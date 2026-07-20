Chuỗi siêu thị giá rẻ 'bá đạo' nhất Nhật Bản: Có 'bảng trung thực' ở mỗi sản phẩm, ghi rõ 'cá không ngon đừng mua'

Tại một quốc gia vốn nổi tiếng với sự tinh tế và khắt khe trong dịch vụ khách hàng như Nhật Bản, chuỗi siêu thị giá rẻ OK Store (thuộc điều hành của công ty OK Corp) nổi lên như một hiện tượng độc nhất vô nhị. Trong khi các đối thủ cạnh tranh cố gắng che giấu khuyết điểm và tối ưu hóa lợi nhuận bằng mọi giá, OK Store lại chọn một hướng đi hoàn toàn ngược lại: thật thà đến mức cực đoan.

Chính triết lý kinh doanh tưởng chừng như “vô lý” này đã biến một cửa hàng tạp hóa nhỏ thành một đế chế bán lẻ với doanh thu hàng năm vượt mốc 500 tỷ yên, liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng sự hài lòng của khách hàng tại Nhật Bản trong suốt hơn một thập kỷ.

﻿Everyday Low Price - Giá thấp mỗi ngày

Câu chuyện của OK Store bắt đầu vào năm 1958 tại Tokyo, được thành lập bởi ông Iida Shinkichi. Ban đầu, đây chỉ là một cửa hàng bán lẻ truyền thống. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến vào năm 1986, khi OK Store quyết định tái định vị thương hiệu và áp dụng chiến lược EDLP (Everyday Low Price - Giá thấp mỗi ngày).

Thay vì tung ra các chương trình giảm giá sốc ngắn hạn vào cuối tuần như các siêu thị thông thường, OK Store cam kết duy trì mức giá thấp nhất có thể cho mọi mặt hàng vào tất cả các ngày trong tuần. Để hiện thực hóa điều này, họ tối ưu hóa chi phí vận hành đến mức tối đa: cắt giảm trang trí cửa hàng, yêu cầu khách hàng trả tiền mua túi ni-lông hoặc mượn thùng carton và thiết lập một hệ thống chuỗi cung ứng cực kỳ tinh gọn.

Nổi bật nhất tại OK Store là series cơm hộp GOGO nặng trịch 507 gram có tận 2 món chính gồm gà chiên củ cải bào và thịt heo xào gừng, cơm xới đầy ắp mà giá chỉ vỏn vẹn 594 Yên (khoảng 95 nghìn đồng). Cơm heo chiên xù phủ trứng (Rosu Katsu-ju) huyền thoại bán rưới xốt dashi đậm đà làm từ nước tương lâu đời hàng trăm năm cũng là một món ăn hút khách, giá tính ra chỉ tầm 366 Yên/phần (khoảng 60 nghìn đồng).

Đến đầu những năm 2000, giữa bối cảnh nền kinh tế Nhật Bản rơi vào giai đoạn trì trệ và giảm phát kéo dài, chiến lược giá rẻ của OK Store như cá gặp nước. Tính đến nay, chuỗi đã mở rộng quy mô lên hơn 140 chi nhánh tập trung tại vùng Kanto (bao gồm Tokyo, Kanagawa, Chaitama, Chiba) và đang tiếp tục bành trướng sang khu vực Kansai.

Điểm đặc biệt nhất làm nên thương hiệu của OK Store chính là Thẻ Chính Sách Trung Thực (Honesty Card). Đây là những tấm bảng nhỏ được gắn trực tiếp trên các kệ hàng để thông báo cho khách hàng biết những sự thật trần trụi về sản phẩm.

Theo các báo cáo từ tờ Nikkei Asia và các chuyên gia nghiên cứu thị trường bán lẻ Nhật Bản, nội dung trên các thẻ này thường khiến người xem phải ngỡ ngàng.

“Mặt hàng táo này đang vào cuối mùa, vị ngọt sẽ giảm và kết cấu không còn giòn như tháng trước. Xin quý khách cân nhắc trước khi mua”.

“Từ tuần sau, giá của sản phẩm sữa này sẽ giảm 10%. Nếu không cần gấp, quý khách nên đợi đến tuần sau để mua được giá tốt hơn”.

“Do thời tiết mưa bão liên tục, chất lượng rau xà lách đợt này không được tốt và lá hơi bị dập, nhưng chúng tôi không tìm được nguồn hàng thay thế”.

Nhìn từ góc độ kinh doanh thông thường, hành động này chẳng khác nào đuổi khách. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Bằng cách chủ động phơi bày nhược điểm, OK Store đã xóa bỏ hoàn toàn tâm lý đề phòng của người tiêu dùng. Khách hàng hiểu rằng khi OK Store nói một sản phẩm ngon và rẻ, thì đó chắc chắn là sự thật. Sự thật thà cực đoan này đã xây dựng nên một lòng tin tuyệt đối - thứ tài sản vô giá và khó định giá nhất trong ngành bán lẻ.

Triết lý của người Nhật

Câu chuyện thành công của OK Store không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên, mà phản ánh sống động của hai triết lý kinh doanh kinh điển mang tính bản sắc của người Nhật:

Xuất phát từ tư tưởng của các thương nhân vùng Omi xưa, triết lý này định nghĩa một thương vụ kinh doanh thành công phải thỏa mãn ba điều kiện: Ute yoshi (Tốt cho người bán), Kaite yoshi (Tốt cho người mua), và Seken yoshi (Tốt cho xã hội). OK Store không ép giá nhà cung cấp để bán rẻ. Họ hợp tác để tối ưu hóa quy trình. Họ bảo vệ người mua bằng sự minh bạch và đóng góp cho xã hội bằng cách giảm thiểu lãng phí thực phẩm thông qua việc định giá chính xác theo chất lượng.

Trong văn hóa dịch vụ Omotenashi của Nhật Bản, Omoiyari là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu và hành động vì lợi ích của họ trước khi họ kịp lên tiếng. Việc treo Thẻ Chính Sách Trung Thực chính là đỉnh cao của sự thấu hiểu này.

Trong kỷ nguyên số, khi người tiêu dùng bị bủa vây bởi các chiêu trò marketing thổi phồng và các thuật toán thao túng tâm lý, câu chuyện của OK Store là một lời nhắc nhở đắt giá. Đôi khi, chiến lược kinh doanh khôn ngoan và bền vững nhất lại chính là sự chân thành. Bằng cách “thật thà đến mức vô lý”, OK Store đã chứng minh rằng niềm tin của khách hàng chính là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng một đế chế trường tồn.

Theo: Japan Times, Nikkei﻿