Chủ tịch Fed tuyên bố NHTW bất khả xâm phạm, cảnh báo “đừng vội mừng” khi lạm phát bất ngờ hạ nhiệt, chưa vội cắt giảm lãi suất

Phát biểu trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ ngày 14/7, ông Warsh được hỏi về phản ứng nếu ông Trump tiếp tục gây sức ép với Fed, trong đó có nỗ lực sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook. Ông Warsh khẳng định: "Nếu bị nhắm vào cá nhân, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm công việc của mình”.

Ông nhấn mạnh bên ngoài Fed luôn tồn tại yếu tố chính trị, nhưng bên trong ngân hàng trung ương thì không nên có chính trị. Nếu có, Fed sẽ loại bỏ điều đó.

Theo ông Warsh, tính độc lập của Fed là "bất khả xâm phạm". Uy tín của ngân hàng trung ương chỉ được củng cố khi cơ quan này thực sự độc lập và được công chúng nhìn nhận là độc lập. Đây cũng là điều kiện để Fed hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Phiên điều trần lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa ông Warsh và Tổng thống Trump nhận được nhiều sự chú ý. Trước đó, khi nhậm chức vào cuối tháng 5, ông Trump từng dành nhiều lời khen cho lựa chọn của mình. Tuy nhiên, các nghị sĩ đảng Dân chủ cảnh báo tân Chủ tịch Fed không nên chỉ dựa vào phán quyết của Tòa án Tối cao để bảo vệ tính độc lập của cơ quan này.

Ông Warsh tiếp quản Fed trong thời điểm nền kinh tế Mỹ đối mặt nhiều bất định. Lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed, trong khi căng thẳng mới tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến tiến trình kiểm soát giá cả.

Dữ liệu công bố trước phiên điều trần cho thấy lạm phát tiêu dùng của Mỹ trong tháng 6 tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn kỳ vọng nhờ giá năng lượng giảm. Tuy nhiên, ông Warsh cho rằng không nên xem đây là tín hiệu cho thấy nhiệm vụ kiểm soát lạm phát đã hoàn thành.

"Sẽ có người nhìn vào số liệu sáng nay và cho rằng mọi chuyện đã ổn. Đó không phải quan điểm của tôi", ông nói trước các nghị sĩ.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện chỉ dự đoán khoảng 12% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 28-29/7, giảm mạnh so với mức 42% một ngày trước đó. Khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 cũng giảm từ khoảng 75% xuống còn 53%.

Trong phần điều trần, ông Warsh tiếp tục khẳng định ưu tiên hàng đầu là đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, ngay cả khi điều đó có thể không đáp ứng mong muốn hạ lãi suất của Tổng thống Trump.

"Nếu chúng tôi điều hành chính sách đúng đắn, và chúng tôi sẽ làm được điều đó, làn sóng lạm phát trong 5 năm qua sẽ trở thành quá khứ", ông nhấn mạnh.

Các chuyên gia nhận định những động thái đầu tiên của ông Warsh cho thấy ông giữ khoảng cách nhất định với Nhà Trắng. Danh sách nhân sự của các nhóm công tác mới thành lập tại Fed gồm nhiều chuyên gia kinh tế, lãnh đạo doanh nghiệp và cựu quan chức ngân hàng trung ương, thay vì các nhân vật mang màu sắc chính trị.

Ông Warsh cũng chưa phát tín hiệu về khả năng sớm cắt giảm lãi suất. Tại cuộc họp Fed tháng 6, đề xuất được đưa ra chỉ là giữ nguyên lãi suất và không có thảo luận nào về việc giảm lãi suất.

Ông cũng thừa nhận trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp nâng năng suất trong dài hạn, nhưng thời điểm xuất hiện các lợi ích này vẫn chưa chắc chắn. Trong khi đó, làn sóng đầu tư vào AI đang làm tăng nhu cầu vốn, lao động tay nghề cao và hạ tầng, qua đó tạo thêm áp lực lạm phát trong ngắn hạn.

Theo các chuyên gia, lập trường của ông Warsh có thể sẽ còn chịu thử thách trong những tháng tới nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao và Fed buộc phải cân nhắc các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo Reuters