Không cần bằng đại học, U30 vẫn kiếm gần 200 nghìn USD mỗi năm dù chỉ làm việc 9 tháng

Năm 2020, giữa lúc đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, Aspen Tucker đang làm y tá tại một bệnh viện ở quê nhà Nam Carolina, Mỹ, với thu nhập khoảng 1.000 USD/tuần. Bước ngoặt đến khi anh bắt gặp một tin tuyển dụng công việc 'y tá lưu động' tại Texas với mức lương lên tới 6.700 USD/tuần. Không chần chừ, Tucker lập tức đặt vé máy bay lên đường và cho biết “đây là cơ hội ngàn năm có một”.

Hiện ở tuổi 29, Tucker vẫn duy trì cuộc sống di chuyển liên tục khi nhận các hợp đồng điều dưỡng lưu động có thời hạn từ 4 đến 13 tuần. Trong thời gian làm việc, anh thường làm từ 48 đến 60 giờ mỗi tuần, nhận thêm nhiều ca để tối đa hóa khoản tiền làm thêm giờ.

Đằng sau lịch làm việc dày đặc ấy là một mục tiêu rõ ràng: dành thời gian cho nghỉ ngơi. Tucker chỉ làm việc chín tháng trong năm, quãng thời gian còn lại anh ở Nam Carolina hoặc đi du lịch. Năm 2022, thu nhập của anh đạt 187.000 USD.

Tucker cho biết anh yêu thích cả công việc điều dưỡng lưu động lẫn cuộc sống tại quê nhà - nơi vẫn giữ được nhịp sống của một thị trấn nhỏ và có gia đình sinh sống. “Lợi ích lớn nhất là chi phí sinh hoạt thấp ở Nam Carolina. Tôi có thể kiếm được mức lương cao với tư cách là điều dưỡng lưu động, nhưng vẫn có thể quay lại nơi có chi phí sinh hoạt thấp để sinh sống”, anh chia sẻ.

‘Được và mất’ của nghề điều dưỡng lưu động

Đối với Tucker, người cho biết đã ấp ủ ước mơ khám phá nhiều vùng đất từ khi còn nhỏ, công việc điều dưỡng lưu động là lựa chọn lý tưởng. Nghề này đã đưa anh đến làm việc tại nhiều bang trên khắp nước Mỹ, từ Rhode Island đến California.

Xét về khía cạnh nghề nghiệp, đây chắc chắn là một lựa chọn có chi phí đầu vào phải chăng. Tucker khởi đầu sự nghiệp điều dưỡng lưu động sau khi hoàn tất chương trình cao đẳng. Theo số liệu mới nhất từ Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia Mỹ, chi phí trung bình cho một tấm bằng cử nhân bốn năm vào khoảng 29.000 USD/năm, trong khi bằng cao đẳng hai năm chỉ tốn hơn 11.000 USD.

Thông thường, học phí càng cao thì mức lương sau này càng lớn. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, người lao động có bằng cử nhân nhận mức lương trung bình khoảng 69.000 USD/năm, còn người có bằng cao đẳng thường chỉ đạt hơn 50.000 USD.

Tuy nhiên, nghề điều dưỡng lưu động lại là một ngoại lệ. Dù chỉ cần xuất phát điểm từ bằng cao đẳng, nhiều điều dưỡng vẫn có thể đạt mức thu nhập vượt xa mặt bằng chung. Dẫu vậy, công việc này không phù hợp với tất cả mọi người bởi bên cạnh thu nhập hấp dẫn, nó cũng đi kèm không ít đánh đổi, cả về đời sống cá nhân lẫn tài chính.

Đánh đổi bằng thời gian bên gia đình

Việc liên tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác đồng nghĩa các điều dưỡng lưu động phải chấp nhận sống xa gia đình và những mối quan hệ thân thuộc.

