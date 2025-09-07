Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Triệu phú tự thân chọn thuê nhà suốt 3 năm để có dòng tiền đầu tư: 'Sở hữu nhà là 1 cái bẫy!'

07-09-2025 - 18:00 PM | Tài chính quốc tế

Trong khi nhiều người vẫn cho rằng thuê nhà là “ném tiền qua cửa sổ”, cô gái này lại chứng minh điều ngược lại.

Triệu phú tự thân chọn thuê nhà suốt 3 năm để có dòng tiền đầu tư: 'Sở hữu nhà là 1 cái bẫy!'- Ảnh 1.

Bernadette Joy từng gánh trên vai hơn 300.000 USD nợ học phí và thẻ tín dụng. Sau nhiều năm kỷ luật tài chính và kiên trì theo đuổi mục tiêu, cô không chỉ trả hết nợ mà còn trở thành triệu phú tự thân, xây dựng thành công thương hiệu Crush Your Money Goals® để giúp người khác quản lý tiền bạc. Thế nhưng, khi đã có thể mua một căn nhà bằng tiền mặt ngay lập tức, Bernadette Joy lại lựa chọn điều khiến nhiều người bất ngờ: tiếp tục đi thuê.

“Tôi có thể mua nhà bằng tiền mặt ngay hôm nay”, Joy viết trong một bài chia sẻ. “Nhưng trong ba năm qua, tôi đã chọn đi thuê nhà”.﻿

Trong quan niệm truyền thống, sở hữu nhà là biểu tượng của sự ổn định và thành công. Nhưng với Joy, đó là một “cái bẫy” chi phí tiềm ẩn. Cô phân tích rằng ngoài tiền mua nhà, chủ sở hữu còn phải gánh thêm thuế tài sản, bảo hiểm, chi phí bảo trì và lãi suất ngân hàng.

Theo số liệu của Bankrate năm 2025, một gia đình ở Mỹ chi trung bình hơn 21.000 USD mỗi năm cho việc duy trì căn nhà của mình – tương đương hơn 1.300 USD mỗi tháng, số tiền đủ để đầu tư hoặc tiết kiệm sinh lời ở nơi khác. Joy chỉ ra rằng trong suốt những năm đầu trả góp thế chấp, phần lớn tiền người mua đóng hàng tháng thực chất chỉ để trả lãi, không hề tạo thêm giá trị vốn chủ sở hữu. Sau năm năm, số tiền có thể lên tới hơn 160.000 USD, nhưng số vốn tích lũy thực tế trên căn nhà chỉ khoảng 25.000 USD – một khoản đầu tư kém hiệu quả nếu không xác định gắn bó lâu dài.

Bằng việc lựa chọn thuê nhà, Joy giải phóng được dòng tiền và tái phân bổ nó cho những mục tiêu chiến lược: phát triển doanh nghiệp riêng, đầu tư vào thị trường tài chính và đóng góp tối đa vào các tài khoản hưu trí. Chính cách tiếp cận này đã giúp vợ chồng cô cán mốc tài sản hơn 1 triệu USD và hướng đến tự do tài chính sớm hơn nhiều so với kế hoạch.

Không dừng ở khía cạnh tiền bạc, việc thuê nhà còn đem lại cho Joy sự linh hoạt và một phong cách sống nhiều trải nghiệm. Căn hộ thuê hiện tại của cô nằm trong khu vực sầm uất, tiện lợi với nhà hàng, rạp hát, phòng gym và không gian làm việc chung – điều mà một ngôi nhà ngoại ô khó có thể mang lại. Với Joy, thuê nhà đồng nghĩa với quyền được dịch chuyển, thay đổi và tận hưởng nhiều cơ hội mới mà không bị ràng buộc bởi “gánh nặng bốn bức tường.”

Trong khi nhiều người vẫn cho rằng thuê nhà là “ném tiền qua cửa sổ”, Bernadette Joy lại chứng minh điều ngược lại: thuê có chiến lược hoàn toàn có thể là công cụ để gia tăng tài sản, nâng cao chất lượng sống và mở rộng tự do lựa chọn. Câu chuyện của cô không chỉ thách thức quan niệm cũ kỹ về giấc mơ an cư, mà còn phản ánh một xu hướng mới của thế hệ hiện đại – coi trọng sự linh hoạt, hiệu quả tài chính và trải nghiệm sống hơn là sở hữu vật chất đơn thuần.

“Tôi đã thấy rất nhiều người bị kìm hãm triển vọng thu nhập hoặc khả năng thay đổi nghề nghiệp của mình vì áp lực tâm lý. Thu nhập của tôi đã tăng lên trong 3 năm qua vì tôi không phải dành quá nhiều thời gian và công sức để bảo trì căn nhà bốn phòng ngủ đi thuê này”, cô nói. ﻿

Theo: CNBC﻿

Theo Vũ Anh

Nhịp Sống Thị Trường

