Mỹ chuyển hướng đánh vào hạ tầng Iran, Tehran mở rộng đòn đáp trả khắp Trung Đông

Mỹ đang chuyển trọng tâm chiến dịch quân sự sang các mục tiêu hạ tầng chiến lược của Iran, trong khi Tehran cũng thay đổi cách đáp trả bằng việc mở rộng phạm vi tấn công sang nhiều quốc gia trong khu vực.

Theo các nhà phân tích, việc Mỹ liên tiếp không kích các cây cầu, nút giao đường sắt, tuyến điện và các cơ sở quân sự ven biển cho thấy Washington có thể đang theo đuổi mục tiêu lớn hơn là làm suy yếu khả năng kiểm soát eo biển Hormuz của Iran.

Nhà phân tích Hamidreza Azizi nhận định chiến lược này nhằm cắt đứt hệ thống hậu cần, hạn chế khả năng cơ động của lực lượng Iran tại miền nam nước này và có thể tạo tiền đề cho các hoạt động quân sự quy mô lớn hơn. Theo ông, việc phá hủy các bệ phóng tên lửa, hệ thống radar, phòng không và căn cứ hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) không chỉ nhằm giảm năng lực đe dọa hoạt động hàng hải mà còn có thể phục vụ mục tiêu giành quyền kiểm soát dải bờ biển phía nam Iran.

Cột khói dày đặc bốc lên từ tháp điều khiển hàng hải ở thành phố Chabahar của Iran sau khi Mỹ không kích. Nguồn: CNN

"Việc tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng nhằm cắt đứt nguồn cung cấp hậu cần, đồng thời nhắm mục tiêu vào các trạm radar và cơ sở hải quân hiện có của Lực lượng Vệ binh Cách mạng, cho thấy chiến dịch này có thể vượt ra ngoài việc chỉ làm suy yếu khả năng đe dọa hoạt động vận chuyển hàng hải của Iran ở eo biển Hormuz", ông Azizi cho biết.

Ông nói thêm: "Điều đó có thể cho thấy Washington coi việc kiểm soát dải đất ven biển phía nam của Iran là giải pháp duy nhất và dứt khoát cho thách thức ở eo biển Hormuz."

Trong sáu ngày liên tiếp, Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự ven eo biển Hormuz, bao gồm cả cuộc tấn công vào đảo Greater Tunb - địa điểm được xem là một căn cứ quân sự quan trọng của Iran. Giới chức Mỹ cho rằng việc vô hiệu hóa các bệ phóng tên lửa và hệ thống radar có thể tạo điều kiện cho những chiến dịch quân sự tiếp theo mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc.

Iran mở rộng các mục tiêu tấn công trong khu vực

Ở chiều ngược lại, Iran cũng mở rộng quy mô đáp trả. Trong đêm thứ Năm và rạng sáng thứ Sáu, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu tại ít nhất bảy quốc gia trong khu vực.

IRGC cho biết đã tấn công căn cứ quân sự Al-Tanf của Mỹ gần biên giới Iraq - Syria để đáp trả các cuộc không kích của Washington. Ngoài ra, lực lượng này còn tuyên bố nhắm vào các trạm radar tại Oman, các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Jordan, Kuwait, Qatar và Bahrain.

Tại Jordan, quân đội nước này cho biết đã đánh chặn ba tên lửa của Iran và không ghi nhận thương vong hay thiệt hại. Bộ Quốc phòng Qatar cũng thông báo đã chặn một số cuộc tấn công, trong khi Bộ Nội vụ nước này xác nhận một người bị thương do mảnh đạn từ tên lửa bị đánh chặn. Bahrain kích hoạt còi báo động hai lần sau khi Iran tuyên bố tiếp tục nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại quốc gia này.