Tổng thống Ukraine 'đau đầu' với bài toán nhân sự quân đội giữa làn sóng biểu tình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu qua video, Tổng thống Zelensky nói: “Hôm qua và hôm nay, tôi đều có các cuộc tham vấn. Tất nhiên, tôi có lắng nghe ý kiến của người dân. Hôm nay, tôi đã trao đổi rất lâu với ông Mykhailo Fedorov. Tôi cũng đã nói chuyện với ông Oleksandr Syrskyi. Các quyết định liên quan đến quân đội sẽ được đưa ra thảo luận”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Fedorov cũng xác nhận các "cuộc đối thoại" đang diễn ra.

"Thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Các bạn đã cảm ơn tôi về Mriia và Diia (các ứng dụng do nhà nước phát triển dành cho giáo dục và dịch vụ công cộng). Đổi lại, tôi cảm ơn các bạn vì đã cho tôi hy vọng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy trách nhiệm lớn lao đến thế, ngay cả khi còn phục vụ trong chính phủ. Cảm ơn các cựu chiến binh và quân nhân đã giữ vững tuyến phòng thủ và bảo vệ danh dự của chúng ta. Cuộc đối thoại đang diễn ra. Tôi tin rằng chúng ta sẽ thành công”.

Trước đó, tờ Financial Times đưa tin rằng vì các cuộc biểu tình gần đây, ông Zelensky được cho là đang cân nhắc cách chức ông Syrskyi nếu tìm được người thay thế phù hợp.

Ngày 16/7, các cuộc biểu tình ủng hộ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov - người vừa bị bãi nhiệm - đã diễn ra gần văn phòng tổng thống ở Kiev và tại một số thành phố của Ukraine.

Những người biểu tình kêu gọi chính quyền phục chức cho ông Fedorov, đồng thời cách chức Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi.

Bình luận về những thay đổi tại Bộ Quốc phòng, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận, ông Fedorov và ông Syrskyi không thể làm việc hiệu quả cùng nhau về các vấn đề trên chiến trường.

Ông Zelensky nói rằng người dân Ukraine có thể tham gia các cuộc biểu tình hòa bình và bày tỏ quan điểm của họ ngay cả trong thời chiến, đồng thời cho biết ông "vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng" về vấn đề mà người dân nêu ra.

Tuy nhiên sau đó, ông Zelensky tuyên bố sẽ đề xuất bổ nhiệm ông Yevhen Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Khmara hiện đang giữ chức quyền lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine.

Ngày 17/7, ông Zelensky đã nghe báo cáo từ các chỉ huy quân đội và tuyên bố triệu tập cuộc họp đặc biệt của Bộ Tham mưu.

Ngày 18/7, ông Zelensky và ông Pavlo Palisa - Phó Chánh Văn phòng Tổng thống, đã có cuộc hội đàm với các chỉ huy quân đoàn đang chiến đấu tại các khu vực giao tranh quyết liệt nhất của mặt trận.

Dù vậy, ông đã không thảo luận về Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi hay bất kỳ người kế nhiệm tiềm năng nào với các chỉ huy quân đội.

Theo tờ Pravda , đây là lần đầu tiên tổng thống tổ chức các cuộc họp với các tư lệnh quân đoàn theo hình thức này. Mặc dù có nhiều đồn đoán rằng ông Zelensky đang thực hiện một cuộc "tuyển chọn" người kế nhiệm chức tổng tư lệnh, nhưng nguồn tin của Pravda cho biết, những cuộc trao đổi này này chỉ nhằm mục đích "giảm bớt căng thẳng" trong xã hội.