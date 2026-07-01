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Cơ chế miễn trừ trừng phạt của Mỹ hết hiệu lực, một khách hàng vẫn mua gần 2,5 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày

| | Tài chính quốc tế

Dầu thô Nga sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu nhập khẩu năng lượng của nền kinh tế này.

Cơ chế miễn trừ trừng phạt của Mỹ hết hiệu lực, một khách hàng vẫn mua gần 2,5 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày- Ảnh 1.

Lượng dầu thô Nga nhập khẩu vào Ấn Độ trong tháng 7 vẫn duy trì ở mức cao gần kỷ lục, bất chấp việc cơ chế miễn trừ của Mỹ đối với các lô dầu Nga hết hiệu lực từ giữa tháng 6.

Mỹ âm thầm chấm dứt cơ chế miễn trừ vốn cho phép các nước tiếp tục mua dầu Nga đã được bốc lên tàu kể từ ngày 17/6, trùng thời điểm Washington và Tehran ký biên bản ghi nhớ nhằm tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân.

Tuy nhiên, dòng chảy dầu Nga sang Ấn Độ vẫn tiếp tục được duy trì trong tháng 7. Nhiều khả năng các lô hàng này đã được ký kết trong thời gian cơ chế miễn trừ còn hiệu lực.

Theo dữ liệu của Kpler, nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ đạt trung bình 2,45 triệu thùng/ngày tính đến thời điểm hiện tại của tháng 7.

Con số này chỉ thấp hơn mức cao kỷ lục 2,64 triệu thùng/ngày ghi nhận trong tháng 6, khi các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đẩy mạnh mua dầu Nga nhờ cơ chế miễn trừ của Mỹ, vốn đã nhiều lần được gia hạn thêm một tháng kể từ tháng 3.

Cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ cùng nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz càng củng cố vị thế của Nga với tư cách là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ.

Trong tháng 7, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là nhà cung cấp lớn thứ hai cho Ấn Độ với khoảng 617.000 thùng/ngày, trong khi Saudi Arabia đứng thứ ba với khoảng 586.000 thùng/ngày, theo dữ liệu của Kpler.

Cả UAE và Saudi Arabia đều đã triển khai các giải pháp nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Saudi Arabia chuyển phần lớn hoạt động xuất khẩu sang cảng Yanbu trên Biển Đỏ. Trong khi đó, UAE sử dụng đường ống dẫn dầu tới cảng Fujairah và thực hiện hoạt động chuyển tải dầu giữa các tàu ngoài khơi Oman và vùng biển phía đông eo Hormuz.

Các chuyên gia nhận định dầu thô Nga sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu nhập khẩu năng lượng của Ấn Độ, ngay cả khi Mỹ không khôi phục cơ chế miễn trừ đối với các lô dầu Nga đã được bốc lên tàu.

Nhờ mức giá cạnh tranh và nguồn cung ổn định, dầu Nga nhiều khả năng vẫn sẽ là một trong những lựa chọn ưu tiên của các nhà máy lọc dầu Ấn Độ trong thời gian tới.

Theo Oilprice﻿

Y Vân

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