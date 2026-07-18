Khoan liên tục 400 lỗ, phát hiện mỏ chứa hơn 1.800 tấn vàng cùng 31.000 tấn bạc

Ẩn mình trên dãy Andes, giữa biên giới Argentina và Chile, Filo del Sol đang được xem là một trong những phát hiện đồng - vàng - bạc lớn nhất thế giới trong nhiều năm gần đây.

Theo công bố tài nguyên đầu tiên của Lundin Mining, phần tài nguyên quan trọng nhất của mỏ nằm ở thân sulphide sâu hơn dưới lòng đất. Khu vực này hiện chứa 6,452 triệu tấn đồng, 460 tấn vàng và 9.673 tấn bạc ở nhóm tài nguyên chỉ định. Ở nhóm suy đoán, phần sulphide còn có thêm 22,643 triệu tấn đồng, 1.210 tấn vàng và 19.625 tấn bạc.

Bên trên lớp sulphide là các tầng oxide gần mặt đất với 1,483 triệu tấn đồng, 121 tấn vàng và 1.089 tấn bạc ở nhóm chỉ định, phần suy đoán có thêm 838.000 tấn đồng, 72 tấn vàng và 684 tấn bạc.

Khi cộng toàn bộ tài nguyên đã công bố riêng cho Filo del Sol, khu mỏ này hiện chứa khoảng 1.863 tấn vàng, 31.072 tấn bạc và 31,416 triệu tấn đồng. Đây mới là lượng kim loại ước tính nằm trong lòng đất, chưa phải trữ lượng khai thác thương mại cuối cùng, nhưng Filo del Sol vẫn được xếp vào nhóm mỏ đồng - vàng - bạc lớn hàng đầu thế giới đang chờ phát triển.

Giàn khoan và máy xúc hoạt động ở mỏ Filo del Sol của Vicuna, ở Iglesia, tỉnh San Juan.

Để dựng nên mô hình tài nguyên hiện tại, các nhà địa chất đã phải khoan tổng cộng 200.486 mét qua 400 lỗ khoan. Hệ thống khoáng hóa được xác định trên diện tích khoảng 10 km2, kéo dài theo phương bắc - nam khoảng 6,5 km và rộng chừng 1,5 km. Lundin Mining cho biết Filo del Sol còn mở ở chiều sâu, và nhiều lỗ khoan kết thúc khi vẫn còn nằm trong vùng khoáng hóa.

Ở Filo del Sol, nhiều lỗ khoan đi qua hàng trăm mét đá chứa kim loại. Có lỗ khoan ở rìa đông gặp 592 mét khoáng hóa liên tục, có lỗ khác ở phía tây cắt qua 879 mét, còn ở khu Bonita phía bắc, một lỗ khoan cho kết quả 955 mét chứa đồng và vàng.

Ở phần nam của mỏ, nơi giới địa chất nghi có hệ porphyr sâu hơn, lỗ khoan FSDH116 cũng đi qua khoảng 610 mét khoáng hóa giàu vàng.

Về địa chất, Filo del Sol là tổ hợp porphyr - epithermal đồng - vàng - bạc. Nói đơn giản, đây là kiểu mỏ được hình thành từ các hệ magma và dịch nhiệt cổ, sau đó bị biến đổi, chồng lấn và làm giàu qua nhiều giai đoạn.

Vì thế, trong cùng một khu mỏ có thể tồn tại các tầng đồng sulphide sâu hơn, các phần oxide gần mặt đất và cả những vùng giàu bạc hoặc vàng nổi bật hơn xung quanh. Sự phức tạp này khiến công tác khoan thăm dò kéo dài nhiều năm, với quy mô mỏ rất lớn.

Filo del Sol nằm ở độ cao hơn 4.200 mét, nơi không khí loãng, thời tiết thay đổi đột ngột và việc vận chuyển máy móc, nhân lực tốn kém hơn rất nhiều so với vùng đồng bằng.

Reuters cho biết khu căn cứ Batidero, nơi phục vụ hoạt động thăm dò và phát triển cho cụm dự án Vicuña gồm Filo del Sol và Josemaria, được xây để chứa hơn 1.000 lao động.

Bên trong khối tài nguyên chỉ định của Filo del Sol còn có một "lõi giàu" với hàm lượng kim loại cao hơn mặt bằng chung, gồm khoảng 299 tấn vàng, 8.056 tấn bạc và 4,5 triệu tấn đồng. Những vùng quặng giàu này thường có ý nghĩa lớn, vì chúng quyết định phần nào hiệu quả kinh tế trong giai đoạn khai thác đầu tiên.

Theo Reuters, Lundin Mining﻿