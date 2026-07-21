CEO JPMorgan Chase cảnh báo: Thị trường đang đánh giá thấp những rủi ro bủa vây kinh tế toàn cầu

Trong một cuộc phỏng vấn dài một giờ trên chương trình "The Master Investor Podcast" được công bố vào cuối ngày thứ Hai, ông Dimon cho rằng thị trường đang không lường trước đầy đủ một loạt các mối đe dọa về địa chính trị và tài khóa ngày càng gia tăng.

"Tôi thực sự nghĩ rằng những rủi ro đó có lẽ lớn hơn những gì mọi người vẫn tưởng," ông Dimon nói, viện dẫn các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng với sự gia tăng chi tiêu quân sự trong thời kỳ thâm hụt ngân sách của các chính phủ đang ngày càng chồng chất.

Khi được hỏi liệu thị trường có đang định giá quá thấp nguy cơ xảy ra một cú sốc lớn hay không, ông Dimon cho biết rất khó để biết chính xác những rủi ro nào đã được phản ánh vào giá tài sản.

"Có thể một số rủi ro đã được tính đến, nhưng những gì chưa được tính đến chính là những điều thực sự sẽ xảy ra," ông nhận định.

Ông Dimon, người đứng đầu ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo giá trị vốn hóa thị trường, thường xuyên đưa ra những cảnh báo công khai về các rủi ro kinh tế mà ông quan sát được.

Những bình luận mới nhất của ông trái ngược hoàn toàn với tâm lý của các nhà đầu tư gần đây, những người dường như đang phớt lờ các cuộc chiến tranh, thuế quan và các cú sốc khác. Chỉ số S&P 500 đã mang lại mức sinh lời gần 10% trong năm nay khi người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu, lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt và các nhà đầu tư vẫn đang hưng phấn với làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Vào tuần trước, JPMorgan Chase và các đối thủ cạnh tranh đã công bố kết quả kinh doanh hàng quý bùng nổ, được thúc đẩy bởi sự tăng vọt doanh thu từ hoạt động giao dịch và ngân hàng đầu tư. Điều này càng củng cố quan điểm cho rằng nền kinh tế Mỹ đã vượt qua những bất ổn địa chính trị gần đây tốt hơn nhiều so với kỳ vọng.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, ông Dimon thừa nhận rằng nền kinh tế toàn cầu đã trở nên kiên cường hơn nhờ giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng so với những thập kỷ trước, nhưng cũng cảnh báo điều đó không loại trừ khả năng xảy ra một điểm bùng phát đột ngột.

"Có thể sẽ cần thêm nhiều 'giọt nước tràn ly' để gây ra điểm bùng phát đó," ông ví von. "Ngay cả khi cuộc chiến hiện tại tái bùng phát, có lẽ như vậy vẫn chưa đủ để làm điều đó."

Ông Dimon cũng cảnh báo thâm hụt ngân sách kéo dài của Mỹ cuối cùng sẽ buộc phải có sự điều chỉnh, và điều này có nguy cơ đẩy lãi suất lên cao hơn.

"Quan điểm của tôi là nó sẽ trở thành một vấn đề," ông nói, dự báo lãi suất sẽ tăng cao khi những người mua trái phiếu đòi hỏi phần bù rủi ro lớn hơn để tài trợ cho khoản nợ của chính phủ.

Khi được hỏi cụ thể, ông Dimon cho biết ông sẽ không mua trái phiếu kho bạc dài hạn: "Cá nhân tôi thì không".

Ngay cả khi lạm phát giảm trở lại mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), "trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lẽ nên ở mức 4% đến 4.5%," ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng ông thấy có rất ít dư địa tăng giá cho trái phiếu Kho bạc.

Ông cũng tỏ ra thận trọng tương tự đối với thị trường cổ phiếu. Mặc dù ông có thể xem xét một cổ phiếu riêng lẻ nếu đó là "một khoản đầu tư tuyệt vời", nhưng ông Dimon khẳng định sẽ không mua vào trên diện rộng toàn thị trường ở mức định giá hiện tại.

Về cơn sốt trí tuệ nhân tạo, ông Dimon cũng giữ một thái độ chừng mực, so sánh sự bùng nổ đầu tư hiện nay với những ngày đầu của kỷ nguyên internet.

"Số tiền đang được đổ vào là khổng lồ. Liệu xét tổng thể nó có mang lại kết quả xứng đáng không? Có lẽ là có, giống như internet đã làm được," ông Dimon đánh giá.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng trong thời kỳ bùng kiếm internet đó, những "ông lớn" tiên phong như Yahoo và Netscape đã mờ nhạt dần, trong khi những cái tên chiến thắng cuối cùng như Google và Facebook lại xuất hiện muộn hơn.

"Liệu nó có mang lại kết quả theo cách bạn mong đợi và với mốc thời gian bạn mong đợi không? Chắc chắn là không," ông Dimon kết luận.

Tham khảo: CNBC﻿