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Bà Zakharova nói gì về tình trạng hiện tại của quan hệ ngoại giao Nga - EU?

| | Tài chính quốc tế

Ngày 17/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã có những bình luận về tình trạng hiện tại của quan hệ ngoại giao Nga và châu Âu.

Bà Zakharova nói gì về tình trạng hiện tại của quan hệ ngoại giao Nga - EU?- Ảnh 1.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

“Giới lãnh đạo chính trị các nước châu Âu đang thực hiện những bước phối hợp, làm mọi cách để ngăn chặn bất kỳ liên hệ trực tiếp nào với Liên bang Nga”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Đến thời điểm hiện tại, giới lãnh đạo châu Âu vẫn chưa có phản ứng gì về phát biểu này của nhà ngoại giao Nga.

Bình luận này được phía Nga đưa ra trong bối cảnh thảo luận về cuộc khủng hoảng lòng tin nói chung trong chính trị quốc tế và việc đóng băng hầu hết các hình thức liên lạc giữa các quốc gia vốn trước đây hoạt động thường xuyên.

Bên cạnh diễn biến ngoại giao hiện tại, còn có những tuyên bố quan trọng khác từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga.

Trước đó bà Zakharova đã nêu lên đánh giá của Nga về các đề xuất khả thi của Mỹ nhằm giải quyết tình hình ở Ukraine; việc EU thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine mà không tính đến lợi ích của Nga; và Nga phản ứng trước các hành động phá hoại gần đây của Ukraine.

Nhiều hãng tin cho biết, những phản ứng của Bộ Ngoại giao Nga cho thấy quan hệ giữa Nga và EU ngày càng lạnh nhạt.

Theo Avia-pro

Theo Hoàng Vân

Giáo Dục Thời Đại

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