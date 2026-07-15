Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran công bố video xác nhận con tàu bị tấn công chìm ở eo biển Hormuz

| | Tài chính quốc tế

Iran công bố video xác nhận con tàu bị tấn công chìm ở eo biển Hormuz

Tối 14/7, các nguồn tin từ Cộng hòa Hồi giáo Iran đã công bố đoạn video được xác thực cho thấy cảnh một tàu chở dầu dân sự bị chìm ở Vịnh Ba Tư.

Iran công bố video xác nhận con tàu bị tấn công chìm ở eo biển Hormuz - Ảnh 1.

 

Vụ việc xảy ra trong hành lang hàng hải của eo biển Hormuz, một khu vực có tầm quan trọng chiến lược.

Đoạn video được công bố cho thấy rõ những giây phút cuối cùng của con tàu thương mại bị hư hại trên mặt nước, trước khi nó hoàn toàn biến mất dưới làn nước biển.


Người dân và các nhà quan sát quốc tế đang bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng đang leo thang nhanh chóng dọc theo các tuyến đường vận chuyển năng lượng trọng yếu.

Theo thông tin sơ bộ từ nhóm giám sát chuyên trách, con tàu bị chìm là một trong số các tàu chở dầu trước đó đã bị Iran nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công phối hợp sử dụng tên lửa hành trình chống hạm.

Cuộc tấn công chính xác đã gây ra hỏa hoạn nghiêm trọng trên tàu dân sự, thân tàu bị hư hại nghiêm trọng dưới mực nước.

Các quan chức Oman, UAE và Iran vẫn chưa đưa ra bình luận chi tiết về tên chính xác của con tàu bị chìm hoặc lượng nhiên liệu trong khoang chứa của nó.

Các cơ quan môi trường quốc tế đã bắt đầu giám sát vệ tinh liên tục khu vực này, để nhanh chóng phát hiện sự cố tràn dầu tiềm tàng và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm ven biển.

Theo Avia-pro
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ 'tiếp quản' eo biển Hormuz

Theo Hoàng Vân

Giáo dục & thời đại

Từ Khóa:
iran, Hormuz

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
So găng kinh tế Pháp - Tây Ban Nha trước trận đối đầu đỉnh cao

So găng kinh tế Pháp - Tây Ban Nha trước trận đối đầu đỉnh cao Nổi bật

Quỹ từ thiện của Bill Gates không nhận được một xu nào từ Warren Buffett: Tình bạn thập kỷ đã tan vỡ?

Quỹ từ thiện của Bill Gates không nhận được một xu nào từ Warren Buffett: Tình bạn thập kỷ đã tan vỡ? Nổi bật

Trung Quốc "khai tử" diesel truyền thống: Động cơ hydro 600 mã lực đầu tiên trên thế giới xuất hiện

Trung Quốc "khai tử" diesel truyền thống: Động cơ hydro 600 mã lực đầu tiên trên thế giới xuất hiện

09:52 , 15/07/2026
Sau eo biển Hormuz, Iran phát tín hiệu có thể tung ‘quân bài cuối’

Sau eo biển Hormuz, Iran phát tín hiệu có thể tung ‘quân bài cuối’

09:29 , 15/07/2026
Ukraine ồ ạt tung đòn tấn công Nga, tần suất đến 850 lần/ngày

Ukraine ồ ạt tung đòn tấn công Nga, tần suất đến 850 lần/ngày

09:06 , 15/07/2026
Bulgaria nêu lý do rút khỏi liên minh các nước ủng hộ Ukraine

Bulgaria nêu lý do rút khỏi liên minh các nước ủng hộ Ukraine

08:30 , 15/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên