Quốc gia ĐNÁ sắp trở thành trung tâm giao dịch vàng châu Á, hợp tác cùng JPMorgan, Hội đồng Vàng thế giới

Singapore đang huy động các định chế tài chính lớn như JPMorgan và UBS nhằm hiện thực hóa tham vọng trở thành trung tâm giao dịch vàng của châu Á, ngay cả khi giá kim loại quý này sụt giảm trong những tuần gần đây do ảnh hưởng từ xung đột Mỹ-Israel với Iran.

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), cơ quan quản lý tài chính của quốc đảo, cho biết họ đã thành lập một nhóm công tác với sự tham gia của hai ngân hàng toàn cầu nói trên, cùng DBS Bank, United Overseas Bank, World Gold Council (Hội đồng Vàng Thế giới) và nhiều tổ chức khác. Nhóm này sẽ xây dựng các định hướng và ưu tiên nhằm “tăng cường hệ sinh thái vàng của Singapore”.

Theo thông báo, các bên sẽ tập trung phát triển các sản phẩm tài chính liên quan đến vàng để hỗ trợ quá trình hình thành giá và tăng thanh khoản; thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế cho lưu trữ và logistics; đồng thời xây dựng hệ thống thanh toán bù trừ nhằm đảm bảo giao dịch vàng quy mô lớn trên thị trường phi tập trung (OTC) diễn ra an toàn.

MAS cũng cho biết sẽ nghiên cứu cung cấp dịch vụ lưu trữ vàng cho các ngân hàng trung ương và tổ chức chủ quyền nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu tiềm năng.

Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Sàn giao dịch Singapore ra mắt quỹ ETF đầu tiên theo dõi giá vàng, được bảo chứng bằng vàng vật chất lưu trữ trong nước. Tuy nhiên, ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, quỹ này đã giảm khoảng 4,6% so với giá phát hành, cho thấy thời điểm thị trường không mấy thuận lợi cho vàng.

“Chúng tôi không đặt cược vào việc giá vàng sẽ tăng hay giảm trong ngắn hạn,” ông Chee Hong Tat, Phó Chủ tịch MAS, cho biết. “Giữa Singapore và các trung tâm tài chính khác tại châu Á như Hong Kong, thị trường đủ lớn để cùng tồn tại và phát triển.”

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh là Hong Kong (Trung Quốc) cũng đang tăng tốc. Tháng 12 năm ngoái, chính quyền đặc khu này thông báo thành lập nhóm công tác nhằm thúc đẩy hợp tác và hình thành một tổ chức thương mại cho ngành vàng.

“Dựa trên vị thế trung tâm tài chính quốc tế và lợi thế kết nối với Trung Quốc đại lục cũng như thế giới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với ngành để phát triển Hong Kong (Trung Quốc) thành trung tâm giao dịch, lưu trữ, thanh toán và quản lý rủi ro vàng”, ông Christopher Hui, người đứng đầu lĩnh vực dịch vụ tài chính và ngân khố của Hong Kong, cho biết.

Được biết, Singapore và Hong Kong đang chạy đua phát triển lĩnh vực kim loại quý sau đợt tăng giá mạnh của vàng trong năm ngoái, trước khi giá điều chỉnh mạnh trở lại do tác động từ xung đột bùng phát từ ngày 28/2. Theo dữ liệu của QUICK-FactSet, giá hợp đồng tương lai vàng tại Mỹ từng vượt 5.400 USD/ounce vào ngày 2/3, nhưng đã có lúc giảm xuống còn khoảng 4.100 USD.

Cuộc xung đột đang đẩy giá năng lượng tăng cao và làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát, có thể khiến chính sách tiền tệ trở nên thắt chặt. Các chuyên gia cho rằng điều này đã thúc đẩy làn sóng bán tháo vàng, khi nhà đầu tư chuyển sang các tài sản có lãi suất.

“Vàng đang chịu áp lực đáng kể”, Alejandro Bondavalli, quản lý đầu tư cấp cao tại Pictet Wealth Management, nhận định. “Thị trường đang dự đoán các ngân hàng trung ương và quỹ tài sản tại Trung Đông có thể cần tăng thanh khoản và bán bớt dự trữ vàng.”

Theo: Nikkei Asia