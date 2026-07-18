1,8 tỷ USD tiền gửi và gần 800 triệu USD dư nợ cho vay: Choáng với ngân hàng ẩn mình bên trong hệ sinh thái Grab

Tập đoàn GXS, được Grab hậu thuẫn (Grab hiện nắm 60% cổ phần), đã đẩy mạnh hoạt động cho vay doanh nghiệp trong năm 2025, qua đó mở rộng mô hình ngân hàng số vốn ban đầu chủ yếu phục vụ khách hàng cá nhân tại Singapore và Malaysia.

Các hồ sơ pháp lý được truy cập từ Cơ quan Quản lý Kế toán và Doanh nghiệp Singapore cho thấy tập đoàn đã thu hẹp nhẹ khoản lỗ ròng xuống còn 208,1 triệu SGD, tương đương 161 triệu USD, trong năm 2025, từ mức 214,3 triệu SGD một năm trước đó. Trong khi đó, tổng thu nhập tăng hơn gấp đôi lên 69,6 triệu SGD.

Kết quả cải thiện diễn ra trong bối cảnh GXS nhanh chóng mở rộng hoạt động cho vay. Tổng dư nợ cho vay của GXS Bank tăng 324%, từ 242,9 triệu SGD vào cuối năm 2024 lên 1,03 tỷ SGD (gần 800 triệu USD) vào cuối năm 2025, trong đó các khoản vay doanh nghiệp đóng góp phần lớn vào mức tăng này.

Dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt khoảng 421 triệu SGD trong năm 2025, tăng mạnh từ mức 230.000 SGD vào năm 2024. Danh mục này bao gồm 197,5 triệu SGD các khoản vay có kỳ hạn, 194,1 triệu SGD các khoản vay thương mại và 29,4 triệu SGD các khoản vay dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Cho vay tiêu dùng vẫn chiếm quy mô lớn hơn, đạt 604,4 triệu SGD, tăng từ 242,7 triệu SGD. Dư nợ vay cá nhân tăng lên 477,5 triệu SGD, trong khi các khoản vay mua ô tô, vốn chưa xuất hiện trong danh mục một năm trước đó, đạt 124,2 triệu SGD.

Trả lời các câu hỏi của DealStreetAsia, GXS cho biết sự bùng nổ cho vay là kết quả của nhiều năm đầu tư vào công nghệ và cơ sở hạ tầng vận hành phục vụ các ngân hàng của tập đoàn tại Singapore và Malaysia.

“Trong giai đoạn đầu của các ngân hàng số, chúng tôi đã dành thời gian cần thiết để xây dựng nền tảng hạ tầng vững chắc, có khả năng hỗ trợ lộ trình phát triển khu vực trong dài hạn”, bà Pei-Si Lai, Tổng giám đốc Tập đoàn GXS Bank nói.

“Sau khi hoàn tất việc xây dựng các nền tảng cốt lõi trong năm 2024, chúng tôi có thể tận dụng cơ sở hạ tầng này để chuyển sang giai đoạn tăng trưởng tiếp theo: Mở rộng hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả trong năm 2025”.

Sự mở rộng này cho thấy một bước chuyển mình lớn hơn tại GXS. Tập đoàn đã ra mắt GXS Bank tại Singapore vào năm 2022 và GXBank tại Malaysia vào năm 2023, với trọng tâm ban đầu chủ yếu là ngân hàng bán lẻ.

“Kết quả tài chính tiếp tục cải thiện mạnh mẽ là minh chứng cho chiến lược kinh doanh của chúng tôi, một chiến lược được dẫn dắt bởi nhu cầu của khách hàng thay vì sản phẩm”, nữ CEO cho biết.

“Điều này có nghĩa là, khác với cách tiếp cận truyền thống vốn tập trung vào việc tung ra sản phẩm mới để thu hút thêm khách hàng hoặc bán chéo cho khách hàng hiện hữu, GXS Group xác định những vấn đề và nhu cầu cụ thể của khách hàng, sau đó thiết kế các sản phẩm nhằm giải quyết những nhu cầu đó”.

Đối với mảng ngân hàng doanh nghiệp, GXS chỉ ra những khó khăn mà các công ty quy mô nhỏ gặp phải khi tiếp cận nguồn vốn, do họ có thể còn quá non trẻ hoặc quá nhỏ để đáp ứng các yêu cầu tín dụng truyền thống.

“Chúng tôi hiểu rằng các doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng phục vụ nhu cầu kinh doanh, do quy mô quá nhỏ hoặc thời gian hoạt động quá ngắn để đáp ứng các yêu cầu tín dụng truyền thống đối với khoản vay doanh nghiệp”, nữ CEO nói.

