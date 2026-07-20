Giá dầu vượt 90 USD/thùng khi xung đột Mỹ - Iran leo thang, thị trường lo 'ngay ngáy'

Tính đến 6h45 theo giờ Việt Nam, ngày 20/7, dầu Brent tăng 2,69 USD, tương đương 3,05%, lên 90,79 USD/thùng. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 11/6. Trước đó, dầu Brent đã tăng 15,9% trong tuần trước, ghi nhận mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 4.

Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,19 USD, tương đương 2,65%, lên 84,68 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng chạm mức cao nhất kể từ ngày 12/6. Hợp đồng giao tháng gần nhất đã tăng 15,5% trong tuần trước, mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 3.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng trong cuối tuần qua. Mỹ thực hiện đêm không kích thứ chín liên tiếp nhằm vào Iran. Trong khi đó, hai đồng minh của Mỹ là Kuwait và Bahrain cho biết họ cũng hứng chịu thêm các đợt tấn công từ phía Iran.

Những ngày gần đây, hai bên đều nhắm vào hoạt động vận tải hàng hải trong khu vực. Mỹ tuyên bố đang áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Ngược lại, Iran cho biết sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu vi phạm quy định của nước này khi đi qua eo biển Hormuz.

Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một tàu biển đã bốc cháy ở khu vực phía tây bắc Kumzar của Oman vào sáng sớm ngày 20/7.

Chuyên gia phân tích Amarpreet Singh của Barclays nhận định những ngày và tuần tới sẽ cho thấy rõ hơn mức độ ổn định của hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực trong bối cảnh cả Mỹ và Iran đều áp dụng các biện pháp phong tỏa.

Theo ông Singh, thị trường hiện vẫn đang đánh giá thấp tác động tiềm tàng đối với tồn kho dầu toàn cầu. Khác với giai đoạn đầu của cuộc xung đột, lượng dự trữ dầu hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

Dữ liệu từ LSEG cho thấy chỉ có 4 tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày Chủ nhật, giảm một nửa so với 8 tàu của ngày trước đó. Tuy nhiên, kể từ ngày thứ Sáu, vẫn có ít nhất 3 tàu chở sản phẩm dầu mỏ và 1 siêu tàu chở dầu thô đi vào eo biển để nhận hàng.

Diễn biến mới cho thấy thị trường dầu mỏ đang ngày càng nhạy cảm với các rủi ro địa chính trị tại Trung Đông. Bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào tại eo biển Hormuz cũng có thể tạo thêm áp lực lên nguồn cung toàn cầu và đẩy giá dầu tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Theo Reuters﻿