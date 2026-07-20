Cháy lớn tại kho hàng 8 tầng, rộng 299.000 mét vuông suốt 3 ngày vẫn chưa thể dập tắt

Vụ hỏa hoạn tại trung tâm hậu cần của hãng thương mại điện tử Coupang phục vụ khu vực đô thị Seoul đã bùng cháy hơn 52 giờ, lực lượng chức năng đã ra lệnh cho các doanh nghiệp và nhà máy lân cận sơ tán do lo ngại các phần của tòa nhà có thể đổ sụp.

Vụ cháy bùng phát vào khoảng 6 giờ 54 phút sáng thứ Bảy (21 giờ 54 phút GMT ngày 18/7) tại tầng 6 của trung tâm hậu cần hoặc trung tâm xử lý đơn hàng số 32 của Coupang ở Incheon, phía tây Seoul, và lan lên tầng 7, theo cơ quan phòng cháy chữa cháy.

Coupang cho biết tất cả công nhân bên trong tòa nhà đã được sơ tán an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định, nhưng trung tâm xử lý đơn hàng này chứa nhiều vật liệu dễ cháy như các sản phẩm gia dụng, hộp giấy và bao bì nhựa vinyl. Cơ quan chức năng có kế hoạch điều tra sau khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Đoạn phim camera quan sát vào sáng thứ Hai cho thấy hàng chục xe cứu hỏa và khói vẫn bốc lên từ tòa nhà bất chấp trời mưa.

Vào tối muộn ngày Chủ Nhật, nhà chức trách đã ban hành lệnh sơ tán đối với các cửa hàng và nhà máy trong bán kính 116 mét tính từ khu vực đường dốc của nhà kho, viện dẫn nguy cơ tòa nhà có thể bị sụp đổ một phần.

Cơ sở phục vụ khu vực đô thị Seoul này là nhà kho được sử dụng để lưu trữ hàng hóa mà Coupang mua trực tiếp cho dịch vụ giao hàng nhanh của mình. Nơi đây có 8 tầng và tổng diện tích sàn khoảng 299.000 mét vuông, tương đương khoảng 42 sân bóng đá.

Coupang Corp, công ty thương mại điện tử lớn nhất Hàn Quốc và là công ty con của Coupang Inc có trụ sở tại Mỹ (CPNG.N), mở tab mới, chưa công khai định lượng về mức độ gián đoạn hoạt động hoặc thiệt hại tài chính dự kiến.

Báo cáo thông tin năm 2025 của Coupang cho biết hãng có hơn 100 trung tâm hậu cần tại hơn 30 khu vực ở Hàn Quốc.

Người đứng đầu Dịch vụ Xử lý Đơn hàng Coupang, Jeong Jong-cheol, đã xin lỗi trong một tuyên bố vào thứ Bảy, cho biết công ty sẽ hợp tác với nhà chức trách, hỗ trợ các nỗ lực chữa cháy và giúp đỡ người dân lân cận. Coupang từ chối bình luận thêm.

Nguồn: Reuters