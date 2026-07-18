Nga lần đầu bắn đạn thật sát biên giới: Quốc gia NATO tung 'bước đi quân sự' 1.000 lính

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur trả lời tờ Postimees (Estonia) rằng đây là lần đầu tiên các cuộc tập trận như vậy được tổ chức trên hồ.

Theo ông Pevkur, quân đội Nga có thể đã đang tập trận chống lại máy bay không người lái hải quân.

“Đây chắc chắn không phải là một hoạt động thường thấy. Nga chưa từng tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật trên hồ Peipus trước đây. Bởi vậy, đây là một điều mới mẻ. Họ đang bắn vào một mục tiêu di động trên mặt nước”, ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia lưu ý rằng phía Estonia biết cơ quan hoặc đơn vị nào của Nga đã tổ chức cuộc tập trận nhưng không tiết lộ thông tin này cho giới truyền thông.

Hồ Peipus là hồ lớn thứ năm ở châu Âu, nằm trên biên giới phía đông của Estonia với Nga. Đường biên giới chạy xuyên qua giữa hồ.

Tàu tuần tra biên giới Piiri Liisu của Estonia trên hồ Peipus. Ảnh: Postimees

Bộ trưởng Nội vụ Estonia Igor Taro cho biết bất kỳ cuộc tập trận nào gần biên giới đều mang tính chất khiêu khích và có những quy tắc ứng xử rõ ràng đối với những khu vực như vậy. “Nhìn chung, quân đội không tự nhiên xuất hiện gần biên giới và tiến hành các cuộc tập trận mà không có lý do cụ thể nào”, ông Taro nói.

Mặc dù không được thông báo trước về các cuộc tập trận của Nga, lực lượng biên phòng Estonia vẫn biết về chúng, theo lời ông Tauno Tammik - quyền Cục trưởng Biên phòng thuộc Khu vực phía Nam Estonia. Ông Tammik cho biết “không có lý do gì để lo ngại về những giả định khác nhau xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nước ngoài liên quan đến khu vực của chúng ta [Estonia], nhưng cần phải theo dõi sát sao những gì đang xảy ra ở đó.”

Estonia lên kế hoạch xây dựng căn cứ cho 1.000 lính gần biên giới Nga

Vào ngày 13/7, đài ERR (Estonia) đưa tin rằng Trung tâm Đầu tư Quốc phòng Nhà nước Estonia (RKIK) đã khởi động một cuộc đấu thầu công khai để thiết kế và xây dựng một căn cứ quân sự mới tại thành phố biên giới phía đông Narva của nước này.

Công trình phòng thủ theo kế hoạch ước tính có chi phí khoảng 15 triệu euro, trải rộng trên diện tích hơn 7.500 m2, bao gồm 12 tòa nhà cùng với các cấu trúc kỹ thuật chuyên dụng.

Theo ông Ando Voogma - Giám đốc Dự án Khu vực Đông Bắc của RKIK, giai đoạn thẩm định năng lực nhà thầu trong quá trình đấu thầu đã bắt đầu, và vòng chào giá cuối cùng dự kiến ​​sẽ kết thúc vào mùa xuân năm tới. Ông Voogma cho biết dự kiến ​​công trình sẽ bắt đầu vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè, nhưng thời gian cụ thể hoàn toàn phụ thuộc vào tiến trình của quy trình đấu thầu hành chính.

Căn cứ quân sự sẽ được đặt tại quận Kadastiku, được quy hoạch cách xa các khu dân cư của Narva để giảm thiểu sự xáo trộn cho người dân địa phương.

Binh sĩ Estonia. Ảnh: Getty Images

Sáng kiến ​​thiết lập sự hiện diện quân sự thường trực tại Narva đã được hoàn tất vào năm ngoái như một phần của nỗ lực chiến lược rộng lớn hơn nhằm củng cố an ninh biên giới của Estonia. Theo các văn bản quốc phòng chính thức được ERR trích dẫn, căn cứ quân sự này được thiết kế để có thể chứa tới 1.000 lính luân phiên.

Việc triển khai này sẽ bao gồm cả lực lượng vũ trang Estonia và các đơn vị đồng minh quốc tế, đưa căn cứ quân sự này trở thành một phần trong khuôn khổ răn đe khu vực của NATO.

Việc mua sắm trang thiết bị cho căn cứ quân sự Narva diễn ra sau khi cơ sở hạ tầng chỉ huy và kiểm soát của NATO được mở rộng dọc theo sườn phía đông của liên minh mới đây. Theo một sáng kiến ​​chung, Đức và Hà Lan đã thiết lập một trung tâm chỉ huy quân sự thống nhất tại thị trấn biên giới Valga của Estonia.

Hoạt động như một sở chỉ huy chiến thuật của Quân đoàn Đức - Hà Lan thứ Nhất, trung tâm này được thiết kế để điều phối tất cả các đơn vị liên minh và lực lượng lục quân quốc gia trên khắp Estonia và Latvia nhằm tối ưu hóa khả năng sẵn sàng phòng thủ khu vực và hợp thức hóa các cuộc diễn tập răn đe tập thể.