Siêu tàu khổng lồ "chìm dần" trước khi vận chuyển giàn khoan 91.000 tấn từ Trung Quốc vượt đại dương

Bạn hãy hình dung thế này, một con tàu khổng lồ bỗng nhiên... từ từ chìm xuống ngay trước mắt bạn. Không phải nó gặp nạn, mà nó đang bắt đầu màn trình diễn kỹ thuật hàng hải đỉnh cao để "gánh trên lưng" một giàn khoan nặng tới 91.118 tấn vượt đại dương an toàn.

Hình ảnh minh họa BOKA Vanguard chở giàn khoan khổng lồ vượt đại dương.

Màn trình diễn của siêu tàu vận tải hạng nặng

BOKA Vanguard là tàu vận tải hạng nặng bán chìm lớn bậc nhất thế giới, có khả năng chở 110.000 tấn. Đúng như công năng của nó - tàu bán chìm - Loại đặc biệt được thiết kế để tự "nhấn chìm" một phần thân mình xuống nước.

Bí quyết nằm ở hệ thống dằn tàu (Ballast system). Bằng cách bơm nước biển vào các khoang chứa, con tàu có thể tự hạ thấp boong tàu xuống dưới mặt nước.

BOKA Vanguard (tên cũ là Dockwise Vanguard) được Hyundai Heavy Industries (Hàn Quốc) chế tạo năm 2012 và bàn giao vào đầu năm 2013 cho Boskalis (Hà Lan). Tàu dài 275 mét và chiều rộng "nguyên bản" là 70 mét, năm 2025 tàu được mở rộng thêm 10 mét. Nguồn: Swzmaritime

Khi boong tàu đã ngập đủ sâu, giàn khoan khổng lồ P-70 được kéo vào đúng vị trí - nổi lềnh bềnh phía trên boong tàu đang "giấu mình" dưới nước.

Tiếp đến, BOKA Vanguard bắt đầu bơm nước ra khỏi khoang dằn. Con tàu từ từ nổi trở lại, và như một bàn tay khổng lồ nâng lên, cả giàn khoan P-70 được nhấc khỏi mặt biển, an toàn tọa lạc ngay trên boong tàu.

Nói một cách đơn giản, BOKA Vanguard không "cẩu" giàn khoan lên, nó để cả biển làm việc thay mình, tự lặn xuống đón giàn khoan, rồi tự nổi lên để "cõng" giàn khoan đi.

Hành trình của giàn khoan P-70

FPSO Petrobras 70 (P-70) là một giàn nổi chuyên dùng để khai thác, lưu trữ và chuyển giao dầu khí ngoài khơi. Theo Tập đoàn dầu khí quốc doanh Brazil Petrobras, giàn khoan này đã bắt đầu khai thác dầu tại mỏ Atapu từ tháng 6/2020.

Giàn khoan P-70 của Petrobras. Ảnh: Petrobras

Nhưng để đến được nơi làm việc - vùng biển Brazil - nó cần được đóng tại Trung Quốc rồi vượt cả một đại dương. Và một giàn khoan khổng lồ như vậy thì không thể tự "bơi" đi được, nó cần một "người vận chuyển" chuyên nghiệp.

Giàn FPSO P70 đã được BOKA Vanguard vận chuyển từ Thanh Đảo, Trung Quốc, qua Mũi Hảo Vọng đến Rio de Janeiro, Brazil.

Với khối lượng hơn 91.000 tấn trên boong, mọi thứ về cách con tàu vận tải BOKA Vanguard di chuyển đều thay đổi hoàn toàn. Trọng lượng khổng lồ này phải được phân bổ cực kỳ đồng đều để giảm thiểu rung lắc. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cấu trúc giàn khoan phía trên.

BOKA Vanguard được trang bị thiết bị giám sát chuyển động liên tục, hỗ trợ đưa ra quyết định trong suốt hành trình dài đối mặt với sóng, gió và dòng hải lưu thất thường.

Phía sau màn trình diễn kỹ thuật hàng hải đỉnh cao là...

Ẩn sau hình ảnh ngoạn mục của một con tàu "tự chìm" để nâng giàn khoan hơn 91.000 tấn là một bài toán môi trường không hề nhỏ.

Việc vận chuyển các cấu trúc dầu khí khổng lồ như P-70 bằng tàu bán chìm chuyên dụng - thay vì kéo lê hay tự hành trên biển - không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là một quyết định giảm thiểu rủi ro môi trường có tính toán.

Một cú va chạm, một sự cố mất cân bằng khi vận chuyển vô số thiết bị khai thác dầu khí qua hải trình xuyên đại dương có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, từ tràn dầu đến hư hại hệ sinh thái biển dọc tuyến đường.

Vì vậy, việc BOKA Vanguard sử dụng hệ thống dằn tàu tinh vi, giám sát chuyển động liên tục và kiểm soát chặt chẽ độ ổn định trước sóng gió, chính là cách ngành dầu khí ngoài khơi đang cố gắng "làm sạch" chính công đoạn hậu cần của mình: Giảm thiểu dấu chân môi trường ngay từ khâu vận chuyển, trước khi giàn khoan kịp bắt đầu vòng đời khai thác tài nguyên hóa thạch của nó.



