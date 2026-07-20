Đảng Cộng hòa khẩn trương tìm kiếm 100 tỷ USD cho cuộc chiến với Iran

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Các nhà lập pháp đang đối mặt với nhu cầu cấp thiết phải xem xét lại chi tiêu quốc phòng hiện tại trong bối cảnh tình hình leo thang xung quanh Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Thông tin từ Quốc hội cho thấy, đảng Cộng hòa phải nhanh chóng thu hẹp thâm hụt ngân sách của Lầu Năm Góc, hiện đang ở mức ít nhất 100 tỷ USD, để tài trợ cho một chiến dịch quân sự tiềm năng hoặc đang diễn ra.

Tình trạng thiếu hụt ngân sách ngày càng trở nên trầm trọng hơn trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa quân đội Mỹ và Iran ở Trung Đông đang diễn ra.

Trước đó, nhiều cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn đã được ghi nhận nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Muwaffaq Salti ở Jordan, căn cứ Ali al-Salem và trại Ali-Adiri ở Kuwait.

Điều này buộc Lầu Năm Góc phải chi những khoản tiền khổng lồ ngoài dự kiến, ​​để bổ sung hệ thống phòng thủ chống tên lửa và sửa chữa máy bay bị hư hại.

Những cuộc tranh luận gay gắt hiện đang diễn ra trong các ủy ban ngân sách của quốc hội về cách thức đảm bảo nguồn vốn cần thiết trị giá hàng tỷ USD.

Nhiều lựa chọn tiềm năng bao gồm cắt giảm ngân sách cho các chương trình trong nước khác và áp dụng gói viện trợ bổ sung đặc biệt.

Các nhà phân tích lưu ý, nếu không lấp đầy khoảng thiếu hụt ngân sách này, khả năng tiến hành hoạt động quân sự dài hạn của Mỹ ở Trung Đông sẽ bị đe dọa.