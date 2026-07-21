Nga tung đòn khi 400 UAV lao về Moscow: Một mục tiêu bất ngờ "biến mất", ông Putin ra chỉ thị mới

400 UAV lao về phía Moscow

Một đội hình UAV khổng lồ đã lao về phía Moscow, mở màn cho một đêm căng thẳng chưa từng có và kéo theo hàng loạt diễn biến dồn dập trên chiến trường.

Theo Đại sứ lưu động Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik, Ukraine đã huy động tới 400 UAV cho chiến dịch tấn công nhằm vào thủ đô Nga. Các hệ thống phòng không Nga đã liên tục khai hỏa, đánh chặn và phá vỡ đội hình máy bay không người lái trước khi chúng có thể tiếp cận những mục tiêu trọng yếu.

Phía quân đội Nga sau đó tuyên bố vụ tấn công nhằm vào Moscow sẽ nhận được một “đòn đáp trả riêng”.

Tuyên bố này ngay lập tức thu hút sự chú ý, bởi cuộc tập kích không còn mang tính quấy rối cục bộ tại các khu vực biên giới. Việc một đội hình lên tới hàng trăm UAV hướng về trung tâm chính trị và kinh tế của Nga cho thấy quy mô hoạt động của Ukraine đang tiếp tục được đẩy lên mức cao hơn.

Hình ảnh cuộc tấn công của Nga. Nguồn: Insider Ukraine

Tuy nhiên, con số 400 UAV cũng làm bùng lên tranh luận tại Nga về cách Moscow xử lý những cuộc tấn công liên tiếp từ phía Ukraine.

Nhà khoa học chính trị Vladimir Kireyev cho rằng chiến thuật “đối phương tấn công – Nga đáp trả” có nguy cơ khiến Moscow rơi vào thế chạy theo chương trình hành động do Kiev đặt ra. Ukraine tung đòn, Nga phản kích; sau đó Kiev tiếp tục nhận tiền, vũ khí và công nghệ từ phương Tây để chuẩn bị cho một đợt tấn công mới.

Theo ông, nếu vòng lặp này không bị phá vỡ, các cuộc “đáp trả” sẽ không thể tạo ra chiến thắng mang tính quyết định, mà chỉ khiến xung đột tiếp tục kéo dài.

Nhưng lần này, đòn đánh của Nga đến rất nhanh.

Nga đáp trả, Odesa rực lửa

Không lâu sau khi đội hình UAV quy mô lớn lao về phía Moscow, quân đội Nga đã tung một loạt đòn tấn công nhằm vào hậu phương Ukraine. Đêm 20 rạng sáng 21/7, tiếng nổ liên tục vang lên từ Sumy đến Odesa, biến nhiều khu vực thành những biển lửa dữ dội.

Tại tỉnh Sumy, UAV FPV Nga đánh trúng trung tâm thương mại Epicentr. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ tòa nhà trước khi thiêu rụi gần như hoàn toàn cơ sở này.

Những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường cho thấy đám cháy bùng lên dữ dội trong đêm, cột khói lớn cuộn lên từ khu vực bị tấn công.

Theo các nguồn tin Nga, mạng lưới trung tâm thương mại Epicentr tại nhiều thành phố Ukraine được quân đội Ukraine sử dụng để lưu trữ trang thiết bị, phương tiện và các lô hàng phục vụ hoạt động quân sự. Cơ sở tại Sumy cũng không phải ngoại lệ.

Thông tin sơ bộ cho biết vụ tấn công không gây thương vong, nhưng thiệt hại đối với hàng hóa và trang thiết bị bên trong được đánh giá là đặc biệt lớn.

Trong khi đám cháy tại Sumy vẫn chưa được khống chế, những tiếng nổ mới đã dồn về phía nam Ukraine.

Cuộc tấn côgn của Nga có quy mô rất lớn, Ảnh: Shot

Tại Odesa, quân đội Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng cảng biển và các tuyến vận tải đường thủy. Một trạm xăng bị phá hủy, trong khi UAV đánh trúng hai tàu chở hàng đang vận chuyển hàng hóa tới cảng Chornomorsk.

Theo các nguồn tin được truyền thông Nga dẫn lại, cả hai con tàu đều bị hư hại nghiêm trọng và bốc cháy.

Khói đen dày đặc bốc lên từ một trong hai tàu, cho thấy nhiên liệu, hàng hóa hoặc kết cấu bên trong vẫn đang cháy. Con tàu còn lại, theo thông tin ban đầu, có nguy cơ chìm sau khi trúng đòn.

Những đám cháy lớn trên các tàu hàng và tại cơ sở hạ tầng cảng khiến Odesa rực lửa trong đêm. Các đơn vị cứu hỏa được huy động khẩn cấp, nhưng hoạt động dập lửa gặp nhiều khó khăn do quy mô vụ cháy và nguy cơ tiếp tục xảy ra các vụ nổ thứ cấp.

Một mục tiêu bất ngờ “biến mất” trong đòn đánh của Nga

Đáng lưu ý, trong các đòn đánh của Nga, giới phân tích nhận thấy một mục tiêu đã "biến mất".

