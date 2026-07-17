Chủ tịch Fed Kevin Warsh: Kiềm chế lạm phát vẫn là ưu tiên hàng đầu, chưa vội giảm lãi suất

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh

Lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn còn cao

Theo ông Warsh, Mỹ vừa đón nhận một số tín hiệu tích cực khi cả chỉ số giá tiêu dùng và giá bán buôn trong tháng 6 đều cải thiện so với tháng trước. Một trong những nguyên nhân chính là giá năng lượng giảm nhờ lệnh ngừng bắn tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

Tuy nhiên, ông cảnh báo căng thẳng tại khu vực này đã gia tăng trở lại trong tháng 7, khiến giá năng lượng tiếp tục đi lên. Ngay cả khi loại trừ yếu tố năng lượng, lạm phát cơ bản vẫn duy trì ở mức cao và đã kéo dài hơn 5 năm.

"Lạm phát cao đã tạo gánh nặng quá lớn đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ. Fed sẽ kiên quyết khôi phục sự ổn định của giá cả", ông Warsh nhấn mạnh.

Fed nhiều khả năng chưa giảm lãi suất

Fed sẽ họp chính sách trong vài tuần tới và giới phân tích cho rằng cơ quan này nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao nhằm ngăn lạm phát tăng trở lại.

Dù Tổng thống Donald Trump nhiều lần kêu gọi Fed hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ông Warsh tránh đưa ra bất kỳ tín hiệu cụ thể nào về hướng đi của chính sách tiền tệ.

Khi được hỏi liệu có trao đổi với Tổng thống Trump về lãi suất hay không, Chủ tịch Fed chỉ khẳng định: "Tôi được lựa chọn để làm một công việc độc lập và tôi sẽ thực hiện công việc đó một cách độc lập".

Đây được xem là lời tái khẳng định tính độc lập của Fed, tương tự lập trường mà người tiền nhiệm Jerome Powell từng theo đuổi.

Cải tổ Fed và nghiên cứu tác động của AI

Bên cạnh chính sách tiền tệ, ông Warsh cho biết đang thúc đẩy một số cải cách trong hoạt động của Fed, bao gồm cách truyền thông với thị trường và phương pháp đo lường lạm phát.

Ông cũng đã thành lập nhiều nhóm chuyên gia độc lập để tư vấn các cải cách này. Một trong những nhóm công tác sẽ nghiên cứu tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với nền kinh tế Mỹ.

Theo ông Warsh, AI là sự thay đổi có ảnh hưởng lớn nhất mà ông từng chứng kiến trong cuộc đời.

Ông tin AI sẽ tạo thêm nhiều việc làm trong dài hạn và nâng cao năng suất của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, công nghệ này cũng có thể khiến một số lao động mất việc do quá trình thay thế và tái cơ cấu.

"Tôi tin AI sẽ là động lực tạo việc làm về lâu dài, nhưng tôi không thể đảm bảo sẽ không có những người bị ảnh hưởng khi công nghệ mới được triển khai", ông nói.

Nhóm nghiên cứu của Fed dự kiến sẽ đánh giá toàn diện tác động của AI đối với cả lạm phát và thị trường lao động, trước khi đưa ra khuyến nghị vào cuối năm nay. Đây cũng là hai mục tiêu quan trọng nhất trong nhiệm vụ của Fed: duy trì ổn định giá cả và thúc đẩy việc làm tối đa.