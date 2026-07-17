Samsung và 10 năm “đầy vết sẹo”: Những thảm họa khiến đế chế smartphone chao đảo

Theo trang tin Android Authority, trong hơn một thập kỷ qua, Samsung nhiều lần phải đối mặt với những sự cố kiểm soát chất lượng gây chú ý trên cả smartphone lẫn phụ kiện.

Có vụ việc bắt nguồn từ một chi tiết thiết kế tưởng như rất nhỏ, có vụ khiến hãng phải trì hoãn ngày bán, và cũng có vụ trở thành khủng hoảng toàn cầu buộc Samsung phải thu hồi sản phẩm trên diện rộng.

Nhìn lại những trường hợp này cho thấy kiểm soát chất lượng luôn là bài toán sống còn với một thương hiệu phần cứng quy mô lớn như Samsung.

Đầu tiên là đối với Galaxy Note 5, sự việc được cho là sai lầm trong thiết kế khe cắm S Pen.

Ra mắt năm 2015, Galaxy Note 5 đánh dấu nhiều thay đổi lớn của dòng Note khi loại bỏ khe cắm thẻ nhớ microSD và cũng là mẫu Galaxy Note đầu tiên không còn giắc cắm tai nghe.

Dù vậy, S Pen, yếu tố làm nên bản sắc của dòng sản phẩm này vẫn được giữ nguyên. Trớ trêu thay, chính bộ phận này lại trở thành nguồn gốc của một trong những lỗi thiết kế đáng nhớ nhất của Samsung.

Người dùng có thể vô tình cắm ngược S Pen vào thân máy. Khi điều này xảy ra, chiếc bút có nguy cơ bị kẹt trong khe cắm và thậm chí làm hỏng cơ chế nhận diện bút cảm ứng.

Điều đó đồng nghĩa với việc ngay cả khi lấy được S Pen ra hoặc thay bằng một chiếc bút khác, khả năng sử dụng bút trên Galaxy Note 5 vẫn có thể bị ảnh hưởng.

Nhiều người có thể cho rằng chỉ cần không cắm ngược bút là đủ để tránh sự cố. Tuy nhiên, đây lại là rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt trong các gia đình có trẻ nhỏ hoặc với những người không hề biết trước về lỗi thiết kế này.

Với một thiết bị mà điểm nhấn quan trọng nhất chính là trải nghiệm S Pen, đây được xem là sai sót khó có thể bỏ qua.

Sự việc thứ hai là một mẫu tai nghe không dây cao cấp của Samsung, đó là rắc rối với đầu mút tai nghe

Sự cố trong danh sách này không phải là thảm họa lớn nhất, nhưng vẫn đủ nghiêm trọng để Samsung phải hành động trước khi sản phẩm lên kệ.

Những khách hàng nhận tai nghe sớm đã phản ánh rằng phần đầu mút tai nghe (eartips) có thể bị rách khi tháo ra để thay thế. Đây là lỗi được báo cáo nhiều nhất và cũng là nguyên nhân gây lo ngại lớn nhất.

Bên cạnh đó, người dùng còn ghi nhận một số vấn đề khác như hai bên tai nghe có độ cao không đồng đều, các đường ghép nối trên thân tai nghe chưa hoàn thiện và hệ thống đèn LED xuất hiện hư hại nhẹ.

Trước phản ứng từ thị trường, Samsung đã tạm dừng giao hàng tới các đối tác bán lẻ trước thời điểm phát hành chính thức để tiến hành một “đánh giá kiểm soát chất lượng toàn diện”.

Động thái này cho thấy hãng đã chọn cách xử lý sớm để ngăn sản phẩm lỗi tiếp tục đến tay người dùng. Dù vậy, việc phải hoãn giao hàng ngay sát ngày mở bán vẫn là một tín hiệu không mấy tích cực đối với những khách hàng đã đặt trước và chờ đợi sản phẩm.

Tiếp theo là khởi đầu đầy sóng gió của điện thoại màn hình gập.

Năm 2019, Samsung chuẩn bị tạo nên bước ngoặt với Galaxy Fold, chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng, dự kiến lên kệ vào tháng 4.

Tuy nhiên, chỉ sau khi các nhà báo công nghệ và chuyên gia đánh giá trên YouTube được trải nghiệm máy, hàng loạt vấn đề nghiêm trọng đã nhanh chóng xuất hiện.

