thực hiện.

Chuyên gia kinh tế cấp cao Jeremy Schwartz của Nomura cho rằng một số nhà đầu tư kỳ vọng ông Warsh sẽ sớm tăng lãi suất. Dù vậy, Nomura nhận định Chủ tịch Fed hiện vẫn ưu tiên duy trì lập trường chờ đợi và củng cố niềm tin của thị trường hơn là vội vàng thắt chặt chính sách.

Ở một câu hỏi riêng trong khảo sát, 44/67 chuyên gia, tương đương 66%, đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay là cao. Trong khảo sát tháng trước, đa số người tham gia lại cho rằng khả năng này thấp.

Theo nhà kinh tế trưởng khu vực Mỹ Jan Groen của Societe Generale, nếu Fed thực sự muốn đưa lạm phát về 2%, thời điểm tăng lãi suất đang đến gần. Tuy nhiên, ông vẫn dự báo Fed sẽ chưa điều chỉnh lãi suất trong năm nay.

Các chuyên gia cũng nhận định Fed sẽ chưa tăng lãi suất trong giai đoạn 2027-2028, dù chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - được dự báo vẫn cao hơn mục tiêu trong suốt thời gian này. Chỉ số PCE tháng 5 hiện ở mức 4,1%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ được dự báo duy trì quanh 4,2%, trong khi tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 2%. Điều này đồng nghĩa thị trường lao động và tăng trưởng chưa tạo đủ áp lực để buộc Fed phải nới lỏng chính sách nếu lạm phát vẫn ở mức cao.

Theo JPMorgan, các quyết định chính sách trong thời gian tới cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ các nhóm công tác mới do Chủ tịch Kevin Warsh thành lập. Những nhóm này quy tụ nhiều nhà kinh tế, lãnh đạo doanh nghiệp và cựu lãnh đạo ngân hàng trung ương nhằm đưa ra các khuyến nghị về truyền thông chính sách, quản lý bảng cân đối kế toán và kiểm soát lạm phát.

Theo Reuters

Bắt rồi phạt tù nam shipper giao gói hàng chứa 1.600 thỏi vàng ròng trị giá hơn 8 tỷ đồng

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cơ chế miễn trừ trừng phạt của Mỹ hết hiệu lực, một khách hàng vẫn mua gần 2,5 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày

Cơ chế miễn trừ trừng phạt của Mỹ hết hiệu lực, một khách hàng vẫn mua gần 2,5 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày Nổi bật

Doanh nghiệp Trung Quốc cam kết đầu tư gần 24.000 tỷ đồng xây cảng biển mới

Doanh nghiệp Trung Quốc cam kết đầu tư gần 24.000 tỷ đồng xây cảng biển mới Nổi bật

Khoan sâu hơn 6.000 mét, phát hiện trữ lượng 801 tỷ mét khối khí đốt và 1,6 tỷ thùng dầu, đủ cho cả nước dùng trong gần một năm

Khoan sâu hơn 6.000 mét, phát hiện trữ lượng 801 tỷ mét khối khí đốt và 1,6 tỷ thùng dầu, đủ cho cả nước dùng trong gần một năm

10:36 , 22/07/2026
Quạt trần rơi trúng bệnh nhân cấp cứu, người đàn ông tử vong sau vài giờ: Bệnh viện nói không liên quan

Quạt trần rơi trúng bệnh nhân cấp cứu, người đàn ông tử vong sau vài giờ: Bệnh viện nói không liên quan

10:10 , 22/07/2026
Phá vỡ truyền thống, Iran tạo phát minh có thể làm "dậy sóng" ngành điện gió toàn cầu

Phá vỡ truyền thống, Iran tạo phát minh có thể làm "dậy sóng" ngành điện gió toàn cầu

09:44 , 22/07/2026
Khoan sâu 750 mét dưới đáy biển, phát hiện mỏ vàng 'vô hình' nồng độ cực lớn bên trong miệng núi lửa

Khoan sâu 750 mét dưới đáy biển, phát hiện mỏ vàng 'vô hình' nồng độ cực lớn bên trong miệng núi lửa

09:31 , 22/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên