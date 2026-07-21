Nga sắp trình làng "siêu phẩm hạt nhân" 370 tấn, hứa hẹn cung cấp năng lượng liên tục suốt 60 năm

Giữa cuộc đua năng lượng sạch toàn cầu, Nga vừa đưa ra một lời giải mang tính đột phá: Một lò phản ứng hạt nhân nhỏ gọn nhưng sở hữu sức mạnh kinh ngạc, hoạt động bền bỉ như một "siêu pin" có thể vận hành liên tục 60 năm mà không cần dừng lại để nạp nhiên liệu.

Nguồn: Rosatom

Cột mốc đáng nhớ này vừa được Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) đánh dấu khi hoàn tất việc chế tạo chiếc vỏ áp lực khổng lồ cho lò phản ứng RITM-200N nặng tới 370 tấn .

Đây chính là "trái tim" của nhà máy điện hạt nhân công suất nhỏ (SMR) trên đất liền đầu tiên trên thế giới, đang được xây dựng tại vùng Yakutia thuộc Trái tim Đông Siberia, Interesting Engineering đưa tin ngày 19/7.

RITM-200N là lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) thế hệ III+ sử dụng công nghệ nước áp lực (PWR) trên cạn, được phát triển bởi tập đoàn Rosatom. Đây là phiên bản cải tiến trên đất liền của dòng lò phản ứng RITM-200 dùng trên các tàu phá băng hạt nhân của Nga. Nó sản sinh công suất nhiệt là 190 MW và công suất điện là 55 MW.

Vỏ bọc của lò phản ứng được thiết kế để chịu được quá trình vận chuyển qua môi trường Bắc Cực bằng sà lan hoặc xe tải hạng nặng.

Theo các báo cáo, các cuộc khảo sát địa điểm cục bộ đang được tiến hành và nhiên liệu hạt nhân đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm độ bền vận hành bắt buộc. Việc xây dựng sẽ bắt đầu vào năm 2027, lò phản ứng sẽ đi vào hoạt động năm 2030 và đi vào vận hành thương mại đầy đủ vào năm 2032.

Khi "trái tim" hạt nhân cất cánh từ xưởng máy

Để nhào nặn nên khối thép siêu trọng này, các kỹ sư tại nhà máy Atommash (thuộc bộ phận chế tạo máy Atomenergomash của Rosatom) đã phải trải qua một quy trình sản xuất và kiểm định vô cùng khắt khe.

Chiếc vỏ áp lực – bộ phận chịu lực và bảo vệ cốt lõi của lò phản ứng – đã xuất xưởng thành công để chuẩn bị cho hành trình vượt ngàn dặm tới công trường xây dựng.

Bình áp suất lò phản ứng của RITM-200. Ảnh: Rosatom

Ông Igor Kotov, Đứng đầu Bộ phận Chế tạo Máy của Rosatom, tự hào chia sẻ: "Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa dự án nhà máy điện hạt nhân công suất nhỏ trên đất liền đầu tiên trên thế giới. Thiết bị trọng yếu của lò phản ứng RITM-200N đã hoàn thành đúng tiến độ. Hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt các dòng lò phản ứng thuộc họ RITM nhằm phục vụ cho cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu."

Thiết kế "tất cả trong một" và sức mạnh vượt trội

Điểm ăn tiền của RITM-200N nằm ở thiết kế tích hợp cực kỳ thông minh. Thay vì phải kết nối hàng loạt đường ống phức tạp bên ngoài như các lò phản ứng truyền thống, toàn bộ hệ thống phát điện chính – bao gồm cả bộ trao đổi nhiệt – đều được gói gọn ngay bên trong vỏ áp lực lò phản ứng.

Lò phản ứng RITM-200N của Rosatom là phiên bản trên đất liền của các lò phản ứng trên biển như thế này. Ảnh: Rosatom

Chính cấu trúc "tất cả trong một" này đã giúp kích thước của RITM-200N nhỏ gọn hơn đáng kể so với các nhà máy điện hạt nhân truyền thống, nhưng vẫn mang lại hiệu suất cực kỳ ấn tượng:

Công suất nhiệt: 190 MW Công suất phát điện: 55 MW Tuổi thọ thiết kế: 60 năm Chu kỳ nạp nhiên liệu: Chu kỳ dài hiếm có — chỉ cần thay nhiên liệu 6 năm một lần (thay vì 12–18 tháng như các nhà máy thông thường).

Điều này biến RITM-200N thành một "viên pin hạt nhân" khổng lồ đúng nghĩa: cắm nguồn một lần và chạy bền bỉ suốt nhiều năm mà không cần bảo dưỡng nhiên liệu phức tạp.

Khai phá tiềm năng vùng băng giá Đông Siberia

Nhà máy điện hạt nhân RITM-200N tại Yakutia không chỉ là một thử nghiệm công nghệ, mà là ngọn hải đăng năng lượng cho cả một vùng đất khắc nghiệt. Dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028, nhà máy sẽ cung cấp nguồn điện ổn định, xanh và sạch cho dự án phát triển mỏ vàng Kyuchus – một trong những mỏ vàng lớn nhất nước Nga.

Hơn thế nữa, nguồn năng lượng này sẽ thắp sáng và sưởi ấm cho các khu dân cư lân cận, đặt nền móng hạ tầng vững chắc để Nga tiếp tục khai phá tiềm năng kinh tế khổng lồ của vùng Bắc Cực.

Bước nhảy vọt từ đại dương lên đất liền

Thực chất, công nghệ RITM-200 không phải là cái tên mới nổi. Nó vốn là "động cơ vĩnh cửu" đã được chứng minh sức mạnh trên các tàu phá băng hạt nhân thuộc dự án 22220 của Nga – những "con quái vật thép" đang rẽ băng mở đường ở Bắc Băng Dương.

Tuy nhiên, RITM-200N chính là phiên bản cải tiến tối ưu hóa để vận hành cố định trên đất liền. Việc chuyển đổi thành công công nghệ từ dưới nước lên mặt đất khẳng định vị thế dẫn đầu của Nga trong phân khúc lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) – giải pháp năng lượng mà cả thế giới đang khao khát tìm kiếm để thay thế nhiên liệu hóa thạch.