Nhiều thiết bị xuất hiện các nốt gồ dưới màn hình, hiện tượng nhấp nháy hoặc màn hình chuyển sang màu đen. Những dấu hiệu này cho thấy các mảnh vụn đã lọt vào khu vực bản lề, gây hư hỏng các linh kiện bên trong và màn hình gập.

Một vấn đề khác cũng gây nhiều tranh cãi là lớp bảo vệ màn hình được dán sẵn. Một số chuyên gia đã vô tình bóc lớp này vì nghĩ đây chỉ là miếng dán bảo vệ thông thường, dẫn đến màn hình bị hỏng.

Thời điểm đó, Samsung chưa đưa ra cảnh báo rõ ràng rằng lớp bảo vệ này không được phép tháo bỏ.

Những sự cố liên tiếp buộc Samsung phải lùi ngày phát hành Galaxy Fold từ tháng 4 sang tháng 9/2019 để khắc phục hàng loạt vấn đề.

Trong thời gian này, hãng đã thực hiện nhiều thay đổi đáng kể, bao gồm gia cố màn hình, điều chỉnh lớp bảo vệ, thu hẹp khoảng cách giữa bản lề và màn hình, bổ sung các nắp bảo vệ ở phía trên và dưới bản lề, đồng thời tăng cường khả năng ngăn chặn “các hạt ngoại vật” xâm nhập vào bên trong thiết bị.

Bao bì sản phẩm cũng được bổ sung cảnh báo rõ ràng, yêu cầu người dùng không bóc lớp bảo vệ màn hình.

Đối với một thiết bị có giá khoảng 2.000 USD (tương đương với hơn 52 triệu VNĐ), đây rõ ràng là một thất bại lớn.

Dù vậy, Galaxy Fold cũng là mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Samsung trong bối cảnh toàn bộ ngành công nghiệp vẫn đang bước vào giai đoạn thử nghiệm một hình thái thiết kế hoàn toàn mới.

Điều đó phần nào lý giải vì sao sản phẩm gặp nhiều vấn đề, dù mức độ nghiêm trọng của chúng vẫn rất khó có thể chấp nhận.

Nếu Galaxy Fold là cú vấp đau đớn trong quá trình đổi mới, thì Galaxy Note 7 lại là sự cố kiểm soát chất lượng nghiêm trọng nhất mà Samsung từng đối mặt.

Đây không chỉ được xem là thất bại lớn nhất trong lịch sử mảng di động của hãng mà còn thường xuyên được nhắc đến như một trong những sự cố công nghệ nghiêm trọng nhất mọi thời đại.

Ra mắt năm 2016, Galaxy Note 7 nhanh chóng gây chấn động khi nhiều thiết bị bất ngờ bốc cháy chỉ sau vài ngày hoặc vài tuần sử dụng. Các vụ việc không chỉ khiến người dùng bị thương mà còn gây hư hại tài sản trong nhiều trường hợp.

Thông tin lan truyền với tốc độ rất nhanh, vượt ra ngoài phạm vi báo chí công nghệ. Mức độ nghiêm trọng của sự cố khiến nhiều hãng hàng không buộc phải cấm hành khách mang Galaxy Note 7 lên máy bay vì lo ngại nguy cơ cháy nổ.

Trước áp lực ngày càng lớn, Samsung quyết định thu hồi toàn bộ Galaxy Note 7 trên thị trường. Quá trình điều tra sau đó xác định nguyên nhân đến từ pin lỗi do hai nhà cung cấp khác nhau sản xuất.

Không dừng lại ở việc thu hồi, Samsung còn phát hành các bản cập nhật phần mềm nhằm vô hiệu hóa hoàn toàn những chiếc Galaxy Note 7 vẫn còn đang được sử dụng, qua đó hạn chế tối đa nguy cơ tiếp tục phát sinh sự cố.

Cho đến nay, Galaxy Note 7 vẫn là bài học đắt giá nhất về kiểm soát chất lượng đối với Samsung.

Trong khi những sự cố như Galaxy Fold hay một mẫu tai nghe không dây cao cấp mới cho thấy các thách thức trong quá trình phát triển sản phẩm mới, thì “thảm họa” Note 7 vẫn là cột mốc khiến toàn ngành công nghệ phải nhìn nhận lại tầm quan trọng của quy trình kiểm định chất lượng trước khi một thiết bị được đưa ra thị trường.

* Nguồn: Android Authority.