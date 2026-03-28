Một hãng xe điện vừa báo lỗ lần đầu tiên sau 4 năm, Chủ tịch cảnh báo thị trường đã 'nóng' đến điểm cực hạn

Lợi nhuận thường niên của BYD đã giảm lần đầu tiên trong vòng 4 năm, gia tăng áp lực buộc hãng xe điện lớn nhất thế giới này phải đẩy mạnh xuất khẩu trong bối cảnh tăng trưởng tại Trung Quốc đang chậm lại.

Chủ tịch Wang Chuanfu cảnh báo rằng cạnh tranh trên thị trường xe điện Trung Quốc đã “nóng đến mức điểm cực hạn và đang bước vào giai đoạn đào thải khốc liệt”, ám chỉ cuộc chiến giá ngày càng gay gắt trong ngành ô tô nội địa.

Tập đoàn có trụ sở tại Thâm Quyến cho biết lợi nhuận ròng cả năm đạt 32,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4,72 tỷ USD), giảm gần 20% so với năm trước và thấp hơn mức dự báo 35,6 tỷ nhân dân tệ. Kết quả cả năm bị kéo xuống bởi quý IV kém kỳ vọng, khi lợi nhuận trong ba tháng cuối năm 2025 giảm tới 38%, còn 9,53 tỷ nhân dân tệ.

Khó khăn tiếp tục kéo dài sang năm 2026. Doanh số xe điện, mảng kinh doanh cốt lõi của BYD, đã giảm liên tiếp 6 tháng, trong bối cảnh cạnh tranh từ các đối thủ nội địa ngày càng gay gắt và nhiều chính sách trợ cấp của chính phủ Trung Quốc đã kết thúc từ năm ngoái.

Doanh thu cả năm đạt gần 804 tỷ nhân dân tệ, thấp hơn dự báo 836 tỷ nhân dân tệ và chỉ tăng 3,5% so với năm 2024. Kết quả này phần nào được hỗ trợ bởi xuất khẩu tăng mạnh, với doanh thu từ thị trường nước ngoài tăng 40%.

BYD cũng cho biết dòng tiền hoạt động giảm hơn 50%, trong khi nợ vay tăng gấp 4 lần, dù công ty khẳng định vẫn “có đủ thanh khoản” để đáp ứng nhu cầu đầu tư.

Theo bà Laila Khawaja, chuyên gia công nghệ Trung Quốc tại tổ chức nghiên cứu Gavekal, câu hỏi then chốt là liệu BYD có thể chuyển đổi quá trình mở rộng toàn cầu thành lợi nhuận bền vững hay không.

“Quy mô, mức độ tích hợp chuỗi giá trị và đầu tư R&D mang lại nền tảng vững chắc, nhưng công ty vẫn sẽ đối mặt với nhiều rủi ro như căng thẳng thương mại và cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các doanh nghiệp Trung Quốc khác cũng đang tìm kiếm cơ hội tăng trưởng tương tự,” bà nhận định.

Cổ phiếu BYD từng đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái nhờ các đột phá về công nghệ sạc pin và xe tự lái. Kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran, BYD tiếp tục được nhà đầu tư kỳ vọng sẽ hưởng lợi dài hạn từ xu hướng năng lượng sạch sau xung đột. Công ty cũng là một trong những nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới.

Kết quả kinh doanh lần này đánh dấu bước ngoặt so với nhiều năm tăng trưởng gần như liên tục của BYD tại thị trường Trung Quốc - nơi đang chuyển dịch nhanh chóng từ xe xăng sang xe điện. Doanh số 4,6 triệu xe trong năm ngoái cao gấp hơn 10 lần so với năm 2020.

Tuy nhiên, cạnh tranh ngày càng khốc liệt đã bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt. Trong hai tháng đầu năm nay, thị phần xe điện (bao gồm cả hybrid sạc điện) của BYD tại Trung Quốc giảm xuống còn khoảng 17%, từ mức 27% cùng kỳ năm trước.

Sự sụt giảm này phản ánh sức ép từ các đối thủ nội địa như Geely, Huawei, SAIC và Xiaomi, theo dữ liệu từ công ty tư vấn Automobility tại Thượng Hải.

Ban lãnh đạo BYD trước đó từng đặt mục tiêu dài hạn đạt doanh số 10 triệu xe mỗi năm, trong đó khoảng một nửa đến từ thị trường ngoài Trung Quốc. Để thúc đẩy tham vọng toàn cầu, tập đoàn đã đặt đóng một đội tàu gồm 8 chiếc chuyên chở ô tô, đồng thời mở rộng hệ thống nhà máy tại Brazil, Hungary, Indonesia, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Uzbekistan.

Theo: Financial Times