Nga đề nghị hợp tác sản xuất xe tăng thế hệ mới với Ấn Độ

Xe tăng T-90MS hiện đại nhất của Nga.

Theo ROE - nhà xuất khẩu quốc phòng chủ chốt thuộc sở hữu nhà nước Nga, một phần của tập đoàn nhà nước Rostec, việc cùng sản xuất T-90MS có thể trở thành giai đoạn tiếp theo của hợp tác Nga-Ấn Độ trong lĩnh vực xe tăng.

T-90MS là phiên bản xuất khẩu của dòng xe tăng T-90M mới nhất, được thiết kế và sản xuất bởi Uralvagonzavod, cũng là một phần của Rostec.

Quốc gia Nam Á này hiện đang vận hành một lượng lớn xe tăng T-72 và T-90S, và ngành công nghiệp quốc phòng trong nước đang nâng cấp chúng một cách thành công.

Theo ROE, dự án tiềm năng về nội địa hóa xe tăng T-90MS có thể được thực hiện qua nhiều giai đoạn: Thứ nhất, cung cấp bộ dụng cụ công nghệ để lắp ráp tại các cơ sở của Ấn Độ; thứ hai, nội địa hóa việc sản xuất các linh kiện.

“Nền tảng kỹ thuật được tạo ra từ các công nghệ đã chuyển giao, giúp giảm đáng kể cả chi phí và thời gian cần thiết để thiết lập dây chuyền sản xuất xe tăng T-90MS, và các loại xe chiến đấu dựa trên nó tại các doanh nghiệp Ấn Độ”, đại diện ROE cho biết.

Đầu năm nay, Giám đốc điều hành Rostec Sergey Chemezov cũng đã ca ngợi hiệu suất chiến đấu của T-90MS, khẳng định nó "vượt trội hơn hẳn" so với các xe tăng cùng loại của NATO.

Theo ông, T-90MS tích hợp một số công nghệ tiên tiến nhất và các giải pháp kỹ thuật mới, nhiều trong số đó hiện đang được thử nghiệm trên chiến trường.

“Ngoài hệ thống bảo vệ - bao gồm giáp phản ứng nổ, màn chắn dạng nan, hệ thống tác chiến điện tử chống UAV và bảo vệ chủ động - xe tăng còn sử dụng nguyên tắc bảo vệ giáp phân cấp”, đại diện ROE cho biết thêm.

Xe tăng T-90MS cũng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực mới dựa trên kiến ​​trúc “kỹ thuật số tích hợp”.

Thiết kế của nó bao gồm các hệ thống thông tin-chỉ huy tích hợp và các giải pháp tiên tiến khác. Xe tăng có hỏa lực được tăng cường nhờ vào nhiều loại đạn pháo và tên lửa dẫn đường mới.

Theo ROE, một trong những lợi thế chính của dự án T-90MS đối với Ấn Độ là nền tảng xe tăng Nga có thể tích hợp một loạt các hệ thống do Ấn Độ sản xuất.

Thêm vào đó, với kinh nghiệm hiện có của Ấn Độ trong việc sử dụng các nền tảng của Nga, việc đào tạo kíp lái, giảng viên và chuyên gia sửa chữa tại hiện trường sẽ được đơn giản hóa đáng kể, cũng như việc tiêu chuẩn hóa thiết bị sửa chữa và thiết bị mô phỏng huấn luyện.

ROE lưu ý, Nga cũng đang cung cấp cho Ấn Độ các giải pháp kỹ thuật và hệ thống đã được sử dụng trong xe tăng T-90MS mới nhất, để tích hợp vào chương trình hiện đại hóa cho đội T-90S hiện có của Ấn Độ.

Phía Nga cũng sẵn sàng hợp tác song song trong việc phát triển chung các loại xe bọc thép thế hệ mới, vì Ấn Độ đang thực hiện một chương trình Xe chiến đấu sẵn sàng cho tương lai (FRCV) quy mô lớn, nhằm mua 1.770 xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới để thay thế T-72 đã lỗi thời từ thời Liên Xô.

Theo ROE, việc sử dụng các công nghệ xe tăng tiên tiến nhất của Nga có thể giúp Ấn Độ tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng thiết giáp với chi phí tương đối thấp và trong thời gian ngắn hơn.