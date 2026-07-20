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Sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump tại trận chung kết World Cup gây chú ý đặc biệt

| | Tài chính quốc tế

Đây đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của Tổng thống Trump tại giải đấu này.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tham dự trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha tại Sân vận động MetLife ở New Jersey cùng phu nhân Melania và con trai út Barron, đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của ông tại giải đấu này và cũng là lần đầu tiên một tổng thống Hoa Kỳ tham dự một trận chung kết World Cup nam.

Sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump tại trận chung kết World Cup gây chú ý đặc biệt- Ảnh 1.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có mặt tại trận chung kết World Cup vào Chủ nhật, ngày 19 tháng 7, lần xuất hiện đầu tiên của ông tại giải đấu năm 2026 trong trận đấu cuối cùng. Ảnh: Reuters

Argentina đối đầu với Tây Ban Nha trong trận chung kết tại Sân vận động MetLife ở East Rutherford, New Jersey, với sự tham dự của nhiều người nổi tiếng và các chức sắc.

Trước giờ bóng lăn, ông Trump đã được nhìn thấy cùng với Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, Thủ tướng Canada Mark Carney, Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Rafael Louzán.

Đã có sự hiện diện an ninh tăng cường tại trận đấu khi Sở Mật vụ Hoa Kỳ tiếp quản hoạt động.

Tổng thống ngồi sau lớp kính chống đạn cùng với Đệ nhất phu nhân Melania Trump, con trai Barron Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại trận chung kết.

Ông Trump và chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã cùng có mặt để trao huân chương và chiếc cúp cho những người chiến thắng vào những khoảnh khắc đáng giá kết thúc lại kỳ World Cup cả thế giới không bao giờ quên.

Sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump tại trận chung kết World Cup gây chú ý đặc biệt- Ảnh 2.

Ảnh: Getty

Sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump tại trận chung kết World Cup gây chú ý đặc biệt- Ảnh 3.

Ảnh: Getty

Sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump tại trận chung kết World Cup gây chú ý đặc biệt- Ảnh 4.

Ảnh: Getty

Trận chung kết đã được Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) chỉ định là Sự kiện An ninh Đặc biệt Quốc gia (NSSE), có nghĩa là sự kiện này là một mục tiêu tiềm năng cho khủng bố hoặc các hoạt động tội phạm khác.

Với mức độ an ninh cao nhất được áp dụng, cả người hâm mộ và giới truyền thông đều báo cáo tình trạng xếp hàng dài bên ngoài Sân vận động MetLife.

Sự xuất hiện của Tổng thống Donald Trump tại trận chung kết World Cup gây chú ý đặc biệt- Ảnh 5.

Ảnh: Reuters

Theo Chi Chi

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Từ Khóa:
donald trump

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