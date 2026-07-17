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FIFA điều tra đội tuyển Argentina

| | Tài chính quốc tế

FIFA xác nhận đang xem xét khả năng xử lý đội tuyển Argentina, sau khi các cầu thủ giương biểu ngữ chính trị về quần đảo Falklands (Malvinas) sau trận thắng Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.

Người phát ngôn của FIFA cho biết: "Theo quy trình thông thường, Ủy ban Kỷ luật độc lập của FIFA đang xem xét báo cáo trận đấu và các tình tiết liên quan trước khi quyết định những bước tiếp theo, dựa trên Bộ quy tắc kỷ luật của FIFA".

Theo điều 34.3 trong Bộ quy tắc kỷ luật FIFA, cầu thủ không được trưng bày hoặc truyền tải các thông điệp, khẩu hiệu hay biểu tượng mang tính chính trị trước, trong hoặc sau trận đấu. Đây là cơ sở pháp lý để FIFA xem xét vụ việc của Argentina.

Sự việc diễn ra sau trận thắng Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026 trên sân Atlanta ngày 15/7. Giovani Lo Celso của Argentina đã cầm biểu ngữ ghi "Quần đảo Malvinas là của Argentina", tên gọi khác của quần đảo Falkland, trong khi đồng đội Nicolas Otamendi tiến đến ăn mừng.

Suốt World Cup 2026, CĐV Argentina cũng nhiều lần hát những bài cổ động nhắc đến Malvinas trên khán đài. Sau trận thắng Thụy Sĩ ở tứ kết, đội tuyển Argentina cũng hát về Malvinas và giễu người Anh. Đến sau khi hạ Anh 2-1 ở bán kết, nhiều cầu thủ Argentina cầm biểu ngữ này khi ăn mừng trên sân Atlanta.

Đây cũng không phải lần đầu đại diện Nam Mỹ vướng rắc rối vì thông điệp tương tự. Năm 2014, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) từng bị FIFA phạt 20.000 bảng Anh (27.000 USD) sau khi các cầu thủ giương biểu ngữ "Las Malvinas son Argentinas" (Quần đảo Malvinas là của Argentina) trước trận giao hữu với Slovenia.

Vụ việc khiến chính phủ Anh lập tức lên tiếng. Người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh khẳng định lập trường của London không thay đổi, đồng thời ủng hộ FIFA điều tra. "World Cup có thể không thuộc về chúng tôi, nhưng quần đảo Falklands chắc chắn là của chúng tôi", người phát ngôn nói. "Quyền tự quyết thuộc về người dân trên đảo. Cam kết của chúng tôi với Falklands sẽ không thay đổi."

Nguồn: Tổng hợp﻿

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Hồng Duy

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