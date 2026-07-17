Hàng loạt quan chức Fed nhất trí tăng lãi suất nếu cần, tiết lộ số đợt tối thiểu để kiểm soát lạm phát

Phát biểu tại một sự kiện ở Houston ngày 17/7, bà Logan tin rằng mức lãi suất cao hơn một chút sẽ giúp Fed cân bằng tốt hơn giữa hai mục tiêu là ổn định giá cả và duy trì việc làm tối đa.

"Nếu lạm phát không tự giảm về mức 2%, Fed sẽ cần một số biện pháp thắt chặt chính sách để đưa lạm phát trở lại mục tiêu", bà nói.

Không riêng bà Logan, ngày càng nhiều quan chức Fed bày tỏ lo ngại về lạm phát và cảnh báo rằng ngân hàng trung ương có thể cần phải tăng lãi suất.

Theo dự báo kinh tế được Fed công bố hồi tháng 6, một nửa trong tổng số 18 nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong năm nay. Một số quan chức thậm chí cho rằng Fed đã có cơ sở để tăng lãi suất ngay từ cuộc họp tháng trước.

Dù vậy, Fed vẫn giữ nguyên lãi suất từ đầu năm đến nay. Thị trường hiện cũng đặt cược ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp diễn ra vào ngày 28-29/7.

Sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran khiến giá năng lượng tăng mạnh trong những tháng gần đây, số liệu công bố tuần này cho thấy lạm phát tiêu dùng của Mỹ đã hạ nhiệt trong tháng 6 nhờ giá xăng giảm.

Tuy nhiên, bà Logan cho rằng một tháng lạm phát giảm chưa đủ để khẳng định xu hướng.

Là thành viên có quyền biểu quyết trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) năm nay, bà Logan cũng thừa nhận vẫn có khả năng lạm phát diễn biến tích cực hơn nếu giá nhà ở và dịch vụ ngoài nhà ở tiếp tục hạ nhiệt.

Tuy nhiên, theo bà, kịch bản này còn khá mong manh vì còn phụ thuộc vào việc giá năng lượng không tăng trở lại trong ngắn hạn và nhu cầu tiêu dùng không phục hồi quá mạnh trong trung hạn.

"Hiện tại, đó vẫn là hy vọng nhiều hơn là kịch bản có khả năng xảy ra", bà nói.

Cùng ngày, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeff Schmid cũng bày tỏ quan điểm cứng rắn về lạm phát.

"Mối quan tâm lớn nhất của tôi vẫn là lạm phát. Mức lạm phát hiện vẫn quá cao và đã vượt mục tiêu trong thời gian quá dài. Vì vậy, trọng tâm của tôi vẫn là kiểm soát lạm phát khi hoạch định chính sách tiền tệ", ông cho biết tại một sự kiện ở bang Nebraska.

Bà Logan cũng đề cập đến tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với nền kinh tế. Theo bà, AI đang thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào chip bán dẫn và nhiều lĩnh vực khác, đồng thời làm dấy lên tranh luận trong Fed về nguy cơ gia tăng lạm phát.

Bà cho rằng AI có thể giúp nâng cao năng suất và tăng nguồn cung hàng hóa, dịch vụ trong dài hạn. Tuy nhiên, thời điểm và quy mô của những lợi ích này vẫn rất khó dự báo. Trong khi đó, nhu cầu đầu tư đã tăng ngay từ bây giờ. Nếu cầu vượt cung, giá cả sẽ tiếp tục tăng.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh vẫn chưa đưa ra tín hiệu về định hướng lãi suất. Đầu tuần này, ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng làn sóng đầu tư vào AI chắc chắn sẽ làm lạm phát gia tăng.

Theo Yahoo Finance