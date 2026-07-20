Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vô địch World Cup sau khi đánh bại Argentina, Tây Ban Nha được FIFA thưởng bao nhiêu?

| | Tài chính quốc tế

World Cup 2026 là kỳ có quỹ tiền thưởng kỷ lục lên tới 655 triệu USD.

Đánh bại Argentina trong trận chung kết World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam), đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha không chỉ giành chức vô địch mà còn nhận khoản tiền thưởng lớn nhất giải đấu.

Theo cơ cấu thưởng do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố từ tháng 12 năm ngoái, đội vô địch được nhận 50 triệu USD, trong khi Argentina, đội á quân, nhận 33 triệu USD.

World Cup 2026 là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, đồng thời có quỹ tiền thưởng kỷ lục lên tới 655 triệu USD. Khoản tiền này được phân bổ cho toàn bộ các đội tham dự, với mức thưởng dao động từ 9 triệu USD đến 50 triệu USD, tùy thuộc vào thành tích của từng đội.

Ở trận tranh hạng ba, Anh đánh bại Pháp với tỷ số 6-4 để nhận 29 triệu USD, trong khi đội xếp thứ tư là Pháp được thưởng 27 triệu USD.

Đội tuyển Mỹ nhận 16 triệu USD sau khi vào tới vòng 1/8.

FIFA cho biết toàn bộ 48 đội tham dự World Cup 2026 đều được nhận tiền thưởng, với mức chi trả tăng dần theo từng vòng đấu mà mỗi đội vượt qua.

Mỗi đội cũng nhận được 1,5 triệu USD để chi trả chi phí chuẩn bị trước khi giải đấu bắt đầu.

Năm 2022, đội tuyển Argentina nhận được 42 triệu USD sau khi đánh bại Pháp để lên ngôi vô địch. Năm 2018, đội tuyển Pháp được thưởng 38 triệu USD sau khi giành chức vô địch World Cup tại Nga.

Theo Yahoo news﻿

Nga đón tin vui từ nước láng giềng Việt Nam

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Fed cùng nhiều quan chức phát tín hiệu cứng rắn, kịch bản tăng lãi suất nóng lên

Chủ tịch Fed cùng nhiều quan chức phát tín hiệu cứng rắn, kịch bản tăng lãi suất nóng lên Nổi bật

Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành năng lượng: Rác nhựa biến thành nhiên liệu máy bay, tiềm năng giảm 80% khí thải

Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành năng lượng: Rác nhựa biến thành nhiên liệu máy bay, tiềm năng giảm 80% khí thải Nổi bật

Chuỗi siêu thị giá rẻ 'bá đạo' nhất Nhật Bản: Có 'bảng trung thực' ở mỗi sản phẩm, ghi rõ 'cá không ngon đừng mua'

Chuỗi siêu thị giá rẻ 'bá đạo' nhất Nhật Bản: Có 'bảng trung thực' ở mỗi sản phẩm, ghi rõ 'cá không ngon đừng mua'

11:30 , 20/07/2026
Nga đón tin vui từ nước láng giềng Việt Nam

Nga đón tin vui từ nước láng giềng Việt Nam

10:52 , 20/07/2026
Đúng 10h56 ngày này 57 năm trước, một dấu chân đã hằn sâu trong lịch sử loài người

Đúng 10h56 ngày này 57 năm trước, một dấu chân đã hằn sâu trong lịch sử loài người

10:16 , 20/07/2026
Giá dầu vượt 90 USD/thùng khi xung đột Mỹ - Iran leo thang, thị trường lo 'ngay ngáy'

Giá dầu vượt 90 USD/thùng khi xung đột Mỹ - Iran leo thang, thị trường lo 'ngay ngáy'

09:57 , 20/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên