Khoan xuống vùng nước nông, phát hiện mỏ chứa gần 300 tỷ mét khối khí đốt, cùng 7 triệu thùng dầu

Trong làn sóng tìm các mỏ khí đốt mới tại Australia năm 2026, Otway Basin không phải cái tên có quy mô tài nguyên lớn nhất. Nhưng nếu nhìn từ góc độ thương mại, đây lại là một trong những vùng được chú ý nhất, bởi khí nằm gần hạ tầng sẵn có, độ sâu khai thác không quá cực đoan.

Reuters mô tả Otway Basin là vùng đã phát triển hơn so với những khu vực còn ở giai đoạn đầu như Beetaloo hay Taroom. Trong bối cảnh thăm dò năm 2026, khu vực này được nhắc tới với quy mô khoảng 22,1 tỷ m3 khí và khoảng 7 triệu thùng dầu.

Nếu quy đổi gần đúng theo khối lượng khí tự nhiên thương phẩm, lượng khí này tương đương khoảng 16-18 triệu tấn khí đốt, tùy thành phần cụ thể của mỏ.

Con số trên không thuộc nhóm “siêu mỏ” nếu đặt cạnh các bồn trũng khí đá phiến khổng lồ, nhưng lại được coi là hấp dẫn trong bối cảnh miền đông Australia ngày càng lo thiếu nguồn cung cho điện, công nghiệp và dân sinh.

Điểm khiến Otway được nhắc đến nhiều không chỉ nằm ở tài nguyên hiện hữu, mà còn ở phần tiềm năng chưa được khoan hết. Công ty 3D Energi cho biết riêng danh mục ngoài khơi Otway/VIC-TAS của họ đã xác định tới gần 297,3 tỷ m3 khí tiềm năng theo ước tính tốt nhất ở cấp gộp. Nếu quy đổi gần đúng, con số này tương đương khoảng 214-238 triệu tấn khí.

Một trong những lợi thế lớn nhất của Otway là vị trí. Với độ sâu không lớn, khu vực này không quá phức tạp so với các chiến dịch siêu nước sâu ở châu Phi hay Nam Mỹ.

Nhiều mỏ ngoài khơi hiện hữu nằm trong vùng nước chỉ khoảng 60-70 m. Nhưng khi mũi khoan đi xuống dưới đáy biển, nó thường phải xuyên thêm khoảng 2,5-3 km địa tầng mới chạm tới các tầng chứa khí mục tiêu.

Giếng Essington-1 là ví dụ tiêu biểu. Đây là một trong những phát hiện được chú ý gần đây tại Otway Basin. Giếng được khoan tới tổng chiều sâu 2.735 m và gặp khí ở hai tầng chứa Waarre C và Waarre A. Trong hệ địa chất của Otway, Waarre là các tập cát kết quan trọng, từng cho nhiều phát hiện khí thương mại. Việc Essington-1 gặp khí ở cả hai tầng giúp củng cố niềm tin rằng khu vực này vẫn còn dư địa mở rộng, chứ không chỉ trông vào các mỏ cũ đang suy giảm.

So với Taroom, nơi doanh nghiệp phải khoan xuống 3.000-4.300 m trong điều kiện sâu và rủi ro hơn, Otway có lợi thế lớn là gần hạ tầng khai thác hiện hữu. Đây chính là điểm khiến vùng này được đánh giá “thực tế hơn”. Phát hiện ở Otway có thể được đưa vào khai thác nhanh hơn và với chi phí thấp hơn nhờ tận dụng đường ống, cơ sở xử lý và các đầu mối trung chuyển đã có sẵn.

Lợi thế ấy thể hiện rõ ở dự án Annie. Mỏ này được phát hiện từ năm 2019, nhưng tới năm 2026 mới có thêm bước tiến quan trọng khi nhận giấy phép sản xuất.

Theo kế hoạch, khí đầu tiên từ Annie có thể ra thị trường từ năm 2028. Điều đáng chú ý là Annie không cần xây mới toàn bộ hệ thống khai thác từ đầu. Dự án được thiết kế để đấu nối vào tuyến ống ngầm hiện hữu và đưa khí về nhà máy Athena Gas Plant gần Port Campbell.

Theo truyền thông Australia, Annie có thể cung cấp lượng khí tương đương khoảng 4% nhu cầu của thị trường bờ đông trong vòng 5 năm. Nếu nhìn từ quy mô toàn quốc, đó chưa phải con số khổng l

Trữ lượng của mỏ không quá lớn, nhưng với một khu vực đang lo thiếu nguồn cung khi các mỏ Bass Strait cũ suy giảm, đây vẫn là một nguồn cung quan trọng. Điều quan trọng là sản lượng ra đúng lúc thị trường đang cần hay không.

Đó cũng là logic đứng sau sự trở lại của Otway. Trong bối cảnh Australia tăng mạnh chi tiêu thăm dò dầu khí lên mức cao nhất 10 năm, nhiều công ty không chỉ săn tìm những bồn trũng siêu lớn, mà còn ưu tiên các khu vực có thể chuyển nhanh từ phát hiện sang khai thác.

Otway phù hợp với tiêu chí đó: tài nguyên ở mức vừa phải, độ sâu khoan không quá cực đoan, gần hệ thống xử lý và đường ống, lại nằm gần các trung tâm tiêu thụ lớn ở miền nam và miền đông Australia.

Dẫu vậy, rủi ro vẫn hiện hữu. Một số giếng mới cho thấy thành phần khí có thể chứa CO2 cao hơn kỳ vọng, làm phức tạp thêm bài toán thương mại. Ngoài ra, phát triển khí ngoài khơi gần bờ bang Victoria luôn kéo theo tranh cãi về môi trường, du lịch và mục tiêu giảm phát thải.

Theo Reuters﻿, Offshore Technology