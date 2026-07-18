Công trường Nhật Bản "hạ nhiệt" mùa hè

Tại công trường xây dựng một tòa nhà khoảng 26 tầng ở thành phố Yokohama, các biện pháp chống nóng đang được triển khai nghiêm ngặt. Nắng nóng kỷ lục trong mùa hè năm 2025 đã khiến số trường hợp bị thương và tử vong do nắng nóng tại nơi làm việc ở Nhật Bản tăng lên mức kỷ lục, vượt 1.680 trường hợp.

Những năm gần đây, mùa hè tại Nhật Bản ngày càng nóng hơn do tình trạng nóng lên toàn cầu. Ngành xây dựng đang chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, khi số trường hợp say nắng hoặc tử vong do nắng nóng trong lĩnh vực này chiếm khoảng 40% tổng số vụ được ghi nhận.

Để đánh giá mức độ nguy hiểm tại nơi làm việc, các công trường sử dụng chỉ số nhiệt cầu ướt (WBGT). Chỉ số này cũng là căn cứ để xác định thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người lao động.

Ông Ken Yamada, quản lý công trường của Công ty Daiwa House, cho biết khi chỉ số WBGT vượt ngưỡng 28°C, người lao động được yêu cầu nghỉ mỗi giờ một lần để uống nước và bổ sung muối khoáng.

(Ảnh chụp màn hình)

Từ tháng 6/2025, Chính phủ Nhật Bản đã nâng các biện pháp phòng chống say nắng tại nơi làm việc thành nghĩa vụ pháp lý. Các thiết bị như áo quạt, nước đá dạng sệt hay phòng làm mát không thuộc danh mục bắt buộc, nhưng được khuyến khích sử dụng tại các công trường.

Doanh nghiệp đồng thời phải xây dựng hệ thống phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi người lao động có nguy cơ bị say nắng.

Bà Miho Shimada, phụ trách điều phối an toàn của Công ty Daiwa House, cho biết người lao động được khuyến nghị thường xuyên giao tiếp bằng mắt và quan sát sắc mặt của đồng nghiệp để sớm phát hiện dấu hiệu bất thường. Các cuộc họp đầu ngày cũng được tổ chức trước khi thời tiết trở nên nắng gắt.

Tại công trường ở Yokohama, một phòng làm mát cơ thể đã được bố trí với đầy đủ thiết bị cần thiết. Những người cảm thấy cơ thể quá nóng hoặc có dấu hiệu say nắng có thể vào đây nghỉ ngơi và phục hồi.

Mùa hè năm nay được dự báo tiếp tục có nền nhiệt cao. Trước nguy cơ này, các công trường tại Nhật Bản không còn chỉ yêu cầu người lao động “tự chú ý”, mà đang áp dụng quy trình quản lý nghiêm ngặt và bắt buộc để phòng chống tác động của nắng nóng.