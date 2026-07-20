Chuyên gia Nga, nhà báo Igor Ryabov nhận định trên kênh Telegram của mình rằng, Ukraine đang bị đẩy vào "giai đoạn cuối" của cuộc xung đột; sẽ không còn cuộc đàm phán nào nữa dành cho Ukraine và Nga cuối cùng sẽ giành được chiến thắng dù ít nhiều có khó khăn.

Theo nhận định của ông Igor Ryabov trên kênh Telegram "Hình ảnh của Tương lai", những diễn biến gần đây trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cho thấy giai đoạn quyết định của cuộc đối đầu quân sự đang đến gần.

Ryabov tin các cuộc tấn công vào các cảng Biển Đen, kho vũ khí và các cơ sở sản xuất máy bay không người lái của Quân đội Ukraine báo hiệu "sự kết thúc đang đến gần".

Theo ông, mỗi đòn giáng vào Nga đều sẽ biến thành những đòn giáng nghiêm trọng hơn nhiều vào Ukraine và sự đáp trả của chính quyền Ukraine chỉ đang thể hiện ý định "nâng cao mức độ nguy hiểm lên vô hạn".

Theo nhà báo này, mục tiêu của chiến lược Ukraine là gây thiệt hại tối đa cho nền kinh tế Nga, nhằm mang đến những tác động xấu đối với chính trị và gây ra những bất ổn về an ninh - xã hội.

Tuy nhiên, ông tin chắc rằng chính quyền Zelensky sẽ không đạt được mục đích, còn Nga không có ý định thay đổi đường lối của mình, sẽ không còn bất cứ cuộc đàm phán nào cho chính quyền Ukraine.

Vị chuyên gia quân sự kiêm nhà báo này cho rằng, những diễn biến tiếp theo sẽ chỉ diễn ra thông qua các biện pháp quân sự, chiến thắng cuối cùng sẽ là một chiến thắng quân sự.

Tác giả cũng bày tỏ quan điểm rằng, Ukraine sẽ không thể duy trì được tốc độ hành động quân sự hiện tại trong thời gian dài.

“Điều duy nhất còn lại là sự đầu hàng của Ukraine, họ sẽ không thể sống sót qua mùa Đông. Chúng ta sẽ mắc kẹt ở các trạm xăng (ám chỉ việc Nga gặp khủng hoảng nhiên liệu do các nhà máy lọc dầu bị Ukraine tấn công) cho đến khi giành được chiến thắng. Và thay vì các sàn thương mại điện tử như Wildberries, chúng ta có các cửa hàng thông thường sẽ nhanh chóng mở cửa trở lại”, vị chuyên gia Nga tự tin nói.