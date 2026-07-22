Mất 8 năm cùng 115 nghìn tỷ đồng để xây dựng, lễ khánh thành công trình biểu tượng vừa bị hủy bỏ trong ngỡ ngàng

Một buổi lễ chung dự kiến giữa Mỹ và Canada vào 24/7 để chào mừng việc khánh thành Cầu Quốc tế Gordie Howe nối Detroit và Windsor, Ontario, dự kiến sẽ không diễn ra sau khi Donald Trump tuyên bố áp mức thuế 50% đối với hầu hết hàng hóa Canada.

Khi công bố các mức thuế, tổng thống đã cáo buộc Canada phân biệt đối xử bất công đối với ô tô, rượu và các sản phẩm từ sữa của Mỹ, làm leo thang căng thẳng với một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ.

"Trước hành động đe dọa thương mại của Mỹ vào đầu tuần này, sẽ là không phù hợp nếu tiếp tục tổ chức một sự kiện kỷ niệm chung giữa hai quốc gia", bà Jenna Ghassabeh, người phát ngôn của Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Canada Gregor Robertson, cho biết trong một tuyên bố qua email.

Động thái này diễn ra sau khi các quan chức Mỹ và Canada đạt được thỏa thuận vào đầu tháng này về việc thông xe Cầu Quốc tế Gordie Howe, sau những sự chậm trễ liên quan đến những bất đồng giữa hai nước.

Canada hiện có kế hoạch tổ chức một buổi lễ riêng vào thứ Sáu. Hiện chưa rõ liệu Mỹ có tổ chức một buổi lễ riêng biệt hay không.

Hai quan chức Mỹ, phát biểu với điều kiện giấu tên khi thảo luận về các tính toán nội bộ, cho biết họ vẫn kỳ vọng cây cầu sẽ được thông xe vào ngày 27/7 nhưng không còn chắc chắn như trước nữa.

"Chúng tôi vẫn cam kết sẽ thông xe cây cầu vào ngày 27/7 và kỷ niệm cột mốc này cùng người dân Canada vào ngày 24/7", bà Ghassabeh nói.

Cây cầu dài 1,5 dặm (2,4 km) bắc qua Sông Detroit và nối liền Detroit với Windsor. Một buổi lễ cắt băng khánh thành ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 12/6 nhưng đã bị hoãn đột ngột sau khi các quan chức cho biết Mỹ và Canada vẫn đang làm việc để giải quyết "các vấn đề tồn đọng".

Canada đã tài trợ cho việc xây dựng cây cầu theo một thỏa thuận cho phép họ thu hồi chi phí thông qua doanh thu phí cầu đường. Chính quyền ông Trump đã tìm cách thay đổi thỏa thuận đó.

Dự án này được đàm phán dưới thời cựu thống đốc bang Michigan Rick Snyder, đã được thi công từ năm 2018 và tiêu tốn gần 4,4 tỷ USD (115.000 tỷ đồng).

Cây cầu được đặt theo tên của huyền thoại khúc côn cầu người Canada Gordie Howe, người đã dành 25 mùa giải thi đấu cho đội Detroit Red Wings. Dự kiến cây cầu sẽ trở thành một huyết mạch kinh tế lớn khác giữa Canada và Mỹ.

Vào tháng 2, ông Trump đã yêu cầu trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng Canada phải trao cho chính quyền Mỹ ít nhất một nửa quyền sở hữu cây cầu và đồng ý với các yêu cầu không được nêu rõ khác, một phần trong các cuộc xung đột rộng lớn hơn của ông với Canada về thương mại.

Những căng thẳng đó đã trỗi dậy lại trong tuần này. Nhà Trắng cho biết các mức thuế sẽ có hiệu lực sau 30 ngày, để lại thời gian cho việc đàm phán. Trước đây, ông Trump đã từng trì hoãn hoặc rút lại một số mức thuế nhập khẩu từng bị đem ra đe dọa.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết trong một tuyên bố về các mức thuế rằng chính phủ của ông tin tưởng vào "những lợi ích của thương mại tự do và công bằng" và vẫn sẵn sàng đàm phán với chính quyền ông Trump.

Các mức thuế này có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh thương mại rộng lớn hơn khi Canada đang cân nhắc cách đáp trả.

"Nếu các mức thuế này được tiến hành, Canada nên đáp trả thuế đổi thuế, đô la đổi đô la", Thủ hiến bang Ontario Doug Ford đăng trên mạng xã hội.

Tham khảo: AP﻿