Tập đoàn đã đẩy nhanh quá trình tiến vào mảng ngân hàng doanh nghiệp thông qua thương vụ mua lại đơn vị tại Singapore của Validus Capital. Đơn vị này sau đó được đổi tên thành GXS Capital.

GXS cho biết thương vụ được thực hiện nhằm kết hợp năng lực cho vay số sẵn có của công ty fintech này với bảng cân đối kế toán của ngân hàng, cũng như hệ sinh thái rộng lớn hơn của Grab và Singtel.

“Bằng việc kết hợp năng lực cho vay số hiện có của GXS Capital với bảng cân đối kế toán vững mạnh và mạng lưới hệ sinh thái của GXS Bank, bao gồm Grab và Singtel, chúng tôi đã có thể tăng gấp đôi dư nợ cho vay của GXS Capital chỉ trong vòng bảy tháng”, nữ CEO cho biết.

Thương vụ mua lại được hoàn tất vào tháng 4/2025 và bổ sung 45,4 triệu SGD dư nợ cho vay khách hàng cho tập đoàn tại thời điểm giao dịch. GXS ghi nhận 16,6 triệu SGD lợi thế thương mại từ thương vụ này.

Tập đoàn mô tả thương vụ mua lại là một phương thức nhằm đẩy nhanh quá trình mở rộng mảng ngân hàng doanh nghiệp, thay vì chỉ đơn thuần bổ sung một danh mục cho vay sẵn có.

Sau khi mô hình được triển khai tại Singapore, GXBank bắt đầu thí điểm mô hình ngân hàng doanh nghiệp tương tự tại Malaysia trong quý III/2025.

Việc đẩy mạnh hoạt động cho vay cũng giúp doanh thu tăng lên. Thu nhập lãi tăng từ 59,8 triệu SGD lên 95 triệu SGD, trong khi thu nhập lãi thuần tăng từ 30,2 triệu SGD lên 55,6 triệu SGD.

Thu nhập ngoài lãi tăng từ 1,9 triệu SGD lên 14 triệu SGD, được hỗ trợ bởi việc chuyển từ khoản chi phí phí và hoa hồng ròng 1,6 triệu SGD trong năm 2024 sang khoản thu nhập phí và hoa hồng ròng 5,6 triệu SGD.

Chi phí hoạt động giảm nhẹ từ 223,1 triệu SGD xuống 217,6 triệu SGD. Trong đó, chi phí nhân sự giảm từ 125,5 triệu SGD xuống 124 triệu SGD, còn các chi phí hoạt động khác giảm từ 89,2 triệu SGD xuống 86,1 triệu SGD.

Tuy nhiên, chi phí của quá trình mở rộng cho vay được phản ánh qua mức trích lập dự phòng cao hơn. Các khoản dự phòng tín dụng và tổn thất khác tăng hơn gấp đôi, từ 22,9 triệu SGD lên 58,4 triệu SGD.

Các khoản nợ xấu chiếm khoảng 1,5% tổng dư nợ cho vay, giảm từ mức khoảng 2% một năm trước đó.

Tiền gửi khách hàng tăng 38% lên 2,3 tỷ SGD (1,78 tỷ USD), trong khi tổng tài sản tăng 46% lên 3,39 tỷ SGD.

GXS cho biết giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung phát triển các sản phẩm được thiết kế có mục tiêu hơn, dựa trên hoạt động của khách hàng trong các hệ sinh thái Grab và Singtel.

“Giờ đây, khi đã có các giải pháp đáp ứng những nhu cầu ngân hàng bán lẻ cơ bản của khách hàng, chúng tôi đang đi sâu vào những vấn đề cụ thể mà chúng tôi có lợi thế riêng để giải quyết”, nữ CEO nói.

“Với vị thế là một ngân hàng được tích hợp trong hệ sinh thái, có Grab và Singtel vừa là công ty mẹ vừa là đối tác hệ sinh thái, chúng tôi có thể giúp khách hàng thu được nhiều giá trị hơn khi thực hiện giao dịch trong hệ sinh thái”.

GXS không tiết lộ cụ thể các sản phẩm đang được phát triển, nhưng cho biết một số sản phẩm dự kiến sẽ được giới thiệu trong những tháng tới.

“Chúng tôi đã xác định được một số vấn đề then chốt của khách hàng và rất hào hứng với những giải pháp mà chúng tôi đã bắt đầu xây dựng, đồng thời dự kiến triển khai trong những tháng tới”, nữ CEO cho biết.

“Điều sẽ không thay đổi khi chúng tôi tiếp tục mở rộng hai ngân hàng số là cách tiếp cận lấy nhu cầu khách hàng làm trọng tâm trong việc triển khai các sản phẩm và dịch vụ mới. Khi chúng tôi làm tốt điều đó, quy mô kinh doanh bền vững sẽ tự nhiên hình thành”.

Theo: Nikkei