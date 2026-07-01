Đúng 10h56 ngày này 57 năm trước, một dấu chân đã đi khắc sâu trong lịch sử loài người

Khởi hành mang theo kỳ vọng của một thập kỷ

Chỉ mới bảy tháng kể từ khi NASA đưa ra quyết định đầy rủi ro: Phóng tàu Apollo 8 lên Mặt Trăng trong chuyến bay có người lái đầu tiên bằng tên lửa khổng lồ Saturn V. Quỹ đạo đã được vạch sẵn, và lịch sử đang chờ đợi những người tiếp bước.

Sáng ngày 16 tháng 7 năm 1969, tại Tổ hợp phóng 39A thuộc Trung tâm Vũ trụ Kennedy, ba phi hành gia Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins đã sẵn sàng trên đỉnh một tên lửa Saturn V khác. Với chiều dài lên tới 363 feet (khoảng 110 mét) và lực đẩy khổng lồ 7,5 triệu pound, cỗ máy ba tầng này mang sứ mệnh đưa họ vượt ra khỏi Trái Đất để bước vào trang sử mới.

Vào đúng 9:32 sáng (giờ EDT), động cơ rầm rập kích hoạt. Tàu Apollo 11 xé toạc bầu trời, rời khỏi tháp phóng giữa biển khói lửa mịt mù. Chỉ 12 phút sau, phi hành đoàn đã ổn định trên quỹ đạo Trái Đất.

Sau một vòng rưỡi quỹ đạo, Apollo 11 nhận được lệnh "bật đèn xanh" từ Trung tâm Điều khiển – một quá trình được gọi là "Phóng vào quỹ đạo Mặt Trăng". Cuộc hành trình kéo dài ba ngày bắt đầu. Khi đến nơi, Armstrong và Aldrin chuyển sang module hạ cánh Eagle (Đại bàng) để chuẩn bị cho giai đoạn căng thẳng nhất, trong khi Collins ở lại module chỉ huy Columbia bay vòng quanh quỹ đạo. Nhìn theo những người đồng đội, Collins sau này miêu tả Eagle là "thiết bị có hình dáng kỳ dị nhất mà tôi từng thấy trên bầu trời". Tuy nhiên, cỗ máy kỳ dị ấy sắp chứng minh được giá trị lịch sử của mình.

Những giây phút nghẹt thở tại "Biển Yên Tĩnh"

Quá trình hạ cánh xuống khu vực được gọi là Biển Yên Tĩnh (Sea of Tranquility) hoàn toàn không hề suôn sẻ. Khi Eagle tiến gần đến bề mặt Mặt Trăng, Neil Armstrong phát hiện khu vực dự kiến hạ cánh rải rác đầy những tảng đá lớn. Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh, ông quyết định vô hiệu hóa hệ thống lái tự động, tự tay điều khiển con tàu vượt qua khu vực nguy hiểm.

Đúng lúc đó, trong những giây phút sinh tử cuối cùng, máy tính của Eagle liên tục phát ra tín hiệu báo động đỏ.

"Thật không may là vấn đề này lại phát sinh vào lúc chúng ta không muốn phải giải quyết những vấn đề cụ thể này nhất." – Buzz Aldrin nhớ lại.

May mắn thay, các kỹ sư tại Trái Đất nhanh chóng xác định đó chỉ là do máy tính bị quá tải khi cố gắng xử lý quá nhiều thông tin cùng lúc, không đe dọa đến tính mạng phi hành đoàn.

Lúc 4:17 chiều (giờ EDT), khi nhiên liệu chỉ còn đúng 30 giây, tàu đổ bộ cuối cùng cũng chạm tì vết xuống bề mặt Mặt Trăng. Qua sóng radio nhiễu sóng, giọng nói của Armstrong vang lên điềm tĩnh:

"Houston, Trạm Tranquility đây. Tàu Eagle đã hạ cánh."

Tại Trái Đất, Trung tâm điều khiển ở Houston vỡ òa. Mọi sự căng thẳng được giải tỏa trong khoảnh khắc. Một nhân viên điều khiển đáp lại qua bộ đàm, không giấu được sự xúc động: "Có cả đám người sắp tím mặt rồi, giờ thì chúng ta lại thở phào nhẹ nhõm rồi."

