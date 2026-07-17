Người đàn ông thuê nhà 18 năm, khi chuyển đi bị chủ yêu cầu phải trả nhà "mới như ban đầu", đòi bồi thường hơn 800 triệu

Một vụ tranh chấp hy hữu vừa xảy ra tại Thượng Hải, Trung Quốc khi một người thuê nhà tên Trương đã sinh sống tại một căn hộ suốt 18 năm. Sau khi ông Trương dời đi vào năm 2024, chủ nhà là bà Lưu đã yêu cầu người thuê phải bàn giao lại căn hộ trong trạng thái "mới như ban đầu". Bà Lưu đưa ra yêu cầu bồi thường chi phí sửa chữa và tổn thất do để trống nhà với tổng số tiền hơn 240.000 nhân dân tệ (khoảng 833 triệu đồng). Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ yêu cầu vô lý này.

Theo phán quyết từ tòa án, người thuê nhà có nghĩa vụ khôi phục lại cấu trúc ban đầu của căn hộ nếu có sự thay đổi trong quá trình sinh sống. Mặc dù vậy, việc sử dụng căn hộ suốt 18 năm chắc chắn sẽ dẫn đến những hao mòn tự nhiên theo thời gian. Do đó, tòa án chỉ phán quyết ông Trương bồi thường chi phí sửa chữa và tổn thất trống nhà tổng cộng hơn 60.000 nhân dân tệ (khoảng 208 triệu đồng).

Vào tháng 6 năm 2006, ông Trương ký hợp đồng thuê căn hộ của bà Lưu với thời hạn ban đầu là một năm. Hợp đồng quy định rõ người thuê phải sử dụng căn hộ theo hiện trạng khi bàn giao. Nếu muốn sửa chữa hoặc thay đổi các thiết bị ban đầu, người thuê phải được sự đồng ý của chủ nhà và phải khôi phục lại nguyên trạng khi hết hạn hợp đồng. Nếu căn hộ hoặc thiết bị bị hư hỏng do sử dụng không đúng cách hoặc do tác động cố ý của con người, người thuê phải chịu trách nhiệm bồi thường.

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Trong quá trình sinh sống, ông Trương đã sơn tường thành màu vàng và cải tạo cấu trúc căn hộ từ ba phòng ngủ thành bốn phòng ngủ. Sau khi hợp đồng đầu tiên hết hạn, hai bên không ký thêm văn bản mới nhưng ông Trương vẫn tiếp tục thuê và trả tiền đều đặn cho đến tháng 7 năm 2024.

Khi làm thủ tục bàn giao lại nhà, bà Lưu yêu cầu ông Trương phải khôi phục mọi thứ "như mới", bao gồm việc trả lại thiết kế ba phòng ngủ ban đầu, sơn lại toàn bộ tường, thay mới sàn nhà và thay mới toàn bộ bếp nấu. Do hai bên không thể thống nhất ý kiến, bà Lưu đã khởi kiện ra tòa, yêu cầu ông Trương bồi thường chi phí sửa chữa nhà hơn 140.000 nhân dân tệ (khoảng 486 triệu đồng), tổn thất do trống nhà hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 347 triệu đồng) và khoản tiền phạt do chậm thanh toán 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng).

Trước tòa, ông Trương lập luận rằng việc cải tạo cấu trúc trước đây đã được sự đồng ý của bà Lưu. Về việc tường bị ẩm mốc, nguyên nhân là do thấm nước từ tường ngoài chứ không liên quan đến ông. Ngoại trừ phần sàn ở phòng ngủ thứ ba bị mài mòn do ông sử dụng bánh xe ghế văn phòng trong thời gian dài, các hư hỏng khác ở sàn và bếp đều là hao mòn tự nhiên sau 18 năm sử dụng, nên ông không có nghĩa vụ phải trả tiền thay mới. Ông Trương cũng cho rằng việc căn hộ bị trống là do biến động của thị trường thuê nhà và từ chính phía bà Lưu, đồng thời yêu cầu bà phải hoàn trả lại tiền đặt cọc.

Tòa án Nhân dân quận Trường Ninh, Thượng Hải sau khi xét xử đã nhận định rằng nếu hư hỏng do người thuê cố ý hoặc vô ý gây ra thì người đó phải chịu trách nhiệm bồi thường. Ngược lại, nếu đó là những hao mòn tự nhiên của ngôi nhà thì người thuê không phải gánh chịu chi phí này. Ông Trương đã được sự đồng ý của bà Lưu khi thay đổi cấu trúc và màu sơn tường, nhưng theo quy định hợp đồng, ông vẫn có nghĩa vụ khôi phục lại trạng thái ban đầu khi trả nhà. Vì vậy, ông Trương phải chịu phần chi phí sửa chữa này.

Đối với các hư hỏng khác, tòa ghi nhận trong thời gian thuê, ông Trương từng phản ánh với bà Lưu về tình trạng thấm dột nhưng cả hai bên đều không tiến hành sửa chữa. Ngoại trừ phần sàn nhà bị hỏng do ghế văn phòng mà ông Trương tự nguyện thừa nhận, bà Lưu không đưa ra được bằng chứng nào chứng minh các hư hỏng khác là do người thuê sử dụng sai cách. Một ngôi nhà khi được sử dụng bình thường trong 18 năm chắc chắn sẽ bị hao mòn tự nhiên. Dựa trên hiện trạng thực tế, thời gian sử dụng và mức độ lỗi của mỗi bên, tòa án quyết định ông Trương chỉ phải trả chi phí sửa chữa là hơn 30.000 nhân dân tệ (khoảng 104 triệu đồng).

Về khoản tổn thất do trống nhà, sau khi nhận lại căn hộ, bà Lưu đã treo biển cho thuê tiếp. Tuy nhiên, trước khi vụ kiện diễn ra, ông Trương đã nhiều lần từ chối sửa chữa các phần thuộc trách nhiệm của mình. Trong tình huống đó, bà Lưu với tư cách là chủ nhà cũng có nghĩa vụ phải thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh thiệt hại bị kéo dài hoặc mở rộng thêm. Dựa trên quá trình trao đổi giữa hai bên, thời gian căn hộ bị trống, mức độ lỗi và thời gian sửa chữa dự kiến trong báo cáo thẩm định, tòa án quyết định ông Trương phải bồi thường khoản tổn thất trống nhà là hơn 30.000 nhân dân tệ (khoảng 104 triệu đồng).

Chung cuộc, Tòa án Nhân dân quận Trường Ninh phán quyết ông Trương phải bồi thường cho bà Lưu tổng cộng hơn 60.000 nhân dân tệ (khoảng 208 triệu đồng) cho cả hai khoản chi phí sửa chữa và tổn thất trống nhà. Đồng thời, bà Lưu cũng có nghĩa vụ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc 6.600 nhân dân tệ (khoảng 22,9 triệu đồng) cho ông Trương.

Nguồn: HK01