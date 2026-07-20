Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga đón tin vui từ nước láng giềng Việt Nam

| | Tài chính quốc tế

Nga tiếp tục là nguồn cung năng lượng hàng đầu cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nước này nhập khẩu 3,59 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong nửa tháng đầu năm 2026, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá trị nhập khẩu LNG tăng 8,2% lên 1,81 tỷ USD trong giai đoạn này. Trong cùng kỳ năm 2025, Trung Quốc đã chi 1,67 tỷ USD nhập khẩu 2,81 triệu tấn LNG từ Nga.

Giá trị nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga vào Trung Quốc, bao gồm cả khí đốt qua đường ống, đạt tổng cộng 4,65 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026.

Hợp tác năng lượng Nga – Trung Quốc là trụ cột chiến lược quan trọng. Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu khí hàng đầu của Nga, bao gồm khí đốt qua đường ống Power of Siberia 1 (PoS1). Tuy nhiên, trong dự án đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2 (PoS2), hai bên đang đối mặt với bất đồng về giá cả sau gần 1 thập kỷ đàm phán.

Theo WSJ, Bắc Kinh chỉ sẵn sàng ký hợp đồng nếu Nga chấp nhận mức giá gần tương đương giá khí đốt nội địa được trợ cấp của Trung Quốc, khoảng 50 USD/1.000 m³. Mức giá này giảm mạnh so với giá ưu đãi mà Trung Quốc hiện đang trả.

Dự báo của chính phủ Nga cho thấy Trung Quốc sẽ mua khí đốt của Gazprom (Nga) trong năm nay với giá khoảng 258,8 USD/1.000 m³, thấp hơn 39% so với mức 420,2 USD mà các khách hàng khác của Gazprom phải trả. Giá bán sang Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục giảm xuống còn 223,9 USD/1.000 m³ vào năm tới.

Theo các chuyên gia, mức giá 50 USD/1.000 m³ mà Bắc Kinh đề xuất gần như khiến PoS2 không còn khả thi về mặt kinh tế.

PoS2 đặc biệt phức tạp khi dự kiến trở thành một trong những đường ống dài nhất thế giới, kéo dài hàng nghìn km từ vùng Bắc Cực của Nga, đi qua Mông Cổ tới Trung Quốc, băng qua nhiều khu vực có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.

Đối với Trung Quốc, đường ống này có thể trở thành nguồn cung năng lượng giá rẻ cho các tỉnh kém phát triển ở khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên, khi Bắc Kinh đang dẫn đầu thế giới về năng lượng tái tạo, việc bổ sung thêm nguồn khí đốt chỉ mang tính bổ sung trong cơ cấu năng lượng.

Theo Tass﻿

Nga bất ngờ 'cầu cứu' nước nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Fed cùng nhiều quan chức phát tín hiệu cứng rắn, kịch bản tăng lãi suất nóng lên

Chủ tịch Fed cùng nhiều quan chức phát tín hiệu cứng rắn, kịch bản tăng lãi suất nóng lên Nổi bật

Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành năng lượng: Rác nhựa biến thành nhiên liệu máy bay, tiềm năng giảm 80% khí thải

Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành năng lượng: Rác nhựa biến thành nhiên liệu máy bay, tiềm năng giảm 80% khí thải Nổi bật

Đúng 10h56 ngày này 57 năm trước, một dấu chân đã hằn sâu trong lịch sử loài người

Đúng 10h56 ngày này 57 năm trước, một dấu chân đã hằn sâu trong lịch sử loài người

10:16 , 20/07/2026
Giá dầu vượt 90 USD/thùng khi xung đột Mỹ - Iran leo thang, thị trường lo 'ngay ngáy'

Giá dầu vượt 90 USD/thùng khi xung đột Mỹ - Iran leo thang, thị trường lo 'ngay ngáy'

09:57 , 20/07/2026
Đệ nhất công tử nước Mỹ Barron Trump là tâm điểm của khán đài chung kết World Cup vì chiều cao hơn 2 mét

Đệ nhất công tử nước Mỹ Barron Trump là tâm điểm của khán đài chung kết World Cup vì chiều cao hơn 2 mét

09:10 , 20/07/2026
Nước Pháp nóng kỷ lục, chiếc quạt xếp Trung Quốc bất ngờ thành phụ kiện thời thượng, và cả một "đế chế chống nóng" đứng sau

Nước Pháp nóng kỷ lục, chiếc quạt xếp Trung Quốc bất ngờ thành phụ kiện thời thượng, và cả một "đế chế chống nóng" đứng sau

08:50 , 20/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên