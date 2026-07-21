Goldman Sachs: Giá dầu có thể tăng vọt lên 120 USD/thùng

Trong báo cáo công bố tối 20/7, nhóm phân tích của Goldman Sachs do Daan Struyven dẫn đầu cho rằng giá dầu Brent có thể vượt 120 USD/thùng trong quý tới và bình quân 100 USD một thùng trong năm sau, nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn trong suốt năm 2027.

Theo kịch bản này, sản lượng từ vùng Vịnh chỉ phục hồi từ tháng 12 năm sau, nhờ hỗ trợ từ việc mở rộng các tuyến đường ống dẫn dầu.

Giá dầu Brent giao tháng 9 giảm gần 1% trong phiên 21/7, xuống 88,45 USD/thùng. Dù vậy, giá mặt hàng này vẫn đã tăng 22% kể từ đầu tháng, theo dữ liệu của Dow Jones Market Data. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư vẫn lo ngại rủi ro nguồn cung, bất chấp những tín hiệu ngoại giao ngắn ngủi giữa Washington và Tehran.

Giá dầu từng giảm sau khi Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ, kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng quay trở lại khi hai bên tiếp tục mâu thuẫn.

Theo Goldman Sachs, lưu lượng dầu từ vùng Vịnh hiện giảm xuống dưới 45% so với trước chiến sự, khiến thị trường năng lượng toàn cầu đối mặt nguy cơ thiếu hụt kéo dài.

Trong kịch bản cơ sở, Goldman Sachs dự báo dầu Brent bình quân 80 USD/thùng trong quý IV năm nay và 75 USD vào năm 2027, với giả định căng thẳng hạ nhiệt trước cuối năm. Tuy nhiên, ngân hàng này cho biết rủi ro giá tăng đang lớn hơn, đặc biệt nếu vận tải qua Hormuz và có thể cả Biển Đỏ tiếp tục bị gián đoạn, trong khi hạ tầng năng lượng tại Iran và khu vực xung đột Nga - Ukraine bị tấn công.

Dù vậy, Goldman Sachs cho rằng thị trường hiện không căng thẳng như các cú sốc dầu trước đây. Tồn kho dầu theo dữ liệu được công bố chính thức đang giảm khoảng 300.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước, nhưng nhu cầu không quá cấp bách.

Nguồn cung từ Trung Đông đã phần nào thích nghi với việc tuyến Hormuz bị hạn chế, trong khi thị trường cũng chấp nhận mức tồn kho thấp hơn và nhu cầu tìm kiếm các lựa chọn thay thế dầu mỏ tăng lên.

Một yếu tố quan trọng khác là Trung Quốc. Các nhà phân tích nhận định nhu cầu nhập khẩu dầu thô của nước này đang giảm mạnh. Riêng tháng 6, nhập khẩu dầu thô bằng đường biển của Trung Quốc giảm 4,7 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ, cho thấy công suất lọc dầu thấp hơn và nhu cầu yếu với các sản phẩm như xăng.

Theo Goldman Sachs, Trung Quốc không nhất thiết phải tăng nhập khẩu dầu ngay lập tức, nhất là nếu giá tiếp tục leo thang. Nguyên nhân là tồn kho dầu ước tính của nước này vẫn ở mức cao, khoảng 2 tỷ thùng, đồng thời Bắc Kinh có khả năng thay thế một phần nhu cầu dầu bằng than và điện.

Theo Market Watch﻿