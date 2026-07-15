Iran công bố video xác nhận con tàu bị tấn công chìm ở eo biển Hormuz

Vụ việc xảy ra trong hành lang hàng hải của eo biển Hormuz, một khu vực có tầm quan trọng chiến lược.

Đoạn video được công bố cho thấy rõ những giây phút cuối cùng của con tàu thương mại bị hư hại trên mặt nước, trước khi nó hoàn toàn biến mất dưới làn nước biển.





Người dân và các nhà quan sát quốc tế đang bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng đang leo thang nhanh chóng dọc theo các tuyến đường vận chuyển năng lượng trọng yếu.

Theo thông tin sơ bộ từ nhóm giám sát chuyên trách, con tàu bị chìm là một trong số các tàu chở dầu trước đó đã bị Iran nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công phối hợp sử dụng tên lửa hành trình chống hạm.

Cuộc tấn công chính xác đã gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng trên tàu dân sự, thân tàu bị hư hại nghiêm trọng dưới mực nước.

Các quan chức Oman, UAE và Iran vẫn chưa đưa ra bình luận chi tiết về tên chính xác của con tàu bị chìm hoặc lượng nhiên liệu trong khoang chứa của nó.

Các cơ quan môi trường quốc tế đã bắt đầu giám sát vệ tinh liên tục khu vực này, để nhanh chóng phát hiện sự cố tràn dầu tiềm tàng và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm ven biển.