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Tổng thống Mỹ chuẩn bị áp thuế với hàng chục quốc gia?

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị áp đặt thuế quan mới lên hàng chục quốc gia ngay trong tuần này, tờ Financial Times (FT) đưa tin, khi mức thuế toàn cầu 10% dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 24/7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

FT cho biết, mức thuế sắp áp dụng dự kiến sẽ tương đương với mức thuế 10% hiện hành. Nhưng chính quyền Mỹ cũng được cho là đang tiến hành các cuộc điều tra khác có thể cho phép họ có thẩm quyền pháp lý để đề xuất mức thuế cao hơn.

Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 20/7 đã công bố mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada để đáp trả điều mà chính quyền Mỹ gọi là sự phân biệt đối xử của Canada đối với xe hơi, rượu và các sản phẩm từ sữa sản xuất tại Mỹ, đe dọa mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Khi áp thuế nhập khẩu lên các mặt hàng từ rượu vang đến xi măng và dụng cụ khúc côn cầu trên băng, ông Trump đã viện dẫn Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930, cho phép tổng thống áp đặt thuế trừng phạt lên tới 50% đối với các đối tác thương mại bị coi là phân biệt đối xử với hàng hóa của Mỹ. Đây là lần đầu tiên đạo luật này được sử dụng trong gần một thế kỷ tồn tại.

Mức thuế mới, dự kiến có hiệu lực trong 30 ngày tới, cũng sẽ áp dụng với các sản phẩm sữa, bể bơi, đồ nội thất, cần câu cá, hạt giống, quần áo và tóc giả, cùng nhiều mặt hàng khác.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết trong một tuyên bố, rằng chính phủ của ông đã đưa ra các đề xuất toàn diện để giải quyết các tranh chấp thương mại với Washington, khẳng định rằng thuế quan trước đây của ông Trump đã vi phạm hiệp định thương mại Bắc Mỹ.

“Tranh chấp thương mại này đã làm tăng chi phí cho các gia đình, đặc biệt là ở Mỹ”, ông nói. “Canada sẵn sàng tham gia tích cực để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng với Mỹ vì lợi ích chung của công dân hai nước”.

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

Từ Khóa:
mỹ, thuế quan

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