Sau này, Armstrong thừa nhận việc hạ cánh chính là mối lo ngại lớn nhất của ông trong toàn bộ chiến dịch, bởi "những điều chưa biết tràn lan" và "có hàng ngàn thứ để lo lắng".

"Một bước nhảy vọt khổng lồ"

Vào lúc 10:56 tối (giờ EDT) ngày 20 tháng 7, khoảnh khắc được mong chờ nhất đã đến. Với hơn nửa tỷ người trên khắp thế giới đang nín thở theo dõi qua màn hình truyền hình đen trắng, Neil Armstrong chậm rãi bước xuống thang của module Eagle.

Khi gót chân chạm vào bề mặt bụi bặm của một thế giới khác, ông đã lưu danh vào lịch sử với câu nói bất hủ: "Đây là một bước nhỏ của một người, nhưng là một bước nhảy vọt khổng lồ của nhân loại."

Chỉ ít phút sau, Buzz Aldrin cũng bước xuống. Đứng giữa không gian rộng lớn, ông miêu tả bề mặt Mặt Trăng bằng một cụm từ đơn giản nhưng đầy sức gợi: "Sự hoang tàn tráng lệ".

Hai phi hành gia đã dành hai tiếng rưỡi đồng hồ để khám phá cảnh quan ngoài hành tinh, thu thập các mẫu vật đất đá và chụp lại những bức ảnh lịch sử. Trước khi rời đi, họ đã cắm quốc kỳ Mỹ, đặt một huy hiệu tưởng niệm phi hành đoàn Apollo 1 đã anh dũng hy sinh, và để lại một tấm bia gắn trên chân của tàu Eagle. Trên tấm bia đó khắc dòng chữ mãi mãi trường tồn với thời gian:

"Tại đây, những người đến từ hành tinh Trái Đất lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Tháng 7 năm 1969. Chúng tôi đến trong hòa bình vì toàn nhân loại."

Hoàn thành nhiệm vụ trên bề mặt, Armstrong và Aldrin kích hoạt module cất cánh, bay lên và kết nối thành công với Michael Collins đang chờ trên tàu Columbia. Đối với Collins, khoảnh khắc đó đánh dấu lần đầu tiên ông "thực sự cảm thấy rằng chúng ta sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này".

Ngày 24 tháng 7 năm 1969, phi hành đoàn hạ cánh an toàn xuống vùng biển ngoài khơi Hawaii. Lời hứa của cố Tổng thống Kennedy đã được thực hiện trọn vẹn. Con người từ Trái Đất đã vươn tới Mặt Trăng và bình an trở về.

Trong nhiều năm sau đó, khi nhắc về thành tựu vô tiền khoáng hậu này, Armstrong luôn từ chối nhận mọi vinh quang về mình. Ông ca ngợi nỗ lực của hàng trăm nghìn người đứng sau dự án: "Mỗi người tham gia thiết lập các bài kiểm tra, vặn cờ lê lực... đều mang tâm niệm rằng: 'Nếu có bất cứ điều gì sai sót ở đây, đó sẽ không phải là lỗi của tôi'."

Ngay trong cuộc họp báo đầu tiên sau chuyến bay, Armstrong đã gọi sứ mệnh này là "sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới", trong khi Collins đã bắt đầu mơ về những chuyến du hành vươn xa tới sao Hỏa.

Apollo 11 đã mở ra một con đường rực sáng. Trong ba năm rưỡi tiếp theo, 10 phi hành gia khác của NASA đã tiếp bước họ đặt chân lên vệ tinh tự nhiên của Trái Đất. Để rồi, khi Gene Cernan - chỉ huy của sứ mệnh Apollo 17 cuối cùng - rời khỏi bề mặt Mặt Trăng, ông đã để lại một thông điệp như lời hứa cho tương lai:

"Chúng ta ra đi như khi đến và, nếu Chúa cho phép, như khi trở về, với hòa bình và hy vọng cho toàn nhân loại", Cernan nói.

Nguồn: NASA﻿