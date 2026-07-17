Độc lạ ứng dụng gửi tin nhắn bằng chim với “tốc độ real-time”: khoảng cách càng xa, thời gian nhận càng lâu, hút gần 300.000 người chỉ sau hơn 1 tháng

Trong vài năm qua, cuộc đua của các ứng dụng nhắn tin gần như chỉ xoay quanh một mục tiêu: làm sao để tin nhắn đến nhanh hơn, phản hồi tức thì hơn và giữ người dùng trực tuyến lâu hơn. Nhưng giữa xu hướng đó, một ứng dụng mới có tên Roost lại chọn đi theo hướng hoàn toàn ngược lại.

Thay vì rút ngắn thời gian chờ đợi, Roost biến chính sự chậm rãi thành giá trị cốt lõi của trải nghiệm, thu hút hàng trăm nghìn người dùng chỉ sau hơn một tháng ra mắt.

Ý tưởng điên rồ﻿

Được phát triển bởi Logan Mendelsohn, Senior Product Manager phụ trách Trust & Safety tại Ticketmaster, Roost tự mô tả là một nền tảng "slow-cial", cách chơi chữ giữa "social" (mạng xã hội) và "slow" (chậm).

Thay vì chuyển tin nhắn ngay lập tức như WhatsApp, Messenger hay iMessage, mỗi thông điệp trên Roost sẽ được giao cho một "người đưa thư" là động vật ảo để thực hiện hành trình đến người nhận trên bản đồ thực.

Nếu hai người ở gần nhau, tin nhắn có thể chỉ mất vài phút hoặc vài giờ để đến nơi. Nhưng khi khoảng cách giữa hai đầu cuộc trò chuyện lên tới hàng nghìn kilomet, thời gian giao thư cũng kéo dài tương ứng, thậm chí có thể mất nhiều ngày. Người dùng có thể lựa chọn "người đưa thư" của riêng mình, từ những loài chim bay nhanh như chim ưng cho đến chim ruồi, hoặc thậm chí là rùa và ốc sên nếu muốn thử thách sự kiên nhẫn của cả bản thân lẫn người nhận.

Trong thời gian chờ đợi, Roost không để màn hình trở nên vô nghĩa. Người dùng có thể theo dõi hành trình của "bưu tá" trên bản đồ và tham gia các mini game nhằm giúp nhân vật di chuyển nhanh hơn. Theo nhà phát triển, mục tiêu không phải là khiến người dùng sốt ruột vì sự chậm chạp, mà là biến việc chờ đợi thành một phần thú vị của quá trình giao tiếp.

Điều đáng chú ý là Roost gần như không cần đến các chiến dịch marketing quy mô lớn. Theo TechCrunch, ứng dụng tăng từ khoảng 10.000 lên hơn 100.000 người dùng chỉ trong ba ngày, trước khi đạt gần 300.000 người dùng sau khoảng năm tuần hoạt động.

Bước ngoặt đến từ một bài đăng trên Threads. Một người mẹ chia sẻ rằng con gái mình đang trò chuyện với bạn bè bằng tiếng Anh thời Elizabeth thông qua một ứng dụng mà tin nhắn phải được chim mang đến theo đúng tốc độ bay của chúng. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự tò mò của đông đảo người dùng trẻ và vô tình trở thành chiến dịch quảng bá hiệu quả nhất của Roost.

Sự thành công ban đầu của Roost cũng phản ánh một xu hướng mới trong thiết kế sản phẩm số. Sau nhiều năm các nền tảng cạnh tranh bằng tốc độ, thuật toán và khả năng giữ chân người dùng, ngày càng có nhiều nhà phát triển bắt đầu đặt câu hỏi liệu công nghệ có nhất thiết phải khiến con người phản hồi nhanh hơn hay không.

Roost gần như loại bỏ áp lực phải trả lời ngay lập tức. Việc một tin nhắn mất hàng giờ hoặc nhiều ngày để đến nơi khiến cuộc trò chuyện trở nên giống việc trao đổi thư tay hơn là nhắn tin tức thời. Mỗi thông điệp vì thế cũng có xu hướng được suy nghĩ kỹ hơn trước khi gửi.

Logan Mendelsohn cho biết ý tưởng của Roost xuất phát từ mong muốn tạo ra một không gian giao tiếp ít áp lực hơn, nơi người dùng không phải liên tục kiểm tra điện thoại hay cảm thấy có nghĩa vụ trả lời ngay khi nhận được tin nhắn. Theo ông, tốc độ vốn là yếu tố mặc định của hầu hết ứng dụng hiện nay, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó luôn mang lại trải nghiệm tốt nhất.

Một điểm thú vị khác nằm ở quá trình phát triển sản phẩm. Mendelsohn tiết lộ Roost được xây dựng với sự hỗ trợ của Claude Code để tăng tốc lập trình. Các hình minh họa chim trong phiên bản đầu tiên cũng được tạo bằng AI. Tuy nhiên, khi cộng đồng bày tỏ mong muốn ứng dụng mang nhiều dấu ấn thủ công hơn, nhóm phát triển đã nhanh chóng cam kết thay thế toàn bộ số hình minh họa AI bằng các tác phẩm do họa sĩ thực hiện, thay vì cố bảo vệ quyết định ban đầu.

Động thái này cho thấy một thực tế đáng chú ý trong kỷ nguyên AI. Công nghệ có thể giúp rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, nhưng việc lắng nghe cộng đồng và điều chỉnh theo kỳ vọng của người dùng vẫn là yếu tố quyết định sự gắn kết lâu dài.

Ở góc độ sản phẩm, Roost cũng là một ví dụ điển hình cho cách một ứng dụng có thể truyền tải thông điệp thông qua chính trải nghiệm thay vì những khẩu hiệu quảng bá. Thay vì nói về "sống chậm", Roost buộc người dùng thực sự trải nghiệm cảm giác chờ đợi, theo dõi hành trình của một "chú chim đưa thư" và háo hức đón nhận tin nhắn sau nhiều giờ hoặc nhiều ngày.

Trong thời đại mà mọi nền tảng đều cố gắng rút ngắn thời gian phản hồi xuống chỉ còn tính bằng giây, việc một ứng dụng thành công nhờ khiến người dùng... chờ đợi lâu hơn có thể xem là nghịch lý thú vị. Nhưng chính nghịch lý đó cũng cho thấy không phải mọi đổi mới đều nằm ở việc tăng tốc. Đôi khi, giá trị mới lại xuất hiện khi công nghệ chủ động chậm lại để con người có thêm thời gian tận hưởng quá trình giao tiếp.