Quốc gia quyền lực nhất nhì BRICS tiến thêm 1 bước rời xa USD: Chuyển số tiền lớn chưa từng có trên mạng lưới thanh toán mới

Theo thông tin từ Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China), 2 giao dịch được các chi nhánh tại Thâm Quyến và Phúc Kiến thực hiện trong tháng 6 và tháng 7, với giá trị mỗi giao dịch đều vượt 1,7 tỷ USD.

Trong giao dịch đầu tiên diễn ra vào tháng 6, ngân hàng chuyển 11,3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ USD) ra nước ngoài cho một khách hàng doanh nghiệp thông qua nền tảng mBridge. Toàn bộ số tiền được chuyển trong ngày và người nhận nhận đủ giá trị giao dịch.

Đến tháng 7, một giao dịch khác bằng HKD được chuyển từ một đối tác ở nước ngoài vào tài khoản doanh nghiệp tại Trung Quốc đại lục chỉ trong chưa đầy 60 phút. Ngân hàng cho biết đây là giao dịch có quy mô lớn nhất từng được thực hiện trên nền tảng mBridge kể từ khi dự án ra đời, dù không công bố giá trị cụ thể.

Các giao dịch này được thực hiện trên mạng lưới mBridge, nền tảng thanh toán xuyên biên giới sử dụng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, quy tụ các cơ quan tiền tệ của Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Macau, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Thái Lan.

mBridge được phát triển với mục tiêu thay đổi cách thức thanh toán quốc tế bằng công nghệ blockchain. Thay vì phải đi qua chuỗi ngân hàng trung gian như các hệ thống truyền thống, khiến thời gian xử lý kéo dài và phát sinh nhiều chi phí, nền tảng này cho phép các bên thanh toán trực tiếp với nhau bằng tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành.

Giới quan sát cho rằng việc hoàn tất các giao dịch quy mô lớn cho thấy mBridge đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm ban đầu và chứng minh khả năng xử lý các khoản thanh toán giá trị cao trong nhiều loại tiền tệ cũng như các tình huống kinh doanh khác nhau.

Động thái này cũng phản ánh chiến lược dài hạn của Bắc Kinh nhằm xây dựng các kênh thanh toán xuyên biên giới mới, giảm sự phụ thuộc vào các mạng lưới tài chính quốc tế truyền thống vốn do phương Tây chi phối. Song song với đó là mục tiêu thúc đẩy quá trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ trong thương mại và đầu tư.

BOC là một trong những tổ chức tài chính đầu tiên tham gia chương trình thí điểm của mBridge và chính thức thương mại hóa dịch vụ từ tháng 4/2024. Kể từ đó, quy mô giao dịch trên nền tảng liên tục tăng.

Theo số liệu của ngân hàng, đến cuối tháng 6 năm nay, tổng giá trị giao dịch tích lũy trên mBridge đã vượt 600 tỷ nhân dân tệ. BOC hiện vẫn dẫn đầu về khối lượng giao dịch cũng như số lượng doanh nghiệp triển khai nền tảng này.

Trong tuyên bố mới nhất, ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ mBridge thông qua việc nâng cấp các giải pháp thanh toán xuyên biên giới, bổ sung thêm các đồng tiền được hỗ trợ, mở rộng phạm vi ứng dụng và thị trường hoạt động.

Theo ngân hàng, mục tiêu của kế hoạch là hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng hoạt động toàn cầu, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng đồng nhân dân tệ trong các giao dịch quốc tế.

Theo SCMP﻿