Ukraine tập kích ba kho dầu sâu trong lãnh thổ Nga

Rạng sáng 19/7, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã triển khai cuộc tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào ba kho chứa dầu ở vùng Stavropol của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 600 km. Theo phía Ukraine, các cuộc tấn công đã gây ra nhiều vụ nổ và hỏa hoạn tại các bể chứa nhiên liệu.

SBU cho biết máy bay không người lái của lực lượng này đã đánh trúng cả ba mục tiêu, vốn được sử dụng để lưu trữ và phân phối các sản phẩm dầu mỏ phục vụ hoạt động hậu cần của quân đội Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận chiến dịch, cho biết các đơn vị SBU đã đồng thời tấn công ba kho dầu, trong khi Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng tiến công thêm một cơ sở nhiên liệu khác trong cùng khu vực.

"Chúng tôi tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công của Nga một cách hoàn toàn chính đáng và chính xác. Các biện pháp của Ukraine đã đánh trúng những mục tiêu hỗ trợ cho quân đội Nga", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Về phía Nga, Thống đốc vùng Stavropol Vladimir Vladimirov xác nhận xảy ra các vụ cháy tại hai khu công nghiệp gần khu dân cư Vyazniki và một cơ sở khác ở phía bắc thành phố Stavropol. Ông cho biết các vật liệu dễ cháy đã phát nổ tại các địa điểm bị tấn công và chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương.



﻿Kho dầu ở vùng Stavropol bốc cháy sau cuộc tập kích của quân đội Ukraine. Nguồn: X

Hãng tin Astra của Nga dựa trên dữ liệu định vị địa lý từ các đoạn video hiện trường, nhận định ba mục tiêu có khả năng là các cơ sở dầu khí tại Stavropol và thành phố Mikhailovsk lân cận.

Theo Astra , một trong các kho nhiên liệu gần Vyazniki được cho là thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí nhà nước Rosneft. Một cơ sở khác nằm trong khu công nghiệp do các công ty Korona và MK-Nefteprodukt sử dụng.

Một trong những kho chứa dầu gần Vyazniki được cho là thuộc sở hữu của công ty dầu khí nhà nước Rosneft của Nga. Vụ cháy thứ hai được ghi nhận tại một khu công nghiệp do các công ty Korona và MK-Nefteprodukt sử dụng.

Mục tiêu thứ ba nhiều khả năng là kho dầu Stavropol do Lukoil-Yugnefteprodukt vận hành. Theo thông tin công khai, cơ sở này có 42 bể chứa với tổng sức chứa khoảng 57.600 m³, chuyên tiếp nhận, lưu trữ và phân phối xăng, dầu diesel.

Đáng chú ý, kho dầu của Lukoil này trước đó cũng đã hứng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các ngày 9 và 13/7, khiến hỏa hoạn bùng phát.

Cùng trong ngày 19/7, Lực lượng Hệ thống Không người lái (SBS) của Ukraine cho biết đã tiến hành thêm các đòn tấn công nhằm vào 13 trạm biến áp điện tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, đồng thời nhắm mục tiêu vào bốn tàu thuyền có liên hệ với Nga hoạt động trên Biển Đen.

Theo tuyên bố của Kiev, các cuộc tập kích nằm trong chiến dịch nhằm làm suy giảm năng lực hậu cần, tiếp tế nhiên liệu và hạ tầng phục vụ hoạt động quân sự của Nga.