Nga đón tin vui từ nước láng giềng Việt Nam

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nước này nhập khẩu 3,59 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong nửa tháng đầu năm 2026, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá trị nhập khẩu LNG tăng 8,2% lên 1,81 tỷ USD trong giai đoạn này. Trong cùng kỳ năm 2025, Trung Quốc đã chi 1,67 tỷ USD nhập khẩu 2,81 triệu tấn LNG từ Nga.

Giá trị nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga vào Trung Quốc, bao gồm cả khí đốt qua đường ống, đạt tổng cộng 4,65 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026.

Hợp tác năng lượng Nga – Trung Quốc là trụ cột chiến lược quan trọng. Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu khí hàng đầu của Nga, bao gồm khí đốt qua đường ống Power of Siberia 1 (PoS1). Tuy nhiên, trong dự án đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2 (PoS2), hai bên đang đối mặt với bất đồng về giá cả sau gần 1 thập kỷ đàm phán.

Theo WSJ, Bắc Kinh chỉ sẵn sàng ký hợp đồng nếu Nga chấp nhận mức giá gần tương đương giá khí đốt nội địa được trợ cấp của Trung Quốc, khoảng 50 USD/1.000 m³. Mức giá này giảm mạnh so với giá ưu đãi mà Trung Quốc hiện đang trả.

Dự báo của chính phủ Nga cho thấy Trung Quốc sẽ mua khí đốt của Gazprom (Nga) trong năm nay với giá khoảng 258,8 USD/1.000 m³, thấp hơn 39% so với mức 420,2 USD mà các khách hàng khác của Gazprom phải trả. Giá bán sang Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục giảm xuống còn 223,9 USD/1.000 m³ vào năm tới.

Theo các chuyên gia, mức giá 50 USD/1.000 m³ mà Bắc Kinh đề xuất gần như khiến PoS2 không còn khả thi về mặt kinh tế.

PoS2 đặc biệt phức tạp khi dự kiến trở thành một trong những đường ống dài nhất thế giới, kéo dài hàng nghìn km từ vùng Bắc Cực của Nga, đi qua Mông Cổ tới Trung Quốc, băng qua nhiều khu vực có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.

Đối với Trung Quốc, đường ống này có thể trở thành nguồn cung năng lượng giá rẻ cho các tỉnh kém phát triển ở khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên, khi Bắc Kinh đang dẫn đầu thế giới về năng lượng tái tạo, việc bổ sung thêm nguồn khí đốt chỉ mang tính bổ sung trong cơ cấu năng lượng.

Theo Tass﻿