“Tôi phải xa nhà, xa gia đình và cả chú chó của mình”, Tucker chia sẻ. “Tôi liên tục bước ra khỏi vùng an toàn, đến làm việc ở những thành phố hoặc bang khác nhau. Điều đó thực sự mang đến không ít thách thức”.

Môi trường làm việc nhiều áp lực

Các bệnh viện chỉ tuyển điều dưỡng theo hợp đồng ngắn hạn khi cần bổ sung nhân lực gấp, nên hầu như không có thời gian để làm quen với công việc mới.

"Nếu là điều dưỡng biên chế, bạn có thể mất 8, 10, thậm chí 13 tuần để làm quen với công việc. Nhưng với điều dưỡng lưu động, bạn chỉ có đúng một ngày", Tucker cho biết. Điều đó đồng nghĩa với việc phải nhanh chóng nắm bắt quy trình làm việc mới, đôi khi giữa rào cản ngôn ngữ hoặc trước thái độ không mấy thiện cảm từ đồng nghiệp.

Theo Tucker, không hiếm trường hợp các điều dưỡng viên chính thức tò mò hỏi anh về mức lương.

"Trong đầu họ nghĩ rằng: Bệnh viện không muốn trả lương xứng đáng cho chúng tôi, nhưng lại sẵn sàng chi số tiền lớn để thuê người làm việc ngắn hạn. Điều đó đôi khi tạo ra chút căng thẳng ngầm", anh nói.

Khoảng trống trong bảo hiểm y tế

Bên cạnh những lợi ích về thu nhập, điều dưỡng lưu động cũng phải đối mặt với không ít bất cập trong việc chăm sóc sức khỏe. Theo Tucker, họ chỉ được hưởng bảo hiểm y tế trong thời gian thực hiện hợp đồng, còn khi chuyển đổi giữa các công việc sẽ không có bảo hiểm.

“Tôi luôn cố gắng tính toán để giải quyết mọi vấn đề sức khỏe khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực”, Tucker nói.

Gần đây, anh đã tranh thủ nhổ răng khôn trong thời gian làm việc tại bang California. Việc không có bảo hiểm trong những khoảng nghỉ giữa các hợp đồng cũng khiến Tucker phải cẩn trọng hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

“Trước đây tôi chơi bóng rổ rất nhiều. Nhưng giờ tôi nghĩ rằng nếu không có bảo hiểm y tế thì mình không thể mạo hiểm để rồi gãy chân được”, anh chia sẻ.

Bài toán tài chính phức tạp

Nếu không lựa chọn cuộc sống du mục hoàn toàn, điều dưỡng lưu động thường phải gánh nhiều khoản chi phí song song do liên tục thay đổi nơi làm việc.

Chẳng hạn, vào tháng 12/2022, trong thời gian nhận hợp đồng tại thành phố Fresno, bang California, Tucker vừa phải trả tiền thế chấp cho căn nhà ở Spartanburg, vừa chi trả tiền thuê dài hạn một căn Airbnb. Ngoài ra, anh còn phải thanh toán chi phí thuê xe, tiền trả góp cho chiếc xe bán tải, tự trang trải sinh hoạt phí và thuê bạn bè trông coi nhà cửa, xe cộ cũng như chăm sóc thú cưng khi vắng nhà.

Để bù đắp những khoản chi này, Tucker lựa chọn đầu tư vào bất động sản nhằm tạo thêm nguồn thu nhập. Gần đây, anh mua một căn nhà song lập tại Spartanburg, cho thuê dài hạn một nửa và khai thác nửa còn lại trên nền tảng Airbnb. Tucker cũng dự định cho thuê căn nhà chính của mình mỗi khi phải đi làm xa.

Về lâu dài, anh kỳ vọng nguồn thu từ bất động sản sẽ dần thay thế hoặc bổ sung cho thu nhập từ nghề điều dưỡng lưu động.

“Tôi muốn xây dựng thêm nhiều cơ hội đầu tư bất động sản để có thể giảm dần khối lượng công việc trong tương lai”, Tucker nói.

Theo: CNBC