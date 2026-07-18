Trung Quốc: Lũ trên 609 con sông vượt mức cảnh báo

Bộ Thủy lợi Trung Quốc vừa cảnh báo nước này đang phải đối mặt với mùa mưa lũ diễn biến đặc biệt phức tạp, khiến mực nước tại hàng trăm con sông dâng lên mức nguy hiểm. Trong khi đó, chính quyền các địa phương ở vùng Đông Bắc Trung Quốc vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra sau khi bão Ba Vì quét qua.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, kể từ đầu mùa lũ năm nay, nước này liên tục ghi nhận các đợt mưa lớn tập trung với cường độ cao, gây ngập lụt trên diện rộng dọc các con sông vừa và nhỏ.

Tổng cộng 25 trận lũ lớn đã được ghi nhận trên các hệ thống sông ngòi trọng yếu. Mực nước tại 609 con sông vượt ngưỡng cảnh báo, cao hơn 35% so với mức trung bình cùng kỳ trong 5 năm qua. Cả miền Bắc và miền Nam Trung Quốc đều được dự báo sẽ hứng chịu lượng mưa cao hơn mức trung bình.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt sau vụ sạt lở tại huyện Bành Thủy, Trùng Khánh, Trung Quốc, ngày 18/7/2026 (Ảnh: AP)

Mực nước tại 97 con sông vừa và nhỏ đã vượt mức lũ thiết kế an toàn. Trong đó, 14 con sông ghi nhận mực nước cao nhất kể từ khi bắt đầu có số liệu thống kê.

Tại các tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh ở Đông Bắc Trung Quốc, ảnh hưởng của bão Ba Vì gây mưa lớn, khiến mực nước các con sông dâng cao và nhiều khu vực bị ngập lụt. Cùng với việc sơ tán hàng chục nghìn người dân, chính quyền địa phương đã tập trung tiêu úng, khử trùng, khôi phục điện và khẩn trương cứu trợ các vùng ngập lụt.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua cũng gây ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, khiến 8 người thiệt mạng và 34 người vẫn đang mất tích. Địa hình đồi núi dốc kết hợp với nền đất ngậm nước sau mưa lớn khiến khu vực này đối mặt với nguy cơ cao xảy ra các thảm họa thứ cấp, buộc chính quyền phải khẩn cấp di dời hơn 1.100 người khỏi vùng nguy hiểm.