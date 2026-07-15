"Hungary phải khôi phục lòng tin của các đồng minh, còn đối với Nga, chúng tôi sẽ đóng cửa với họ", vị Bộ trưởng nói trong cuộc trả lời phỏng vấn ấn phẩm Telex.

Khi được hỏi về ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực quốc phòng, ông Rushin-Szendy nhấn mạnh trước hết chính phủ mới phải xây dựng tầm nhìn dài hạn cho sự phát triển, đồng thời đề ra chiến lược có tính đến lợi ích của cả đất nước và các đồng minh.

Theo chính trị gia này, lợi ích của Hungary và các đối tác trùng khớp, vì vậy một trong những nhiệm vụ quan trọng là khôi phục lòng tin.

Một trong những bước đi đầu tiên của chính phủ mới là xin lỗi các đồng minh, đặc biệt là Phần Lan - quốc gia từng bị Hungary gây khó dễ việc gia nhập NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Rushin-Szendy nhấn mạnh với tư cách là một người lính, ông thấy thái độ của chính quyền trước đây là không thể chấp nhận được.

Ông Rushin-Szendy cũng nhắc lại thỏa thuận của các quốc gia thành viên NATO về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP. Theo đó, Hungary chắc chắn sẽ hoàn thành nghĩa vụ này vào năm 2035, nhưng hiện tại đang có những ưu tiên khác.

Chính sách thân Nga của Hungary sẽ thay đổi toàn bộ.

Mới đây đã xuất hiện thông tin cho thấy các cơ quan tình báo Hungary đã sử dụng phái đoàn ngoại giao của nước này tại Brussels để thu thập thông tin mật và tuyển dụng các quan chức Liên minh châu Âu.

Theo những tài liệu đã công bố, mạng lưới gián điệp Hungary duy trì từ năm 2013 đến năm 2016 và hoạt động mạnh nhất vào năm 2015. Một số nhân viên của cơ quan tình báo Hungary đã được cử đến Brussels làm việc tại phái đoàn ngoại giao.

Lợi dụng vị thế ngoại giao của mình, họ đã thiết lập liên lạc với các quan chức Ủy ban châu Âu gốc Hungary và cố gắng thu thập thông tin về những vấn đề mà Chính phủ Hungary quan tâm.

Vào tháng 3, người phát ngôn của NATO cho biết liên minh không ngạc nhiên trước các báo cáo cho rằng Hungary có thể đã chuyển giao thông tin mật cho Nga, bao gồm cả dữ liệu từ những cuộc họp kín của Hội đồng châu Âu.

Trước đó tờ Washington Post đưa tin, Ngoại trưởng Hungary lúc bấy giờ là ông Péter Szijjártó thường xuyên cung cấp cho người đồng cấp Nga Sergei Lavrov các "báo cáo thảo luận hoạt động" từ những cuộc họp của Liên minh châu Âu.