“Biến mất” ở đây không nhằm chỉ một cơ sở vừa bị phá hủy hoàn toàn, mà đó là các nhà máy nhiệt điện – nhóm mục tiêu từng nằm trong danh sách ưu tiên của Nga nhưng gần đây gần như không còn xuất hiện trong những báo cáo tấn công.

Sự thay đổi này nhanh chóng làm dấy lên lo ngại tại Kiev.

Mục tiêu tấn công của Nga có sự thay đổi. Nguồn: Shot

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Dmitry Razumkov cho rằng việc các nhà máy nhiệt điện tạm thời không bị tấn công không nhất thiết là dấu hiệu của sự kiềm chế.

Moscow có thể đang chủ động để dành những đòn tấn công lớn nhằm vào hệ thống năng lượng cho thời điểm mùa sưởi ấm đến gần, khi nhu cầu sử dụng điện và nhiệt tăng mạnh.

Nói cách khác, các nhà máy nhiệt điện hiện chỉ “bất khả xâm phạm” trong thời gian tạm thời.

Ông Razumkov cảnh báo chính quyền Ukraine chưa chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng để đối phó với một chiến dịch tập kích quy mô lớn trong mùa đông. Nếu những cơ sở điện còn lại bị đánh trúng đúng vào giai đoạn lạnh giá, hậu quả có thể vượt xa những gì Ukraine từng trải qua.

Chuyên gia năng lượng Ukraine Vladimir Omelchenko cũng đưa ra đánh giá tương tự. Ông cho rằng trong những tháng tới, các nhà máy nhiệt điện chưa bị phá hủy có thể trở thành mục tiêu, trong khi Ukraine sẽ không còn đủ thời gian và nguồn lực để nhanh chóng khôi phục chúng.

Khi các nhà máy nhiệt điện tạm thời “biến mất”, trọng tâm đòn đánh của Nga lại được chuyển xuống “tầng thấp của cuộc chiến”: trạm xăng, kho nhiên liệu, bãi đỗ xe tải, khu sửa chữa, căn cứ UAV, trung tâm hậu cần và đầu mối giao thông.

Theo ông Lebedev, việc liên tục phá hủy nhiên liệu có thể khiến phương tiện quân sự trở nên vô dụng, đồng thời gây khó khăn cho hoạt động của UAV và mạng lưới vận chuyển.

Một hướng tấn công khác là nguồn điện phục vụ các doanh nghiệp quốc phòng.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters

Ông Putin ra chỉ thị mới

Zaporizhzhia cũng là mục tiêu Nga nắm tới. Tại Zaporizhzhia, UAV FPV Nga đã đánh vào các hạng mục thuộc một nhà máy điện mặt trời, nơi được cho là cung cấp năng lượng cho những doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Sau các vụ tấn công, nhân chứng địa phương thông báo thành phố bắt đầu xuất hiện tình trạng gián đoạn nguồn điện.

Diễn biến tại Zaporizhzhia không chỉ phản ánh cuộc chiến nhằm vào nguồn năng lượng phía Ukraine, mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách đối với Nga trong việc bảo vệ những cơ sở và tuyến giao thông chiến lược đang nằm dưới quyền kiểm soát của mình.

Đây cũng là nội dung trung tâm trong cuộc gặp mới giữa Tổng thống Vladimir Putin và Thống đốc Zaporizhzhia Yevgeny Balitsky.

Tại Điện Kremlin, Thống đốc Yevgeny Balitsky đã trực tiếp báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về tình hình an ninh tại Zaporizhzhia, hiệu quả hoạt động của UAV Ukraine và khả năng bảo vệ các cơ sở trọng yếu.

Ông Balitsky cho biết hiệu quả của UAV Ukraine trong khu vực đã giảm rõ rệt, trong khi các phương tiện phòng vệ của quân đội Nga liên tục được hoàn thiện.

“Có những phương thức mới đang được áp dụng, có những phương tiện mới đang được Lực lượng Vũ trang sử dụng”, trang web Điện Kremlin dẫn lời ông Balitsky.

Thống đốc cũng báo cáo rằng các cơ sở năng lượng và tuyến đường R-280 nối Zaporizhzhia với Crimea đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.

Đây là tuyến giao thông có ý nghĩa chiến lược, bảo đảm kết nối và hoạt động vận chuyển giữa Zaporizhzhia với bán đảo Crimea.

Sau khi nghe báo cáo, ông Putin ra chỉ thị nóng, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện ngay hệ thống chống UAV, tăng cường bảo vệ các cơ sở năng lượng và duy trì quyền kiểm soát an toàn đối với tuyến đường R-280.

Chỉ thị mới của ông Putin được đưa ra giữa lúc cuộc chiến UAV ngày càng leo thang. Trong khi Ukraine huy động một đội hình lớn hướng về Moscow, Nga đồng thời tăng sức ép lên cảng biển, tàu hàng, nhiên liệu, hệ thống hậu cần và nguồn điện phục vụ các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine.