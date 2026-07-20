Iran tố Mỹ tấn công nhà máy điện hạt nhân

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) hôm Chủ nhật (19/7) cáo buộc Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân Darkhovin, nằm ở miền nam Iran, gần biên giới Iraq.

Theo AEOI, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 3h39 (giờ địa phương), khi Mỹ phóng nhiều tên lửa vào khu vực đang xây dựng nhà máy. Cơ quan này gọi đây là một "hành động hung hăng" và "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế", cho rằng mục tiêu của Washington là cản trở chương trình phát triển hạt nhân hòa bình và tiến bộ khoa học của Iran.

Nhà máy điện hạt nhân Darkhovin của Iran.

AEOI nhấn mạnh rằng cơ sở này "hoàn toàn chịu sự giám sát và bảo vệ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) theo Thỏa thuận Bảo vệ Toàn diện giữa Iran và Cơ quan".

Iran cho rằng việc tấn công một cơ sở hạt nhân được IAEA giám sát đã vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, Quy chế IAEA cũng như các nghị quyết của Đại hội đồng IAEA về bảo vệ các cơ sở hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình.

Tehran đồng thời kêu gọi Tổng Giám đốc IAEA có phản ứng rõ ràng trước vụ việc, lên án cuộc tấn công và thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định quốc tế. AEOI cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành động mà họ mô tả là gây nguy hiểm cho hòa bình và an ninh toàn cầu.

Bất chấp vụ tấn công, AEOI khẳng định, những hành động như vậy "sẽ không tạo ra sự gián đoạn trong ý chí sắt đá của Iran, mà thay vào đó sẽ củng cố quyết tâm của các chuyên gia hạt nhân, tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển công nghệ và tự chủ".

Iran mở rộng tấn công Vùng Vịnh

Cùng ngày, Bộ Điện, Nước và Năng lượng Tái tạo Kuwait cho biết một nhà máy điện và khử muối của nước này đã bị Iran tấn công lần thứ hai chỉ trong hai ngày.

Theo bộ này, vụ tập kích gây hỏa hoạn tại nhiều tổ máy phát điện, buộc giới chức phải kích hoạt các phương án khẩn cấp nhằm duy trì ổn định hệ thống điện.

Kuwait là một trong những quốc gia thường xuyên bị Iran nhắm đến kể từ khi chiến sự giữa Tehran và Washington tiếp tục leo thang. Quốc gia Vùng Vịnh này phụ thuộc rất lớn vào các nhà máy khử mặn, vốn đáp ứng khoảng 90% nhu cầu nước ngọt của cả nước.

Trong khi đó, quân đội Jordan cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn ba tên lửa của Iran, trong khi một tên lửa khác rơi xuống khu vực trống và không gây thương vong hay thiệt hại.

Trước đó, còi báo động đã vang lên tại thành phố cảng Aqaba sau khi quân đội Israel thông báo Iran phóng tên lửa về phía khu vực này. Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ, được cho là từ hoạt động đánh chặn của lực lượng phòng không.