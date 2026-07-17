Phát minh của Ấn Độ làm rung chuyển ngành xây dựng: Gạch được làm từ rơm, rạ, cách nhiệt cao hơn 350%, giảm 50% chi phí

Một buổi đi xe qua New Delhi năm 2019, kỹ sư xây dựng Tarun Jami gặp lớp sương mù độc hại dày đặc đến mức tầm nhìn giảm mạnh, cơ thể khó chịu, không khí như đặc quánh lại. Trải nghiệm này khiến ông đặt ra câu hỏi khói đến từ đâu và vì sao nó lặp lại mỗi năm.

Câu trả lời đưa Jami về với những cánh đồng sau mùa gặt, nơi rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp thường bị đốt bỏ, góp phần làm trầm trọng thêm ô nhiễm không khí ở nhiều vùng của Ấn Độ.

Sau đó, Agrocrete ra đời. Đây là vật liệu xây dựng do startup GreenJams phát triển, với ý tưởng biến phế thải nông nghiệp và phụ phẩm công nghiệp thành gạch, block xây và vật liệu sinh học cho công trình.

Trên trang chính thức, GreenJams mô tả Agrocrete là loại vật liệu “carbon âm”, nhẹ hơn, cách nhiệt tốt hơn và giúp giảm chi phí so với giải pháp xây truyền thống. Công ty cho biết mỗi tấn vật liệu có thể giữ lại khoảng 140 kg CO2.

Điểm khiến Agrocrete được chú ý là nó cùng lúc chạm vào hai bài toán lớn ở Ấn Độ.

Bài toán thứ nhất nằm ở nông thôn: lượng rơm rạ, thân cây, phụ phẩm sau thu hoạch quá lớn nhưng ít đầu ra kinh tế, nên cách xử lý rẻ nhất thường là đốt ngay trên đồng.

Bài toán thứ hai nằm ở thành phố: ngành xây dựng là một trong những lĩnh vực phát thải carbon nhiều nhất, do phụ thuộc nặng vào gạch nung, xi măng và các vật liệu có cường độ phát thải cao.

Theo GreenJams, Tarun Jami từng biết đến hempcrete, một loại vật liệu xây dựng sinh học làm từ cây gai dầu, từ năm 2013 khi còn học đại học ngành kỹ thuật dân dụng. Sau khi tốt nghiệp năm 2016, anh thành lập GreenJams vào năm 2017, rồi dần phát triển công nghệ vật liệu riêng.

Bước ngoặt đến khi Jami thay cây gai dầu bằng chính nguồn phụ phẩm nông nghiệp sẵn có với khối lượng lớn ở Ấn Độ. Nói cách khác, thay vì phụ thuộc vào một nguyên liệu hẹp và khó mở rộng, GreenJams chọn thứ đang bị xem là gánh nặng ngoài đồng ruộng.

Về mặt kỹ thuật, GreenJams cho biết Agrocrete được tạo thành từ phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng, kết hợp các phụ phẩm công nghiệp và một loại chất kết dính độc quyền mang tên BINDR.

Trong công bố liên quan đến nhãn Solar Impulse Efficient Solution, công ty mô tả BINDR là chất kết dính carbon thấp được dùng để thay thế xi măng trong hệ giải pháp của họ. Logic khí hậu của sản phẩm nằm ở chỗ carbon sinh học đã được cây hấp thụ trong quá trình sinh trưởng sẽ không quay trở lại khí quyển qua việc đốt, mà được “khóa” lại trong vật liệu xây dựng và nằm yên trong tường nhà.

Trên phương diện thương mại, GreenJams đưa ra những con số khá táo bạo. Công ty nói vật liệu của họ có thể cho khả năng cách nhiệt cao hơn 350%, xây nhanh hơn 100% và giảm khoảng 50% chi phí xây dựng so với giải pháp truyền thống.

Với một công trình mô phỏng diện tích 93 m2, GreenJams cho rằng hệ thống này có thể tiết kiệm khoảng 125.000 rupee (khoảng 34 triệu đồng), giữ lại 4,4 tấn CO2 và rút ngắn đáng kể thời gian thi công.

Một ví dụ được báo The Better India nhắc đến là một công trình nhỏ hoàn tất trong 4 ngày, trong khi cách làm thông thường có thể mất khoảng 12 ngày. Dự án đó giúp giảm chi phí và giữ lại khoảng 3,1 tấn CO2 trong vật liệu. Ở góc nhìn của doanh nghiệp, giá trị của Agrocrete vì thế không nằm riêng ở chuyện giảm phát thải, mà ở việc tạo ra một vật liệu dễ bán trong một ngành vốn nổi tiếng bảo thủ và dè dặt với đổi mới.

GreenJams cũng cố mở rộng câu chuyện ra ngoài phạm vi công trường. Trên trang giới thiệu, công ty mô tả chuỗi giá trị của mình có thể kéo nông dân, người thu gom phụ phẩm, người xử lý vật liệu và đội thi công vào cùng một hệ sinh thái mới.

Nếu mô hình này chạy được ở quy mô lớn, rơm rạ sẽ không còn chỉ là thứ phải tìm cách đốt đi cho nhanh, mà có thể trở thành đầu vào cho một chuỗi vật liệu xây dựng mới.

Theo công bố của GreenJams khi nhận nhãn Solar Impulse Efficient Solution, Agrocrete đã được ứng dụng trong 16 dự án thương mại tại Ấn Độ, giúp giữ lại hơn 300 tấn CO2, tránh phát thải khoảng 900 tấn và cung cấp gần 2.000 m3 vật liệu bio-concrete kết cấu.

Công ty cũng cho biết sản phẩm của họ có tài liệu môi trường dạng EPD và các xác minh độc lập, dù mức độ kiểm chứng của từng tuyên bố vẫn cần được đọc trong bối cảnh đó là dữ liệu do doanh nghiệp cung cấp.

Theo The Hindu, Green Jams