Lợi nhuận dự tăng phi mã 65.000% nhưng giá cổ phiếu vẫn giảm: Nghịch lý tại TTCK lớn thứ 2 thế giới

Nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng chip đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ với mức tăng lợi nhuận vượt 1.000%. Dù vậy, diễn biến cổ phiếu lại khá trái chiều. Điều này cho thấy thị trường có thể đã dự tính trước sự tăng trưởng lợi nhuận theo cấp số nhân.

Chỉ số CSI 300, theo dõi các doanh nghiệp bán dẫn và linh kiện điện tử niêm yết tại Trung Quốc đại lục, đã điều chỉnh trong thời gian gần đây sau khi tăng tới 80% trong quý 2. Định giá của nhóm cổ phiếu này cũng tăng mạnh. Hiện chỉ số đang giao dịch ở mức gấp 36 lần lợi nhuận dự phóng trong 12 tháng tới, cao hơn đáng kể so với mức 28 lần hồi tháng 4.

Ông Vey-Sern Ling, Giám đốc điều hành tại Union Bancaire Privee, cho rằng diễn biến của cổ phiếu AI Trung Quốc hiện phụ thuộc nhiều hơn vào kỳ vọng và vị thế của nhà đầu tư thay vì kết quả kinh doanh thực tế.

"Nhà đầu tư đã dự đoán trước rằng kết quả kinh doanh sẽ rất tích cực", ông nói.

Một số trường hợp gần đây cho thấy hiện tượng "tin tốt nhưng giá không tăng". Cổ phiếu Shannon Semiconductor Technology giảm kịch biên độ 20% dù doanh nghiệp dự báo lợi nhuận tăng hơn 2.000%.

Tương tự, cổ phiếu Shenzhen Techwinsemi Technology cũng giảm sàn 10% sau khi công ty dự báo lợi nhuận ròng nửa đầu năm có thể tăng tới 5.600%.

Đáng chú ý nhất là doanh nghiệp sản xuất chip nhớ Shenzhen Longsys Electronics dự báo lợi nhuận tăng hơn 62.200%. Cổ phiếu từng tăng 10% sau thông tin này nhưng sau đó đã xóa sạch toàn bộ mức tăng.

Giới đầu tư hiện chờ đợi báo cáo tài chính chính thức của các doanh nghiệp AI, dự kiến công bố trước cuối tháng 8, để đánh giá liệu mức định giá hiện tại có thực sự hợp lý hay không.

Theo Công ty Chứng khoán Quốc tế Trung Quốc (CICC), tăng trưởng lợi nhuận được dự báo vẫn duy trì mạnh ở các lĩnh vực phần cứng AI, hạ tầng điện toán và các nhà cung cấp thượng nguồn hưởng lợi từ giá bán tăng.

Tuy nhiên, triển vọng không hoàn toàn tích cực. Sự phục hồi chậm của nhu cầu tiêu dùng đang làm dấy lên nghi ngờ về tính bền vững của tăng trưởng lợi nhuận.

Theo nhóm chuyên gia CICC do ông Li Qiusuo dẫn đầu, cổ phiếu công nghệ Trung Quốc gần đây còn chịu tác động từ biến động của ngành AI toàn cầu cũng như những thay đổi trong kỳ vọng về chính sách lãi suất của Mỹ.

Điều đó cho thấy dù lợi nhuận của các doanh nghiệp AI đang tăng trưởng bùng nổ, thị trường hiện không chỉ quan tâm đến kết quả kinh doanh mà còn chú ý nhiều hơn tới khả năng duy trì tăng trưởng trong những quý tới.

Theo Yahoo Finace