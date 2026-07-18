Tên lửa Oreshnik tấn công Bila Tserkva được chế tạo bằng linh kiện điện tử mới

Ông Vladyslav Vlasyuk, Ủy viên Tổng thống phụ trách Chính sách Trừng phạt đã phát biểu về những thay đổi của vũ khí Nga trong một bình luận với tờ Militarnyi.

Theo kết quả nghiên cứu các mảnh vỡ tên lửa, hơn một nửa số linh kiện có niên đại được sản xuất vào năm 2023 - 2024, các bộ phận từ năm 2025 cũng được tìm thấy.

"Điều này cho thấy đây không phải là Nga sử dụng kho dự trữ cũ, mà họ tiếp tục sản xuất tên lửa bằng cách sử dụng nền tảng linh kiện điện tử mới", ông Vladyslav Vlasyuk nhấn mạnh.

Theo ghi nhận, tất cả các bộ phận được xác định của tên lửa Oreshnik đang được điều tra đều do các doanh nghiệp Nga và Belarus sản xuất độc quyền.

Cần nhớ rằng trong cuộc tấn công dữ dội đêm 24/5, Nga đã sử dụng không chỉ một mà là hai tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik (Kedr). Tuy nhiên, vụ phóng đầu tiên không thành công, tên lửa có khả năng đã rơi xuống vùng ngoại ô Donetsk.

Việc sử dụng các thiết bị điện tử mới đã tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa tên lửa tấn công Bila Tserkva và những quả đạn được sử dụng trong các cuộc không kích trước đó vào khu vực Lviv trong đêm 8/1/2026 và vào Dnipro hồi tháng 11/2024.

Đặc biệt, các chuyên gia Ukraine - những người đã kiểm tra mảnh vỡ của tên lửa mà Nga dùng để tấn công vùng Lviv vào đêm 8/1/2026, đã phát hiện ra tất cả các bảng mạch in và vi mạch bên trong bộ xử lý điều khiển chuyến bay đều được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2016.

Phân tích các mảnh vỡ còn sót lại của tên lửa tấn công Dnipro cho thấy một tình huống tương tự. Dấu hiệu trên từng bộ phận cho thấy chúng được chế tạo vào đầu năm 2018 và có lẽ ban đầu được dự định sử dụng cho các dự án khác.

Bảng mạch điện tử của tên lửa Oreshnik đã tấn công khu vực Lviv vào tháng 1/2026.

Các chuyên gia Ukraine và những nhà khoa học thuộc Ủy ban Chống Tham nhũng Độc lập (NAKO) cũng đã xác định được chuỗi nhà sản xuất linh kiện điện tử được sử dụng trong tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga.

Trong quá trình nghiên cứu, họ biết được khoảng 470 linh kiện điện tử do 25 doanh nghiệp tại Nga và Belarus sản xuất.

4 nhà sản xuất khác cũng xuất hiện trong tài liệu, nhưng sự tham gia của họ chưa thể được xác nhận chắc chắn.